Personal best pentru Antonia Renata Dragomir

- Sala Sporturilor din Targu Secuiesc a gazduit la finalul saptamanii trecute editia din acest an a Campionatului National de Karate-Do Shotokan, eveniment la care au fost prezenti peste 400 de sportivi din Romania. Salajul a fost reprezentat de o delegatie formata din sportivi ai Clubului Copiilor din…

- Campionatul Național al Junioarelor 2, faza zonala, a bifat sambata, 10 martie 2018, penultima etapa. CSS Slobozia s-a duelat in deplasare cu CSS 2 București, un meci in care o victorie sau chiar un egal ar fi dus echipa lui Marian Simion foarte aproape de calificarea in faza urmatoare. Partida a fost…

- La finele saptamanii trecute atletii de la CSM Dorna Vatra Dornei, club finantat de Primaria municipiului Vatra Dornei si Consiliul Local din localitate, au participat la Bacau la faza pe zona a Campionatului National de sala rezervat copiilor 1, 2 si 3. Dintre sportivii pregatiti aici de antrenorul…

- Internazionale Traian Vaslui a remizat pe terenul CN ”Nicu Gane” Falticeni, scor 3-3, și ramane pe primul loc in seria 1 a Campionatului Național de futsal Under 19. Internazionale Traian Vaslui a plecat neinvinsa de la Falticeni, obținand un punct cu CN ”Nicu Gane”, scor 3-3. Vasluienii au deplasat…

- La sala de atletism din cadrul Complexului Sportiv "Lia Manoliu" din Bucuresti a avut loc sambata si duminica etapa semifinala a Campionatului National de Atletism pentru copii I, II si III. Cealalta semifinala s-a desfasurat la Bacau, iar finala este programata la Bucuresti pentru perioada 30-31 martie.…

- Reprezentantii Constantei s au intors cu medalii, sapte, si de la etapa finala a Campionatului National de sala la probe combinate, care s a desfasurat la Bucuresti.Cele mai multe distinctii, trei, i au revenit Ioanei Manoliu LPS Nicolae Rotaru CS Farul; antrenoare, Carmen Botea , care, la pentathlon,…

- Liceul cu Program Sportiv din Suceava a fost reprezentat cu succes la finalele Campionatului National de Atletism in sala pentru juniori II de sportivul Sebastian Moldovan. Dupa ce a ocupat locul cinci in finala nationalelor de juniori I, atletul pregatit de profesorul antrenor emerit Toader ...

- Adina-Elena Circiogel (LPS Brasov-CSM Bucuresti) a devenit vicecampioana a Romaniei, dupa ce a castigat medalia de argint in proba de 400 metri la Campionatul National de Atletism in Sala pentru Juniori 2, desfașurat in week-end, la Bucuresti. Brasoveanca a inregistrat timpul de 57.36,…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a castigat etapa locala a competitiei CFA Institute Research Challenge organizata la Bucuresti de Asociatia CFA Romania, potrivit unui comunicat al organizatiei. Asociatia CFA Romania, organizatie membra a CFA Institute (SUA) - asociatia profesionistilor din…

- Handbalistele junioare I de la LPS Vaslui au pierdut surprinzator la ultima clasata și așteapta incordate ultimele doua etape din faza zonala. Handbalistele junioare I de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui sunt de nerecunoscut. Fetele pregatite de profesoara Ramona Popa au pierdut ultimele doua…

- Andreea Panțuroiu, aproape de medalie la triplu salt la Campionatele Mondiale Indoor de atletism de la Birmingham (Anglia). Romanca legitimata la CSM București a fost a patra. Andreea Panturoiu, 23 de ani, a terminat sambata a patra in proba de triplu salt de la Campionatele Mondiale Indoor de la Birmingham,…

- Atleta etiopiana Genzebe Dibaba a castigat pentru a treia oara consecutiv titlul mondial in proba de 3.000 m in sala, joi, la editia din acest an a Campionatelor Mondiale indoor, de la Birmingham, in timp ce sportiva romana Claudia Bobocea a terminat pe locul 13.

