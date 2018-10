Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema de la Lima a anulat gratierea fostului presedinte peruan Alberto Fujimori, in varsta de 80 de ani, urmand ca acesta sa fie inchis pentru a ispasi si restul de 15 ani ramasi din sentinta de 25 de ani de inchisoare primita pentru incalcari ale drepturilor omului.

- Un avocat al fostului presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat luni, dupa intalnirea cu acesta in inchisoare, ca fostul presedinte va continua lupta legala pentru a castiga dreptul de a candida la alegerile prezidentiale care vor avea loc luna viitoare, relateaza Reuters. Avocatul Luiz…

- O instanta din Armenia a ordonat ca fostul presedinte al tarii Robert Kocharyan sa fie retinut vineri sub acuzatia de uzurpare a puterii, a declarat avocatul celui in cauza, citat de Reuters. Kocharyan, care a fost al doilea presedinte al Armeniei, intre 1998 si 2008, se afla la tribunal…

- Un medic de familie din Arad, presedinte al Societatii de Medicina de Familie din județ, care incearca sa devina brancardier, declara ca vrea sa atraga atenția asupra faptului ca doua treimi din angajații sistemului sanitar ”nu exista”.”Decizia a fost o surpriza și pentru soția mea”, spune medicul.Medicul…

- „Fara penali in functiile publice” a fost lansata de partidul USR, care urmareste prin aceasta inițiativa modificarea Constitutiei Membrii opoziției doresc modificarea articolului 37 din Constitutie cel care reglementeaza dreptul de a fi ales, in sensul completarii cu un nou alineat, cel de-al treilea,…

- Anamaria Prodan e dorita in Copou de omul de afaceri Horia Sabo, fiind șanse mari ca impresarul sa devina numarul 1 in club. Soția lui Laurențiu Reghecampf e implicata serios in fotbalul romanesc. Cunoscuta de toata lumea ca agentul cu cei mai mulți jucatori de la noi, Anamaria Prodan e la un pas sa…

- Doi dintre liderii de marca ai USR au declarat, luni, ca uniunea va avea propriul candidat la presedintia Romaniei, la alegerile prezidentiale care vor avea loc in 2019. "USR va avea propriul candidat la presedintie. Putem avea un presedinte luptator sau un presedinte elegant. USR isi va dori un presedinte…

- Presedinte ANAF are trermen pana luni, la ora 9:00, sa redacteze un ordin care sa debirocratizeze si sa simplifice recuperarea taxei auto catre beneficiari, anunta ministrul de Finante, Eugen Teodorovici.