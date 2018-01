Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Washington a organizat, la 18 ianuarie 2018, ceremonia de decorare a domnului James J. Townsend Jr., fost adjunct al asistentului secretarului apararii pentru politica europeana si NATO, informeaza misiunea diplomatica romana. La ceremonie au participat actuali si fosti oficiali…

- Adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Riabkov avertizeaza Statele Unite sa nu se amestece in afacerile interne ale Iranului, in contextul in care Republica islamica este zguduita de proteste, si acuza Washingtonul ca vrea sa foloseasca aceste tulburari cu scopul de a submina acordul in dosarul…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AGERPRES. Citeste si: Papa Francisc,…

- “Califatul” gruparii Statul Islamic (SI) s-a prabusit in 2017, in urma unei ofensive antijihadiste de anvergura, insa Irakul si Siria se confrunta in continuare cu provocari, orase in ruina si o amenintare extremista care persista, analizeaza AFP potrivit News.ro . La trei ani dupa ascensiunea si cucerirea…

- Doi hackeri romani, un barbat si o femeie, acuzati in Statele Unite ca au accesat ilegal computere conectate la camere de supraveghere din Washington, au fost retinuti la Bucuresti in vederea extradarii. Cei doi au fost pusi sub acuzare in ...

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior, au discutat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Una dintre temele discutate a vizat consolidarea…

- Ambasada Romaniei la Washington DC anunța vești bune pentru romani și Diaspora. In cadrul unei intalniri dintre ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior și senatorul republican Marco Rubio,președinte al unui subcomitet din cadrul Comitetului pentru relatii externe și membru al Comitetului…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, a avut marti o intrevedere cu senatorul republican Marco Rubio, presedinte al unui subcomitet din cadrul Comitetului pentru relatii externe si membru al Comitetului pentru Intelligence, personalitate marcanta a Partidului Republican, fost candidat…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marți ca folosirea opțiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor soluțiilor diplomatice, ar insemna eșecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pâna când Coreea de Nord…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii deschide o Carte de condoleanțe in memoria Majestații Sale Regele Mihai I al Romaniei. Membri ai Corpului Diplomatic, reprezentanti ai instituțiilor din SUA si publicul larg pot veni la sediul ambasadei pentru a semna in Cartea de condoleante. Cartea…

- Sistemul de aparare antiracheta este o confirmare robusta a angajamentului SUA pentru securitatea Romaniei și euro-atlantica, a declarat joi, la un eveniment la Washington, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior. Sursa foto: Ambasada României în Statele Unite ale Americii…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, a susținut marți o conferința, cu ocazia evenimentului de lansare a Forumului la nivel inalt pentru securitate cibernetica (''International Cybersecurity Leaders Forum''), organizat de Center for Cyber and Homeland Security (CCHS) din cadrul…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a sustinut marti o conferinta la George Washington University, prilej cu care a transmis un mesaj de condoleante in contextul trecerii in nefiinta a fostului Suveran al Romaniei, Majestatea sa Regele Mihai I, anunta Ambasada…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca a petrecut cateva zile la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa "semnalul de alarma" pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei. "Am petrecut…

- Michael Flynn, cel care a fost pentru scurt timp consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump, a fost inculpat pentru ca a mințit anchetatorii in cadrul dosarului privind ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut in SUA, a anunțat vineri justiția americana,…

- Sensul istoric al actiunii noastre statale nu poate fi schimbat de nimeni, a declarat ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, intr-un discurs rostit cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, potrivit unui comunicat difuzat vineri de ambasada tarii noastre la Washington. Citeste si: Tariceanu,…

- Peste 340.000 de persoane au fost ucise in Siria incepand din 2011, anunta Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) intr-un nou bilant. Dintre acestea, peste 100.000 erau civili, transmite AFP. Acest nou bilant a fost anuntat in contextul in care mai multe puteri straine isi intensifica eforturile…

- Biblia are propriul sau muzeu. O familie bogata din Statele Unite a inaugurat la Washington expoziția permanenta dedicata celei mai citite carți din toate timpurile.Muzeul ocupa o cladire de opt etaje și are o suprafata de 40 de mii de metri patrați.