- Duminica, 25 martie, la Complexul Sportiv „Tomis” din Constanta, se vor desfasura intrecerile Campionatului National de Kung-Fu, la probele de Sanda Light-Fighting si Total-Contact Fighting, editia 2018, pentru copii, cadeti, juniori, seniori si vetereni (veterani doar la Sanda Light-Fighting). Categoriile…

- Duminica, handbalistele junioare III de la LPS Vaslui vor ști daca vor evolua sau nu la turneul semifinal al Campionatului Național. Handbalistele junioare III de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au un examen important de susținut duminica, in fața LPS Iași. Rezultatul acestui meci rezolva…

- Atleta etiopiana Genzebe Dibaba a castigat pentru a treia oara consecutiv titlul mondial in proba de 3.000 m in sala, joi, la editia din acest an a Campionatelor Mondiale indoor, de la Birmingham, in timp ce sportiva romana Claudia Bobocea a terminat pe locul 13. Dibaba a fost cronometrata…

- Etapa finala a Campionatului National de atletism in sala, de la Bucuresti, intrecere rezervata juniorilor 1, le a adus sapte medalii reprezentantilor Constantei Atletii si atletele de la Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaruldquo;, Clubul Sportiv Farul si Clubul Sportiv Scolar nr. 1 au obtinut…

- DE VIITOR… In weekend, atletii Liceului cu Program Sportiv Vaslui au luptat pentru medalii la finalele Campionatului National de atletism in sala, ce s-au desfasurat in sala complexului sportiv “Lia Manoliu” din Bucuresti. La finalul competitiei, doi dintre acestia au reusit sa urce pe podium, castigand…

- Atleta americana Christina Manning a castigat titlul la 60 m garduri in IAAF World Indoor Tour, duminica, dupa ce s-a impus in cursa de la Glasgow, din ultima etapa a circuitului. Manning a iesit invingatoare cu timpul de 7 sec 79/100, iar acest succes i-a adus si o invitatie la Mondialele…

- Claudia Balaur La Vaslui a aparut o noua atleta de mare perspectiva. Este vorba despre Cristina Balaur, aflata in primul an de junioare III. Ea a surclasat sportive cu trei-patru ani mai mari, devenind dubla campioana naționala la junioare I. Vasluiul are atat prezent, cat și viitor in atletism. O demonstreaza…

- In Sala de Atletism a Complexului Național Sportiv „Lia Manoliu” din București s-a incheiat, de puțin timp, Campionatul Național de Juniori 1. Catalin Tecuceanu (CSM Brașov) a caștigat titlul național la 800 de metri, Bogdan Șitoianu (CS Țara Barsei 2011) a devenit vicecampion al Romaniei la lungime,…

- Arena "Lia Manoliu" din Bucuresti a fost ieri gazda primei zile a Campionatului National de Atletism pentru Juniori I (18-19 ani), Campina fiind reprezentata in proba de aruncarea greutatii de doi sportivi, Andreea Lungu sli Marius Vasile, ambii de la CSS Constantin Istrati, ambii in varsta de numai…

- CURSA… Bucurestiul va gazdui, sambata si duminica, finalele Campionatului National de Atletism in sala, competitie la care vor participa si patru sportive ale Liceului cu Program Sportiv Vaslui. Este vorba despre Diana Bogos, Izabela Spiridon, Cristina Balaur si Diana Varlan. Campionatul se anunta unul…

- PENALIZATA… Echipa de handbal juniori II de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui a ratat calificarea la turneul semifinal dupa ce Federatia Romana de Handbal a penalizat-o cu sapte puncte, ca urmare a folosirii unor jucatori care nu aveau drept de joc. Lovitura grea pentru handbalistii juniori II, singurii…

- Diana Bogos La sfarșitul acestei saptamani, la București, vor avea loc finalele Campionatului Național de atletism in sala. LPS Vaslui va avea patru sportive in competiție. Sala de atletism din cadrul CSNB „Lia Manoliu” va gazdui, in weekend, etapa finala a Campionatelor Naționale ale juniorilor 1,…

