Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in multimea stransa intr-un oras din Tunisia pentru a sarbatori castigarea Ligii Campionilor CAF de echipa Esperance Tunis, a anuntat Ministerul de Interne din aceasta tara, informeaza presa locala.

- Cutremurul cu magnitudinea 5.9 care a zguduit sambata nord-vestul statului Haiti a provocat moartea a 17 persoane si ranirea altor circa 350 de locuitori din regiune, potrivit ultimului bilant furnizat marti de Ministerul de Interne de la Port-au-Prince, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Cutremurul cu magnitudinea 5.9 care a zguduit sambata nord-vestul statului Haiti a provocat moartea a 17 persoane si ranirea altor circa 350 de locuitori din regiune, potrivit ultimului bilant furnizat marti de Ministerul de Interne de la Port-au-Prince, relateaza AFP. Noua persoane si-au pierdut viata…

- Guvernul portughez a anuntat marti ca a convenit cu Franta si Spania sa primeasca zece dintre cei 58 de migranti salvati in Marea Mediterana si aflati la bordul navei Aquarius care cauta un port pentru a acosta in Europa, relateaza AFP. Decizia de a primi aceste zece persoane a fost luata ''intr-o…

- La sfarșitul acestei saptamani va incepe sezonul oficial in campionatele de juniori D și E pastorite de Asociația Județeana de Fotbal. Campionatul destinat copiilor nascuți cu varsta mai mica de 13 ani va fi alcatuit din 12 echipe, in vreme ce intrecerea Under 11 are pe tabloul de concurs un numar…

- Sefi din Jandarmerie si un secretar de stat din Ministerul de Interne au fost citati, vineri, la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au calitatea de suspect in dosarul privind protestul din...

- CHIȘINAU, 22 aug – Sputnik. Salvatorii au fost chemați de urgența pentru a interveni la efectuarea lucrarilor de descarcerare în urma accidentului grav, care s-a produs pe traseul R-30, km 54. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:30. Potrivit informațiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, miercuri, ca unul dintre romanii declarati morti in urma prabusirii podului din apropierea orasului Genova, Italia, este de fapt in viata, insa este internat in spital in coma profunda de gradul IV.