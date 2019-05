Personalul secțiilor de vot din diaspora, 'suplimentat unde s-a putut' "S-au luat masuri pentru suplimentarea birourilor electorale pentru aceste sectii de votare, acolo unde s-a putut, in sensul de a suplimenta cu operatori sau cu personal care sa ajute la fluidizarea procesului electoral. (...) Incercam sa luam legatura, de altfel am si transmis catre BEC sesizarile venite de la sectiile de votare din Italia, indeosebi de prelungire a programului peste orele 21,00, in incercarea de a asigura participarea la procesul de vot a unui numar cat mai mare de cetateni romani", a declarat, duminica, Vasilateanu.



