Perspective sumbre ale cursului valutar: Euro ar putea urca la 4,75 lei

Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia oficiala afisata luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4.6656 lei/euro, nou nivel maxim istoric, dupa ce vineri moneda europeana a depasit, in premiera, pragul de 4,66 lei.

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a prelungit pentru inca șase luni mandatele administratorilor temporari ai BC „Moldindconbank” S.A, in care Banca Centrala a introdus un regim de intervenție timpurie. Potrivit unui comunicat al BNM, Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei a decis prelungirea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6514 lei pentru un euro, in scadere cu 0,59 bani (-0,13%) fata de cotatia de 4,6573 lei anuntata in sedinta din ziua precedenta. De asemenea, leul a castigat 0,13 bani (-0,03%) in raport cu dolarul american, pana la un curs de 3,8054 lei,…

- "Face parte din masurile pe care le va hotari Comitetul Macroprudential. Le va recomanda Bancii Nationale si ea va reactiona. Ceea ce pot sa va spun acum este ca le-am discutat in sedinta precedenta, nu s-a luat o decizie, le-am discutat si in comitetul de politica monetara, cu toate ca nu s-a dorit…

- Guvernatorul Mugur Isarescu transmite ca, din datele pe care le-a primit Banca Nationala a Romaniei, tara noastra va incheia anul 2017 cu un deficit sub 3%. El este primul oficial care sustine ca Romania respecta aceasta obligatie, dupa ce au existat ingrijorari puternice ca tara noastra va depasi tinta.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 61 bani pentru un euro, cu 13 bani mai mult decat ieri.Cotația dolarului ramane neschimbata si este de 17 lei și noua bani.

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Deprecierea de vineri a leului poate fi pusa pe seama faptului ca, la final de an, avem mai putine tranzactii pe piata valutara, dar si pe seama incercarilor de pozitionare pe piata pentru “partida viitoare”, din 2018, spune Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- In perioada anilor 2018-2020 deficitul bugetului de stat al Moldovei va varia intre 2,4 la suta și 2,9 la suta din PIB, fiind acoperit, preponderent, anume din contul asistenței externe. Acest lucru este prevazut de Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)”, relateaza NOI.md.…

- Mai multi fosti si actuali jucatori de tenis, printre care se numara Ion Tiriac, Ilie Nastase si Simona Halep, au dat in judecata Banca Nationala a Romaniei pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea Bancii Nationale a Romaniei catre statul…

- Ion Țiriac, Ilie Nastase și Simona Halep au dat in judecata BNR pentru revenirea Arenelor la stat. Mai multi fosti si actuali jucatori de tenis, printre care se numara Ion Tiriac, Ilie Nastase si Simona Halep, au dat in judecata Banca Nationala a Romaniei pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul…

- Actiunea in instanta a fost depusa, luni, la Tribunalul Bucuresti, prin aceasta solicitandu-se: constatarea de catre instanta a faptului ca dreptul de proprietate asupra Arenelor BNR, denumite si "Parcul cu Platani", apartine statului roman si nu Bancii Nationale a Romaniei; constatarea nulitatii…

- Comisiile parlamentare incep dezbaterile asupra bugetului de stat pe 2018 Comisiile parlamentare incep marti dezbaterile asupra bugetului de stat pe 2018, votul final fiind programat intr-o sedinta comuna a Legislativului, in 21 decembrie. Parlamentarii au avut termen pâna luni, la ora 9:00,…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. "Trebuie sa fim constienti…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri proiectul de buget pentru 2018, avand ca prioritati sanatatea, educatia si investitiile. Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu…

- Sanatatea, educația și investițiile sunt prioritațile proiectului de buget pentru 2018, adoptat astazi in ședința de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o creștere economica de 5,5%, inflație medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro și caștig salarial mediu net…

- Sanatatea, educația și investițiile sunt prioritațile proiectului de buget pentru 2018, adoptat astazi in ședința de Guvern.Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o creștere economica de 5,5%, inflație medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro și caștig salarial mediu net…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri proiectul de buget pentru 2018, avand ca prioritați sanatatea, educația și investițiile. Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o creștere economica de 5,5%, inflație medie anuala de…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri proiectul de buget pentru 2018, care este bazat pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si un castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar pe cash este estimat la 2,97% din PIB, in timp…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri proiectul de buget pentru 2018, care este bazat pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si un castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar pe cash este estimat la 2,97% din PIB, in timp ce…

