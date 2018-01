Stiri pe aceeasi tema

- De la cel mai mare producator al lumii, China devine cea mai mare putere de consum a lumii, potrivit Bloomberg. Modelul de crestere economica adoptat pana acum de China era bazat pe investitii si pe export, insa in ultimii ani natura consumului a fost intr-o continua schimbare. Din ce in…

- Anul 2017 a debutat la Iasi sub auspiciile anchetelor si condamnarilor unor personalitati locale, unii dintre acestia fiind in vizorul procurorilor anticoruptie. *** Pe 9 ianuarie, Doina Azoicai, prorector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr.T. Popa" din Iasi, a fost nevoita sa…

- Euro a scazut in mod neasteptat in ziua de Craciun, cu aproximativ 2%, declin atribuit de analisti vanzarilor generate de computer, pe fondul unui volum scazut al tranzactiilor. Bloomberg a relatat luni ca euro s-a depreciat cu 3%, dar, potrivit datelor de marti ale companiei de informatii…

- Forma de excepție in final de an: Razvan Marin a marcat din nou pentru Standard Liege, in partida cu St. Trond (1-1). Mijlocașul naționalei a marcat trei goluri in decembrie. Marin are trei reușite in decembrie, in decurs de 16 zile, dupa ce a punctat și in Cupa Belgiei. Meciul cu St. Trond s-a terminat…

- Florin Andone a reușit sa marcheze cel de-al treilea gol staginal pentru Deportivo La Coruna, in eșecul suferit azi de echipa sa pe teren propriu cu Celta Vigo, 1-3. Romanul a inceput meciul pe banca, fiind introdus pe teren in minutul 46. Dupa doar 13 minute, Andone a reușit sa inscrie, cand oaspeții…

- Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni. In paralel, grupul rus vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta GNL (gaz natural lichefiat - n.red),…

- Selecționerul Cosmin Contra implinește azi 42 de ani, iar AC Milan nu l-a uitat pe fostul ”diavol”. ”Rossonerii” i-au facut actualului selectioner al Romaniei o surpriza pe pagina de Twitter a clubului ”Asta este cadoul nostru pentru sarbatoritul zilei, Cosmin Contra”, a fost mesajul de pe pagina de…

- Arabia Saudita va incepe luna aceasta un program de transfer de bani catre familiile cu venituri reduse afectate de masurile de austeritate ale Guvernului, informeaza Bloomberg. In aceasi zi, ministrii au decis sa majoreze preturile la energie si electricitate, incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Într-un…

- Claudiu Keșeru a reușit sa inscrie din nou pentru Ludogoreț in partida caștigata de echipa sa pe terenul lui Pirin Blagoevgrad, scor 2-0. VEZI VIDEO Introdus din primul minut, atacantul roman a punctat in minutul 31 direct din lovitura libera, dintr-o poziție destul de grea. Doua minute mai tarziu s-a…

- Un raport realizat de Departamentul pentru Agricultura al Statelor Unite, citat de Bloomberg și preluat de News.ro , arata ca preturile oualor sunt in crestere in Europa, dupa criza contaminarii cu insecticid declansata in acest an. Temerile ca ouale ar putea fi contaminate cu insecticidul fipronil…

- Nicolae Ceausescu, Nicolae Iorga, Nicolae Banulescu, Nicolae Grigorescu si Neculae Alexandru Boriga sunt cinci personalitati ale lumii administrative, culturale și Post-ul Cinci personalitați cu numele Nicolae care au marcat istoria Targoviștei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deutsche Bank a fost somata de procurorul special insarcinat cu ancheta privind dosarul rusesc sa ii furnizeze documente legate de legaturile sale cu Donald Trump si familia sa, potrivit cotidianului Handelsblatt si Bloomberg, citate de AFP.

- Personalitatea Regelui Mihai a marcat generații intregi și a fost un model de seriozitate, responsabilitate, demnitate și modestie pentru milioane de romani, a declarat deputatul Daniel Constantin. "Am aflat astazi cu adânca întristare, așa cum au aflat toți…

- Mijlocasul Constian Budescu a declarat, duminica seara, dupa ce a marcat din corner la meciul castigat de FCSB cu Juventus Bucuresti, scor 4-0, in Liga I, ca nu este singurul jucator care executa cornere la formatia lui Nicolae Dica, subliniind ca nu a fost afectat de declaratiile finantatorului…

- Paul Gaudio, Global Creative Director, Adidas, ocupa aceasta pozitie in cadrul companiei incepand din august 2014, potrivit Bloomberg. In tot acest timp, inventivitatea de care a dat dovada a condus compania Adidas spre detronarea brand-ului Jordan al companiei Nike, pentru a deveni al doilea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la recepția oferita cu ocazia Zilei Naționale, ca anul 2017 a fost unul complex, marcat de "convulsii sociale de amploare" și provocari care au pus sub semnul intrebarii progresele inregistrate de Romania in ceea ce privește lupta anticorupție…