- Handbalistele junioare I de la LPS Vaslui mai au nevoie de trei puncte din opt posibile pentru a fi sigure de prezența la turneul semifinal. Handbalistele junioare I de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au debutat cu dreptul in ultima parte a fazei zonale a Campionatului Național. Fetele pregatite…

- Juniori SUCCES… Juniorii nascuti in anul 2003 de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui au castigat primele doua meciuri de la editia a III-a a Cupei Prieteniei Brasov si s-au calificat in sferturile de finala. Trupa pregatita de Ionut Chiochiu a invins Petrolul Ploiesti (5-0) si CSS Slatina (1-0). Rezultate…

- La sfarșitul saptamanii trecute, au avut loc la București finalele Campionatului Național de atletism in sala pentru seniori și tineret, competiție la care Clubul Sportiv Universitatea Reșița a fost reprezentat de mai mulți sportivi. Iar unul dintre rezultatele meritorii este medalia de bronz…

- Atletii din judet au continuat evolutiile foarte bune si duminica, in a doua zi a finalelor Campionatului National de Atletism in sala rezervat seniorilor si tineretului. Astfel, Andrei Dorin Rusu, antrenat la Clubul Sportiv Municipal Dorna Vatra Dornei, a reusit in prima zi sa castige doua titluri…

- Noi momente memorabile oferite de sprintera Marina Andreea Baboi la finala Campionatului National de Atletism indoor pentru seniori si tineret, competitie ce a avut loc in week-end, la Bucuresti, in sala de atletism din complexul ,,Lia Manoliu”. Aflata intr-o forma sportiva senzationala, atleta legitimata…

- Handbalistele junioare II de la LPS Vaslui și-au consolidat poziția a treia in clasament, dupa victoria cu LPS Suceava, scor 29-21. Handbalistele junioare II de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au caștigat in deplasare cu LPS Suceava, scor 29-21, consolidandu-și poziția a treia in clasament,…

- Claudia Prisecaru a reușit performanța excepționala de a deveni in doua zile dubla campioana de tineret a Romaniei: la 1500 metri și 3000 metri. In cursa de 3000 metri alergata in aceasta seara (duminica) in Sala din Complexul Lia Manoliu, sportiva pregatita de profesorul Cristian…

- Atleta din Vrancea Claudia Prisecaru a devenit, in aceasta seara (sambata), campioana Romaniei la tineret 1.500 metri. Sportiva de la CSM Focșani 2007, pregatita de profesorul Cristian Orza, s-a clasat pe primul loc la Campionatul Național de sala și are mari șanse la o medalie și…

- Volei. Dinamo – Tricolorul, in Campionatul Național masculin. Meciul e maine, de la ora 12.30. Tricolorul L.M.V. va juca maine un meci important impotriva CS Dinamo Bucuresti. Sala Dinamo din Capitala va gazdui maine, 03.02.2018, de la ora 12:30, meciul de volei considerat a fi un pol de interes, partida…

- La finele saptamanii trecute, la Bucuresti, in organizarea Federatiei Romane de Atletism, au fost organizate intrecerile Campionatului National de Juniori 2, etapa intai, care conteaza in clasamentul competitiilor de sala. Astfel, in proba masculina de 1500 de metri, George Fleser (LPS Alba Iulia) s-a…

- Prima etapa a Campionatului National de Atletism pentru Juniori II a avut loc astazi la Bucuresti, la sala de atletism din cadrul Complexului "Lia Manoliu", doi dintre cei trei sportivi de la CSS Constantin Istrati Campina prezenti la competitie urcand la final pe podium. Mai mult, Marius Vasile a reusit…

- Etapa intai a Campionatului National de sala la atletism pentru seniori, tineret si juniori 1, de la Bucuresti, le a prilejuit urcarea pe podium si reprezentantilor Constantei. La triplusalt, Cristina Bujin CS Farul Constanta CSA Steaua Bucuresti; antrenor, Daniel Cojocaru a ocupat locul intai la triplusalt…

- Sambata si duminica, la Bucuresti, in sala de atletism a Complexului "Lia Manoliu" are loc prima etapa a Campionatului National de Atletism. CSS Constantin Istrati Campina a fost reprezentat in prima zi a intrecerilor de doi sportivi, ambii la aruncarea greutatii, Marius Vasile reusind sa urce pe podium,…

- Sportivii sectiei de tir sportiv de la Clubul Sportiv Școlar din Radauti, pregatiti de antrenorul Ștefan Buiucliu, au inceput anul 2018 cu o etapa din Campionatul National. De joi si pana duminica, juniorii de la Radauti au luptat pentru un loc pe podium la a cincea etapa a Campionatului National ...