- Ambasada SUA la Bucuresti a anuntat ca secretarul de stat american Rex Tillerson se afla la Bucuresti, acesta innoptand in Romania pe drumul de intoarcere din Myanmar catre Washington. ”Secretarul Tillerson va innopta la Bucuresti la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia.…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, s-a intalnit cu oficiali si romani care lucreaza la marile companii IT din Washington (Microsoft, Amazon), cu primarul orasului Bellevue, cu reprezentanti Boeing, si a sustinut o prelegere la University of Washington, anunta Ambasada Romaniei intr-un…

- Marc Short, director pentru afaceri legislative in cadrul Casei Albe, a raspuns la o intrebare privind opinia lui Trump despre evaluarea comunitatii de informatii a SUA, potrivit careia Rusia a incercat sa influenteze alegerile de anul trecut in favoarea lui. Duminica, Donald Trump a avut…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, efectueaza in perioada 7-10 noiembrie 2017, o vizita in statele Oregon și Washington, cuprinzand intalniri la nivel economic dedicate atragerii de investiții americane in Romania, la nivelul administrației locale, a mediului academic și universitar,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, este de parere ca Iranul ar putea deveni o noua Coree de Nord. Motivul? Posibilitatea ca Statele Unite sa nu ajunga la un acord cu țara araba în ceea ce privește dezvoltarea armelor nucelare. Iranul va deveni "o noua Coree de Nord"…

- Președintele Vladimir Putin a insinuat joi ca acuzațiile de dopaj de stat vizandu-i pe sportivii ruși sunt orchestrate de Statele Unite pentru a afecta desfașurarea alegerilor prezidențiale din martie 2018 din Rusia, informeaza AFP. "Iata ce ma îngrijoreaza: Jocurile Olimpice…

- La eveniment au participat reprezentanti ai administratiei americane, ai centrelor de reflectie si gandire din capitala americana, precum si din presa americana. Conferinta a fost moderata de Donald Jensen, fost diplomat si specialist pe politicile externe si interne al Rusiei. Invitat in…

- Ambasadorul roman in Statele Unite, George Cristian Maior, a declarat, in cadrul unui eveniment organizat la Washington, ca, in ultima perioada, narativele antioccidentale s-au inmultit in Romania, avand drept scop vulnerabilizarea statului, influentarea de politici publice si erodarea increderii in…

- Potrivit unui comunicat dat publicitații vineri de Ambasada Romaniei in SUA, la eveniment au participat reprezentanți ai administrației americane, ai centrelor de reflecție din capitala americana, precum și din presa americana. Conferința a fost moderata de Donald Jensen, fost diplomat și specialist…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, s-a intalnit vineri la Departamentul de Stat cu Wess Mitchell, noul asistent al secretarului american pentru Europa si Eurasia, anunta Ambasada Romaniei in Statele Unite intr-un comunicat de presa.

- Ambasadorul Romaniei a vorbit in cadrul panelului Power Shifts in Europe, moderat de George Friedman, președintele și fondatorul Geopolitical Futures. Conferința a atras un interes ridicat din partea mediului de afaceri și a consultanților din medii politice, economice și financiare. Ambasadorul…

- 'Romania este o țara in ascensiune, cu cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, o țara implicata in procesele de reconstrucție ale UE, dar și un partener strategic al SUA care iși ia in serios toate obligațiile de securitate ce deriva din calitatea de membru al NATO', a declarat ambasadorul…

- Romania este un stat-frontiera in fata agresiunii Rusiei, a transmis Tom Goffus, adjunctul asistentului secretarului Apararii. Acesta a sustinut ca Romania si SUA impartasesc un parteneriat profund si durabil, declarand ca sustine in totalitate mesajul ambasadorului Romaniei, George Maior,…

- Consolidarea flancului estic al NATO prin intarirea capacitaților de descurajare ale aliaților in zona Marii Negre este vitala in contextul de insecuritate creat dupa anexarea Peninsulei Crimeea, a declarat ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, cu ocazia sarbatoririi,…

- Tom Goffus, adjunctul asistentului secretarului Apararii, a subliniat ca Romania si SUA impartasesc un parteneriat profund si durabil, declarand ca sustine in totalitate mesajul ambasadorului Romaniei, George Cristian Maior, potrivit caruia, Romania impreuna cu Statele Unite Americii, vegheaza la…