- Programul „Prima Casa” ar putea fi modificat in viitor, pentru tintirea mai buna a programului din punct de vedere social, a spus luni Liviu Voinea, viceguvernatorul Bancii Nationale. Voinea sustine ca de acest program au au beneficiat si romani care si-ar fi putut permite un credit ipotecar standard,…

- BNR dorește o intalnire cu Mihai Tudose, dupa ce premierul a reprosat bancii ca nu a stopat devalorizarea leului Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intrunit in sedinta din 27 noiembrie, anunta ca „a luat act de declaratiile publice ale premierului Mihai Tudose” in legatura…

- In timp ce analistii dau vina pe presiunile inflationiste si pe deficitul balantei comerciale, guvernul da vina pe BNR ca nu intervine si pe banci ca ar vrea sa se ”razbune”. Intrebat care este explicatia deprecierii monedei nationale in raport cu euro, Mihai Tudose a raspuns: ”Va recomand calduros…

- Tudose, despre cursul euro/leu: BNR trebuia sa intervina; nu a facut-o Prim-ministrul Mihai Tudose a reprosat Bancii Nationale a Romaniei, joi, intr-o emisiune la Antena 3, ca nu a intervenit pentru a stopa aprecierea euro in raport cu leul si ca a permis bancilor sa reduca nivelul minim al rezervelor.…

- Intrebat care este explicatia deprecierii monedei nationale in raport cu euro, Mihai Tudose a raspuns: ”Va recomand calduros sa vorbiti cu Banca Nationala care ar trebui sa fie un pic atenta la aceste lucruri. BNR poate si trebuie sa intervina pe aceste lucruri. N-a facut-o. Intrebati domnia sa,…

- Cotatia oficiala afisata marti de Banca Nationala a Romaniei arata ca euro a ajuns la 4,6551 lei, nivel pe care nu l-a mai atins niciodata pana in prezent. Leul a mai avut maxime istorice in cursul lunii noiembrie, cea mai slaba cotatie fata de euro fiind de 4,6495, consemnata pe 13 noiembrie.…

- Indicele ROBOR la trei luni a ajuns vineri la 2,18%, un nou maxim al ultimilor trei ani, dupa ce miercuri batuse alt record, de 2,06% , potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Creșterea acestuia este de rau augur pentru romanii cu credite in lei, care se vad in situația…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut joi pana la nivelul de 2,18%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Joi, indicatorul Robor la 3…

- Ultima data cand ritmul de crestere al economiei Romaniei l-a depasit pe cel al Chinei a fost in 2008, cu putin inaintea izbucnirii crizei financiare globale. Politicienii s-au bucurat de acel succes inainte ca statul balcanic sa fie puternic afectat de criza, fiind nevoita sa solicite asistenta…

- Mugur Isarescu este primul guvernator al Bancii Naționale a Romaniei, din epoca post-decembrista. „Inscaunat” in 1990, el conduce, cu o mana de fier, și acum Banca Naționala.Pe langa banii primiți in baza funcției, Mugur Isarescu caștiga sume importante și din afacerile cu vin. In prezent,…

- Cursul euro-dolar se misca în mod frecvent cu 1% într-o singura zi, dar comentariile referitoare la cursul leu-euro te fac sa te sperii, sustine guvernatorul Bancii Nationale a României (BNR), Mugur Isarescu. „Atentie la miscarile cursului de schimb. Am scapat de…

- Cotația oficiala afișata luni, la ora 13.00, de Banca Naționala a Romaniei (BNR) a fost de 4,6495 lei/euro, dupa ce euro a depașit oficial pragul de 4,6 lei miercuri și apoi a urcat la 4,6390 lei, in ședința de vineri. Leul ajunge astfel la cel mai slab nivel din istorie, cotația afișata de BNR fiind…

- Euro a crescut semnificativ în ultimele zile, iar guvernatorul Mugur Isarescu a motivat ca depreciere vine din deteriorarea balantei comerciale. Cotatia oficiala afisata luni, la ora 13.00, de Banca Nationala a României (BNR) este de 4,6495 lei/euro, dupa…

- LEUL s-a prabusit. Cel mai slab curs din istorie. Cat costa astazi un EURO Cotatia oficiala afisata luni, la ora 13.00, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,6495 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6390 lei, in sedinta de vineri. Leul ajunge…

