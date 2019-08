Stiri pe aceeasi tema

- 'Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei bilaterale dintre Romania si Statul Israel si au evidentiat dorinta comuna de aprofundare a cooperarii dintre cele doua state, atat in planul dialogului politic, cat si in domeniul economic si sectorial. In context, a fost…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat joi ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate a diplomatiei romanesti. "Evocand perioada in care am fost europarlamentar, va pot spune cu certitudine ca (...) in fiecare moment si Parlamentul si Comisia au spus ca Romania este pregatita…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat ca „depinde de SUA si de aliatii lor europeni sa faca posibil ca Ungaria sa importe gaz provenit dintr-o zona gaziera offshore a Romaniei, in conditiile in care Ungaria a facut toate demersurile de infrastructura necesare

- Romania a fost prima tara care, prin declaratie publica, a apelat la o tranzitie pasnica la Chisinau, a declarat ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, luni, intr-o conferinta de presa cu omologul sau roman, Teodor Melescanu, anunța news.ro.Citește și: Vești uriașe pentru…

- Stadiul relatiilor bilaterale romano-qatareze a constituit una dintre temele discutiilor avute joi de premierul Viorica Dancila cu seicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, viceprim-ministru si ministru al afacerilor externe al statului Qatar, aflat in vizita in Romania. Cei…

- Ministrul de Externe al Canadei, Chrystia Freeland, a declarat vineri ca amenintarea lui Donald Trump de a impune taxe pentru importurile mexicane nu implica Canada, care va continua cu ratificarea noului acord comercial nord-american, relateaza Reuters potrivit news.ro„Subliniez ca aceasta problema…

- Viktor Orban i-a solicitat lui Donald Trump sa intervina și sa ajute la incheierea unei intelegeri de cooperare cu Romania pentru initierea "cat mai curand posibil" a operatiunilor de extractie a gazelor naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Presa maghiara scrie ca in timpul discuțiilor pe care…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, va fi predat justitiei din Romania, a declarat luni, pentru publicatia L'Express de Madagascar, ministrul Justitiei din Madagascar, Jean-Jacques Randrianasolo. L'Express de Madagascar scrie marti in editia sa online ca dosarul pentru extradarea lui Radu Mazare…