- In conditiile in care economistii isi publica estimarile privind 2018, cei de la Goldman Sachs si Barclays se dovedesc a fi cei mai optimisti in a prevede ca rata de crestere a economiei mondiale va atinge 4% anul viitor, cel mai ridicat nivel din 2011 si in crestere fata de estimarea de 3,7% lansata…

- Titeiul se tranzactioneaza cu preturi mai mari, cu cel WTI conducand sarja, dupa vestea ca rafinariile care foloseau conducta americana Keystone vor intampina mari probleme pana la finele lunii noiembrie, spune Ole Hansen, head of commodity strategy la Saxo Bank. Desi e o situatie temporara,…

- Atacantul francez a deschis acrobatic scorul și i-a oferit assistul lui Gameiro pentru o victorie de doi bani speranța la "optimi" a lui Atletico Madrid, in fața celor de la Roma (2-0). "Poate ca eram dominat de anxietate", a explicat golgeterul lui Simeone. ...

- Atletul brasovean Coman Nicolae Marian (legitimat la CSA Steaua Bucuresti, dubla cu CSU Arad) antrenat de antrenorii brasoveni Margareta Barbu si Boga Gabriel, a reusit un sezon de toamna exraordinar! In data de 21.10.2017 au avut loc Campionatele Nationale de Cros care s-au desfasurat la Craiova…

- Automobilele care funcționeaza pe baza baterii nu sunt pregatite inca pentru producția de masa, a declarat președintele producatorului auto japonez Toyota Motor Corp, adaugand ca in opinia sa constructorul american de vehicule electrice Tesla nu este un exemplu de urmat, informeaza Bloomberg, conform…

- Un baietel a fost lasat singur 30 de secunde, moment in care a reusit sa provoace daune in valoare de 1.000 de euro. Copilul, jucaus de fel a reusit sa isi surprinda mama intr-un mod nu prea placut.

- Guvernul a modificat, in ședința de saptamana tercuta, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerințele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie sa le indeplineasca…

- "Iata ca, la doi ani de la trecerea in eternitate a presedintelui fondator al partidului, Corneliu Vadim Tudor, Partidul Romania Mare a reusit sa isi aleaga o echipa de conducere dorita de catre majoritatea membrilor partidului, fapt care dovedeste ca socul plecarii premature dintre noi a Tribunului…

- „Am inceput meciul bine, ne-am creat multe ocazii in prima repriza, dar nu am reușit sa concretizam. In schimb, adversarul a marcat la prima lui faza pe o greșeala defensiva a noastra, dupa care am cazut ca joc și moral. Astfel, ASA-ul a reușit sa-și mai creeze și alte ocazii și au mai și marcat…

- Monica și Ramona Gabor sunt in culmea fericirii. Irina Columbeanu a reușit o foarte frumoasa performanța. Monica Gabor, care traiește intr-o vila de lux in America alaturi de iubitul ei chinez Mr. Pink , este mama unei fetițe, Irina, din mariajul pe care l-a avut cu omul de afaceri Irinel Columbeanu…

- Timp de aproape un deceniu automobilele autonome au putut fi intalnite pe drumuri publice, dar intotdeauna cu o persoana in spatele volanului, dar Waymo, divizia pentru vehicule autonome a grupului Alphabet, va lansa in curand servicii de taximetrie cu minivan-uri fara soferi, relateaza Bloomberg.

- Au trecut mai mult de doua saptamani de cand cativa cheflii din localitatea olteana Sprancenata au aparut in direct, pe Facebook, purtand, in timpul unei petreceri, cascheta unui politist. IPJ Olt a deschis o ancheta, dar politistul nu a fost inca identificat.

- Gina Pistol a trecut printr-o suferința care a marcat-o in urma cu ani, pe vremea cand era doar o copila. Gina Pistol, despre care se spune ca ar avea o relație cu Smiley , este o blonda senzuala, mereu cu zambetul pe buze. Insa, in spatele acestui zambet se ascunde o suferința grea, de pe vremea cand…

- Antrenorul echipei de fotbal Hapoel Beer Sheva, Barak Bakhar, a declarat, joi seara, intr-o conferința de presa, ca golul inscris de FCSB in meciul de pe Arena Naționala "a venit de nicaieri", dar a apreciat faptul ca elevii sai au reușit sa revina și sa obțina un rezultat de egalitate.…

- Puternica unealta de modificare genetica CRISPR a devenit cunocuta dupa ce specialistii au reusit sa o utilizeze pentru modificarea ADN-ului. Intr-o zi tehnica ar putea fi utilizata pentru transformare modului in care tratam cancerul si alte...