- CS Farul Constanta a urcat pe podium, cucerind medalia de bronz, in proba feminina pe echipe a Campionatului National de floreta rezervat juniorilor, intrecere programata la Bucuresti.Pe locul intai s a clasat CSA Steaua Bucuresti, iar vicecampioana a Romaniei a devenit CSU Poli Timisoara. In formula…

- Americanul Cody Webb a castigat cursa motociclistica disputata in Germania contand pentru etapa a doua a SuperEnduro. Pilotul in varsta de 29 de ani a reusit sa-l depaseasca pe sextuplul campion al competitiei, polonezul Tadeusz Blazusiak.

- Pilotul britanic Sam Sunderland (KTM), detinatorul titlului, a castigat, sambata, prima etapa a Raliului raid Dakar 2018, la sectiunea moto, desfasurata intre Lima, capitala statului Peru, si Pisco, in timp ce romanul Emanuel Gyenes (KTM) a ocupat locul 48. Sunderland a fost cronometrat…

- Maria Ifteni Vasluienii Maria Magdalena Ifteni, Laurențiu Chelaru și Victor Ionița fac parte din lotul național de atletism. Federația Romana de Atletism a dat publicitații tabelul cu loturile de seniori pentru 2018. La feminin, Liceul cu Program Sportiv Vaslui va fi reprezentat de Maria Magdalena Ifteni.…

- Turneul celor 4 Trambuline 2017/ 2018. Polonezul Kamil Stoch a caștigat prima etapa de la Oberstdorf. Turneul Celor 4 Trambuline 2017/ 2018 a inceput cu o etapa disputata in condiții meteo nefavorabile, cu plaoie și vant. Acestea au fost condițiile la Oberstdorg, Germania, pe Arenei Schattenberg. In…

- Soc in sportul romanesc. Suspendare record pentru un mare campion al Romaniei, dupa ce a fost prins dopat. Atletul Sorin Mineran, de 4 ori consecutiv campion al Romaniei in cea mai lunga proba olimpica de alergare din atletism, a fost testat pozitiv cu higenamina, anul trecut, la finalul Campionatului…

- Atletul aradean Sorin Mineran, testat pozitiv cu higenamina, anul trecut, la finalul Campionatului National de maraton, aflat la a doua abatere, a primit 8 ani de suspendare din partea Federatiei Internationale de Atletism IAAF , pana in 2024.Mineran CS Universitatea Arad a putut alerga si la "Nationalele"…

- Juniori PE PODIUM… Copiii de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui continua seria rezultatelor bune la competitiile interne si internationale. Grupele 2006 si 2007 au pierdut finalele turneului international de la Chisinau, “Junior Futsal Cup Moldova”. Recent, grupele 2006 si 2007, au participat, la Chisinau,…

- Aeroportul Cluj asigura întreaga disponibilitate și cooperare pentru realizarea recepției finale la obiectivul de investiții „Pista de decolare-aterizare 3500m – Etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente”. ”Conform precizarilor…

- Juniori REUSITA… Juniorii nascuti in anul 2003 de la LPS Vaslui au castigat turneul international “Junior Futsal Moldova”. Vasluienii i-au invins in finala mare pe ucrainienii de la Ilychevets, scor 4-2. Noi trofee in vitrina Liceului cu Program Sportiv Vaslui. Grupa 2003, pregatita de Ionut Chiochiu,…

- Conducerea Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalau a intocmit si in acest an un clasament al celor mai buni sportivi din cadrul acestei institutii. La fel ca in 2016, in topul celor mai buni sportivi au fost inclusi doar atleti, iar prima pozitie este ocupata in acest an de Sarkani Rachel, sportiva…