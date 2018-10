Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei peruviene, Keiko Fujimori, fiica fostului presedinte al statului Peru, Alberto Fujimori, a fost arestata miercuri pentru spalare de bani in timpul campaniei electorale din 2016, a anuntat avocata sa Giuliana Loza, informeaza AFP si dpa. Keiko Fujimori, 43 de ani, a fost…

- Mihai Caliman, un roman de 32 de ani din Marea Britanie, a fost condamnat la inchisoare pe viața. El și-a ucis soția, in luna mai a acestui an. Ceea ce i-a surprins pe anchetatori a fost faptul ca barbatul a filmat-o pe nefericita femeie inainte de a-i aplica 12 lovituri de cuțit. Acestea au fost […]…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, nu a avut parte de nicio clipa de libertate luni, dupa ce a executat o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare, fiind retinut, din nou, chiar la iesirea din penitenciar, din cauza unui alt protest neautorizat, relateaza media ruse si Reuters. Navalnii…

- Un cineast turc a fost condamnat, vineri, sub acuzatia de apartenenta la un grup terorist din cauza unui lungmetraj in care l-a portretizat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan ca fiind amenintat cu pistolul, dupa ce familia lui a fost ucisa, informeaza agentia de stat citata de Reuters.

- Un judecator din Myanmar i-a gasit pe Wa Lone, in varsta de 32 de ani, si pe Kyaw Soe Oo, 28 de ani, vinovati de incalcarea unei legi cu privire la secretele de stat si au fost condamnati la sapte ani de inchisoare. Serviciul de politica externa al UE a transmis ca sentinta "submineaza libertatea presei,…

- Cel putin 400 de prizonieri au evadat dintr-o inchisoare din capitala Libiei, in timpul unor lupte intre grupari rivale care au avut loc in apropiere, a declarat un oficial judiciar, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut o intrevedere cu partile aflate in conflict, informeaza Reuters.