- Un tanar din Galati este cautat de politisti dupa ce a refuzat sa se legitimeze si a accidentat un agent, luandu-l pe capota masinii. Barbatul, care nu are permis de conducere, a reusit sa fuga, desi politistii au tras mai multe focuri de arma in incercarea de a-l opri.Un echipaj de politie…

- Valoarea participatiei detinute de Jeff Bezos la Amazon.com a crescut de aproape 500 de ori de la debutul bursier al companiei, in urma cu doua decenii, iar vineri a atins 88 de miliarde de dolari, evolutie prin care fondatorul retailerului online l-a devansat pe co-fondatorul Microsoft, Bill Gates,…

- ”România poate fi cea mai slaba veriga din Europa centrala și de Est”, noteaza jurnaliștii de la Bloomberg într-o analiza în care atrag atenția asupra faptului ca modificarile Codului fiscal produc confuzie în mediul de afaceri din țara noastra, conform B1.ro.…

- Valoarea participatiei detinute de Jeff Bezos la Amazon.com a crescut de aproape 500 de ori de la debutul bursier al companiei, in urma cu doua decenii, iar vineri a atins 88 de miliarde de dolari, evolutie prin care fondatorul retailerului online l-a devansat pe co-fondatorul Microsoft, Bill Gates,…

- Veste excelenta venita de la familia Cristinei Manea, tanara mama diagnosticata cu o maladie necrutatoare imediat dupa ce a adus pe lume o fetita. Mobilizarea exemplara a prietenilor, a familiei, dar si a foarte multor necunoscuti si-a atins obiectivul. S-a strans suma de bani necesara pentru ca…

- Bawag, a patra mare banca din Austria, a vandut marti actiuni in valoare de 1,9 miliarde de euro, in cadrul celei mai mari oferte publice initiale care a avut loc vreodata la bursa din Viena, titlurile urmand sa intre la tranzactionare miercuri, transmite Bloomberg.Proprietarii bancii Bawag…

- Echipa nationala Under 17 a Romaniei formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2001 a debutat cu dreptul in turneul de calificare, care are loc in aceasta perioada la Buftea si Mogosoaia.Este prima faza de calificare pentru Campionatul European U 17, care va avea loc in Anglia in 2018. In primul…

- Valoarea obiectivelor promovate in ultimele noua luni a ajuns la 14,8 miliarde de lei, la care se adauga doua miliarde de lei incarcate astazi (luni, n.r.) in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), a declarat, intr-o conferinta de specialitate, Stefan Ionita, directorul general al Companiei…

- O femeie tinara a reusit sa economiseasca aproape 190 mii de euro printr-o metoda simpla care este la indemina tuturor. Pare ireal, dar multe ori risipim banii pe haine. O femeie a reusit sa economiseasca aproape 190 mii de euro printr-o metoda simpla care este la indemina tuturor. A ales ca cumpere…

- Trei autovehicule au luat foc pe soselele din zona Lugojului si Buziasului. Pompierii au anuntat ca au inregistrat primul incendiu pe autostrada Lugoj-Deva in zona localitatii Jupani. Acolo, un autocamion incarcat cu piese auto a fost cuprins de flacari. Cateva ore mai tarziu masina unui lugojean s-a…

- Schimburile comerciale dintre China si Coreea de Nord au scazut brusc in septembrie dupa ce ONU a impus noi sanctiuni menite sa-l impiedice pe liderul nord-coreean Kim Jong Un sa dezvolte programul de rachete si arme nucleare, anunta Bloomberg .

- Romania centenara se reconstituie din povesti adevarate spuse de oameni simpli. Au fost puse in scena intr-un spectacol de exceptie, in Capitala. Actorii au vorbit despre divort, despre locul lor de munca, Revolutie si despre tot ce le-a schimbat viata si societatea in ansamblu.

- Terri Keith, in varsta de 30 de ani a ramas muta dupa ce a ținut o dieta de tip yo-yo. Femeia din Irlanda de Nord a reușit sa piarda din greutate cu ajutorul unei dietei ce prespune consumul unui numar extrem de mic de calorii (500-600 de calorii pe zi) timp de 3,4 zile. Cura de obicei se reia dupa…

- Grigor Dimitrov a castigat cu 3-6, 6-3, 7-6 (8/6), iar executia care a atras atentia s-a consumat la finalul setului secund. Se parea ca bulgarul are ghinion, mingea returnata de american lovind banda fileului si schimbandu-si traiectoria intr-o cadere brusca, insa Dimitrov a folosit acest lucru…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, continua seria declaratiilor prietenoase la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Intrebat de Radio Kossuth ce progrese a facut in problema liceului pentru maghiari din Targu Mures, Orban a declarat: “Am avansat putin in Romania, pentru ca am reusit sa construiesc o…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, a declarat, sambata, ca a reusit sa discute putin cu fiica sa, dupa ce a castigat meciul cu Jelena Ostapenko, adaugand ca aceasta i-a spus: "Tata, am reusit sa ajungem numarul 1".

- Unul dintre minerii care au reușit sa scape de surparea din subteranul Minei Lupeni a fost transportat cu o ambulanța, joi dupa-amiaza, la Spitalul de Urgența Petroșani pentru ca a acuzat un traumatism toracic. Potrivit ultimelor informații, in abatajul care s-a surpat lucrau 11 mineri, și nu 14,…

- Bancile catalane CaixaBank și Banco Sabadell, care au incercat de-a lungul anilor sa reduca reduca riscurile politice prin expansiune, se afla din nou intr-o poziție nefericita in contextul in care Catalonia este hotarata sa-și declare independența, scrie Bloomberg. Ministrul spaniol al Economiei, Luis…