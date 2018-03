Stiri pe aceeasi tema

- Valsul lui Smiley se afla pe locul 1 in topul difuzarilor la radiourile din Romania, de trei saptamani consecutiv. Desi este o piesa diferita de trendurile din muzica actuala, aceasta se afla in top 10 de sase saptamani, cu peste 3000 de difuzari de la inceputul anului.

- Asociatia profesionistilor in investitii din Romania (CFA Romania) anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca aceia care critica guvernarea din punct de vedere economic nu trebuie sa uite ca Romania are "cea mai inalta crestere economica" din Europa, iar in cazul in care ar fi fost ceva gresit din punct de vedere economic, atunci nu ar fi existat "aceasta…

- Numarul angajatilor a urcat cu 0,2% in Uniunea Europeana (UE28) si cu 0,3% in zona euro (EA19) in trimestrul patru din 2017, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce Romania a inregistrat cel mai redus ritm de crestere a numarului de angajati, arata datele prezentate miercuri de Oficiul de Statistica…

- Romania se afla pe locul doi la nivel european din perspectiva ratei mortalitatii. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici Eurostat, conform carora cea mai dezastruasa situatie se intalneste in Bulgaria.

- Agricost Braila este cea mai mare ferma de cereale din Romania, care opereaza in sistem de arenda 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Al Dahra este o companie din Abu Dhabi, ce face parte din holdingul Al Ain, fondat de Alteta Sa Seicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan. Al Dahra are activitati…

- O treime dintre femeile singure asociaza primavara cu iubirea, considerand ca este momentul perfect pentru a-si gasi sufletul pereche. In luna martie, cele mai multe femei singure isi doreasca sa primeasca flori (35%) si martisoare (27%). Chiar daca au primit un cadou de 1 martie, asteapta sa fie rasfatate…

- London Schools Symphony Orchestra (LSSO) va concerta, pentru prima data in Romania, pe scena Festivalului international de arta contemporana ICon Arts Transilvania 2018, ce va avea loc in luna iulie, la Sibiu. LSSO va veni in Romania la invitatia Uniunii de Creatie Interpretativa a Muzicienilor…

- Artista britanica Jessie J și-a confirmat prezența in Romania odata cu cea de-a 6‑a ediție a festivalului de la Castelul Banffy, ce va avea loc intre 18 și 22 iulie. Alaturi de ea, la festival vor mai ajunge printre alții și Mura Masa, Excision, Groove Armada și Richie Hawtin. Jessie J a debitat in…

- Numar record de turisti intr-un oras din Romania. Conform datelor Institutului National de Statistica (INS) peste 223.000 de turisti au ajuns ajuns in anul 2017 in Oradea, cu 17,5% mai multi decat in 2016.

- Președintele Partidului Unitații Naționale (PUN) din Balți, Sergiu Burlacu, în cadrul unui interviu pentru baltionline, a vorbit daca PUN va înainta un candidat la funcția de primar al orașului Balți, informeaza Oficial. „Cu siguranța PUN va avea un candidat la primaria…

- The Humans va reprezenta Romania la Eurovision, cu piesa “Goodbye”. Trupa a caștigat finala Selectiei Nationale ce a avut loc la Sala Polivalenta din Bucuresti. The Humans au castigat finala selectiei nationale Eurovision 2018, dupa votul telespectatorilor, cu piesa “Goodbye”, si vor reprezenta Romania…

- Romania risca sa isi detoneze singura bomba evaziunii fiscale. Incapabila sa informatizeze ANAF, a lasat deschise portile marilor evazionisti din regiune si, mai mult decat atat, risca sa piarda la finalul acestui an derogarea de la Comisia Europeana pentru aplicarea taxarii inverse in domenii cu…

- Romania are cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent, iar aceasta pentru ca nu se mai fac reforme, sustine Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Aceasta crestere (economica - n. r.), din nefericire, s-a facut pe o dinamica lenta a investitiilor…

- Digitalizarea trebuie sa devina un proiect de tara si poate genera o crestere a Produsului Intern Brut /PIB/ al Romaniei de 5-7 %, a declarat presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, in mesajul transmis participantilor…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in ianuarie cu 77,6%, la 2.467 unitati, in timp ce piata europeana a avansat cu 8%, la un volum total de 187.811 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Feli Donose, nascuta in data de 15 iunie 1986, la Sebeș, cunoscuta mai bine sub numele de scena Feli, este o cantareața și compozitoare romanca care a devenit cunoscuta odata cu participarea la emisiunea-concurs Vocea Romaniei in anul 2012. Debutul in muzica a avut loc in adolescența, cand a fost atat…

- Nu e un secret pentru nimeni ca moldovenii sint un popor talentat. O demonstreaza si interpretul Mark Stam, un nume nou in showbizul moldovenesc, dar care a reusit sa ajunga departe. Chiar de Ziua Indragostitilor, intepretul, originar dintr-o suburbie a capitalei, a lansat o melodie in colaborare cu…

- Astfel tara noastra ocupa in 2017 locul 34, intr-o urcare in acest top cu 16 pozitii. Topul realizat de Bloomberg insumeaza previziunile privind inflatia si somajul pentru 66 de economii ale lumii. Bloomberg Misery Indexnoteaza ca preturile in crestere (problema semnalata de autori in cazul Romaniei)…

- Premierul Viorica Dancila a punctat datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica conform carora Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana, lucru care „arata viabilitatea programului de guvernare si ca trebuie sa mergem, in continuare, pe…

- România a avut cea mai mare creștere economica în 2017 din UE, mult peste al doilea "alergator" din pluton, Ungaria, dar a înregistrat printre cele mai proaste rezultate în ultimul trimestru al anului trecut.

