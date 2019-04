Homer Simpson si familia sa vor reveni in Canada cu ocazia unui episod ce va fi difuzat duminica si care include o aparitie a personajului Justin Trudeau, a carui voce este asigurata insa de un jurnalist, intrucat prim-ministrul canadian "a refuzat cu politete" invitatia producatorilor serialului "The Simpsons" ("Familia Simpson") de a participa la inregistrarile realizate pentru acest show TV, informeaza AFP.



Jurnalistul in cauza, Lucas Meyer, un cunoscut imitator al lui Justin Trudeau, a declarat intr-un interviu acordat pentru postul de televiziune CBS ca participarea sa in renumitul…