- Leul a atins luni cel mai slab nivel din istorie fata de euro, dupa ce Guvernul a publicat vineri in Monitorul Oficial ordonanta de urgenta prin care modifica Codul Fiscal si introduce masuri despre care toti actorii economici si sociali au atras atentia ca vor avea efecte devastatoare. Banca…

- Cotatia oficiala afisata luni, la ora 13.00, de Banca Nationala a României (BNR) este de 4,6495 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6390 lei, în sedinta de vineri. Analistul economic Radu Soviani susține ca rezultatul maximului…

- Evolutia cursului valutar din ultimele zile nu ne permite sa tragem o concluzie, fiind nevoie de mai mult timp pentru a observa tendinta acestuia, iar analistii care fac prognoze cu privire la evolutia acestuia sunt "cititori în stele", sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie…

- "Cursul a urcat incepand din ziua de 8 (noiembrie, n.r.) care este ziua in care Guvernul a dat ordonanta de urgenta care a produs atata emotie in societatea romaneasca. In ziua aceea cursul a inregistrat o pierdere de altitudine, de la 4,59 de lei, la 4,61 de bani. Practic in ziua aceea cursul a…

- Evolutia cursului valutar din ultimele zile nu ne permite sa tragem o concluzie, fiind nevoie de mai mult timp pentru a observa tendinta acestuia, iar analistii care fac prognoze cu privire la evolutia acestuia sunt "cititori in stele", sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala…

- Evoluția cursului valutar din ultimele zile nu ne permite sa tragem o concluzie, fiind nevoie de mai mult timp pentru a observa tendința acestuia, iar analiștii care fac prognoze cu privire la evoluția acestuia sunt "cititori in stele", susține Adrian Vasilescu, consultant de strategie…

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.6390 +0.0111 +0.24 % Dolar american 3.9803 -0.0062 -0.16 % Francul elvetian 4,0078 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Comisia Europeana (CE) anunta ca deficitul bugetar ar putea urca la 3,9% din PIB in 2018 si prognozeaza scumpiri, dar a revizuit, in crestere, estimarile referitoare la cresterea economiei. Comisia avertizeaza, totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta…

- Cotația oficiala afișata astazi, la ora 13.00, de Banca Naționala a României este de 4,6279 lei/euro, dupa ce euro a depașit oficial pragul de 4,6 lei și a ajuns ieri la 4,6198 lei. La debutul ședinței de tranzacționare de astazi, pe piața interbancara, euro a trecut pragul de 4,62 lei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a stabilit, miercuri, un curs de 4,6198 lei/euro, in crestere cu peste doi bani fata de sedinta de marti. Este pentru prima data dinm vara anului 2012 pana in prezent cand cursul sare de 4,6 lei/euro. Deprecierea monedei nationale vine dupa ce guvernatorul BNR, Mugur…

- „S-au adunat mai multe motive pentru care cursul a trecut pragul de 4,6 lei/euro. In primul rand, semnalul transmis de guvernatorul Bancii Nationale a fost acela ca sub aceste presiuni economice nu se mai poate mentine si calmul in mediul dobanzilor, si cursul de schimb, si rezervele, mentionandu-se…

- Leul s-a depreciat semnificativ dupa declaratiile guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, cu privire la faptul ca, in perioada urmatoare, BNR va urmari mai degraba stabilitatea dobanzilor, iar cursul va avea o flexibilitate mai mare. In acest scop, BNR va asigura gestionarea…

- Cursul leu/euro a sarit de 4,63 lei in sedinta interbancara Cursul leu/euro a trecut de pragul de 4,6 lei in sedinta interbancara de tranzactionare, si a urcat pana la o valoare record de 4,63 lei, in crestere cu 0,70% fata de nivelul de deschidere, dupa ce guvernul a anuntat ca va trece prin ordonanta…

- Regimul rezoluției bancare trebuie finalizat cu o serie de acțiuni de politici macroeconomice pentru a asigura capacitatea de adaptare a sectorului bancar, a declarat vineri Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), intr-o conferința la sediul bancii centrale. "Noi,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca deficitul bugeter pe trimestrul doi este de 4,1, asa cum arata datele Eurostat, insa a sustinut ca Guvernul a luat masurile necesare, iar „lucrurile au fost reasezate”. ”E important sa atingem acel deficit sub 3%,…