Peru: Justiţia prelungeşte arestul fostului preşedinte Pablo Kuczynski Justitia peruana a prelungit vineri pentru 36 de luni arestul provizoriu al fostului presedinte al tarii Pablo Kuczynski, inculpat de spalare de bani in uriasul scandal de coruptie Odebrecht, relateaza AFP. Pablo Kuczynski, 80 de ani, a fost plasat la 10 aprilie in detentie pentru o perioada initiala de zece zile de catre un tribunal din Lima. Pana in prezent insa nu a fost incarcerat, deoarece se afla intr-o clinica din capitala dupa o operatie pe cord. Parchetul ceruse detentia fostului presedinte apreciind ca nu sufera de nicio boala grava care sa justifice un simplu arest la domiciliu si subliniind… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