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, conform primelor estimari ale Institutului National de Statistica (INS). In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7% pe seria…

- Cum teatrul bacauan a intrat intr-un an aniversar, prezența in repertoriul sau a unei piese despre condiția actorului nu este deloc intamplatoare. Dimpotriva, e cat se poate de bine venita, e programatica. „Uciderea lui Gonzago”, spre care s-a orientat regizorul Dumitru Lazar Fulga, este textul dramaturgului…

- Devenita, in anul 2006, primul operator regional din Romania, ca urmare a deservirii concomitente a doua județe – Cluj și Salaj, Compania de Apa Someș S.A. a inregistrat in

- "Cel mai important lucru este ca Inspectia Judiciara s-a autosesizat. Eu cred ca trebuie facuta o ancheta rapid pentru a vedea daca inregistrazile sunt adevarate, si par adevarate, si trebuie luate masuri rapid pentru ca astfel de practici sa nu se mai intample in Romania", a spus lideru PSD, la intrarea…

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in ianuarie 2018 a fost de 39.261 unitați, in creștere de patru ori fața de aceeași perioada a anului trecut, conform datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) citate de Agerpres. Top 3 marci inregistrate:…

- Inmatricularile de vehicule noi au crescut, in Romania, cu 65,32- in ianuarie 2018, ajungand la 15.762 de unitati, in comparatie cu aceeasi luna din anul anterior, cand s-au inregistrat 11.744 de autoturisme, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Valoarea debitului Dunarii, la intrarea in tara, va continua sa ramana peste media multianuala a lunii februarie, si va ajunge in urmatoarea saptamana pana la 7.400 mc s, reiese din prognoza de specialitate, publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA , informeaza Romania…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Romania a depasit pragul de 60% PIB/locuitor raportat la media UE, potrivit datelor disponibile dupa ce Eurostat a dat publicitatii estimarea preliminara a cresterii economice consemnate la nivelul UE si al Zonei Euro pe anul 2017. Estimarea a fost realizata pe baza valorilor comunicate de 17 state…

- Potrivit datelor publicate de Eurostat cu baza in anul 2015, Romania a inregistrat la finele lui 2017 cel mai ridicat ritm de crestere al preturilor pe ultimele trei trimestre ale anului trecut, cu o majorare de 2,52% in intervalul aprilie – decembrie. Asta desi nivelul preturilor s-a pastrat sub cel…

- Scandalul standardelor duble | CE va lansa o campanie de testare a produselor alimentare Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est.…

- Muzeul Dunarii de Jos initiaza in cadrul Programului Centenar proiectul cultural “Mari personalitati calarasene”. Astfel, incepand cu luna februarie, la sediul din str. Progresului 4, calarasenii vor putea afla informatii despre biografia si activitatea unora dintre cele mai importante personalitati…

- Fotocredit: Automobile Bavaria Grupul Automobile Bavaria a reușit sa-și consolideze in 2017 afacerile pe care le deruleaza in Europa Centrala și de Est, inregistrand o creștere de peste 15% atunci cand vine vorba de vanzarea mașinilor noi sau rulate. Totodata, compania condusa de Michael Schmidt…

- BBC scrie despre noua criza politica din România. „România pierde al doilea premier în ultimele 7 luni dupa ce Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic și și-a anunțat demisia. (…) În același timp, România, una dintre cele mai sarace state membre…

- O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, este expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind creatia unui designer libanez, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- In 2017, mai mult de 3000 dintre tinerii judetului Brasov au fost interesati de joburi in online, in crestere cu 36,56% fata de anul precedent. Industria online din Romania si piata de comert online au unul dintre cele mai mari ritmuri de crestere din regiune. In 2014, piata online locala depasea pentru…

- Bruno Mars a lansat o piesa noua, intitulata "Finesse". Melodia este extrasa de pe albumul "24K Magic", un disc prin care artistul dorește sa transmita publicului buna-dispoziție și pofta de dans.

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Toate sondajele din Republica Moldova arata o crestere accelerata fata de procesul de Unificare a celor doua state romanesti. Indiferent de cine sau la comanda cui au fost ele realizate si dincolo de cifrele absolute, toate arata fara echivoc o crestere spectaculoasa fata de valorile precedente.

- In primele 11 luni ale acestui an, in Romania au fost vandute 2.356 autovehicule ecologice noi (hibride si electrice 100%), in crestere cu 125,8% fata de intervalul similar din 2016, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de Agerpres.

