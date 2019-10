Peru: Criza politică a fost depăşită, afirmă şeful statului Presedintele peruan, Martin Vizcarra, a afirmat vineri ca criza politica in cursul careia a dizolvat parlamentul a fost depasita, reluandu-si vizitele de lucru in tara, noteaza AFP. "Putem considera ca aceasta etapa de confruntare a fost depasita", a declarat seful statului la Pucallpa, un oras din estul Peru, subliniind ca deciziile pe care le-a luat pe durata crizei "au respectat cu strictete democratia si Constitutia". A fost pentru prima data cand Martin Vizcarra a parasit capitala de la declansarea crizei. Joi, el a numit un nou guvern, la trei zile dupa ce a dizolvat parlamentul, controlat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

