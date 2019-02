Perspective europene: Centrul pierde controlul asupra Parlamentului European și permite creşterea extremei-drepte Partidul Popular European (PPE) și grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) ar putea scadea semnificativ la alegerile europene din 23-26 mai, pierzând controlul asupra Parlamentului European (PE), al carui raport de forțe va fi modificat ca urmare a ascensiunii extremei-drepte și a liberalilor și democraților, scrie Rador care citeaza Jornal de Noticias.

Potrivit unei proiecții date publicitatii ieri de catre PE, PPE va avea 26% (183 de deputati), o scadere de 3%, iar S&D (19%, adica 135 de aleși, în scadere cu 6%) împreuna urmând sa atinga doar 41% din cei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

