Personajul interpretat de Jussie Smollett, eliminat din serialul ''Empire''

Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din comitatul american Cook l-a dojenit joi pe Jussie Smollett in timpul audierii in cadrul careia a fost stabilita cautiunea de 100.000 de dolari, actorul din ''Empire'' fiind acuzat ca a mintit ca ar fi fost atacat de doi barbati, care l-au jignit, i-au pus un streang…

- Actorul Jussie Smollett, care se afla in centrul atentiei publice si media dupa ce a spus ca a fost victima unui atac in Chicago, este acuzat de politie ca a dat declaratii false, incidentul fiind tot mai aproape sa se dovedeasca a fi fost o inscenare. Compania 20th Century Fox Television ia in considerare…

- Jussie Smollet, celebrul actor in "Empire", a fost atacat la sfarsitul lunii ianuarie, in plina strada, in Chicago. A ajuns la spital unde a primit ingrijiri medicale, iar acum, lucrurile au luat o intorsatura neasteptata. Se pare ca actorul si-a inscenat singur totul!

- Jussie Smollett, care joaca in serialul "Empire, a fost atacat, pe 29 ianuarie, in Chicago, de doi indivizi. Actorul american a declarat ca a fost victima unui atac brutal și ca agresorii i-ar fi legat o funie de gat și l-ar fi lovit in repetate randuri. Poliția a arestat in acest caz doi frați nigerieni,…

- Cei doi frati nigerieni arestati in legatura cu agresarea actorului Jussie Smollett au declarat politiei ca vedeta din ''Empire'' i-a platit pentru a lua parte la presupusul atac din 29 ianuarie, a declarat o sursa apropiata anchetei pentru Cbsnews.com. Cei doi, care in…

- Actorul care il interpreteaza pe "El Chapo" in serialul "Narcos" si-a facut o aparitie neasteptata la procesul narcotraficantului mexican, luni, la New York, pentru a-si studia mai bine personajul, scrie AFP, potrivit news.ro.Actorul mexican Alejandro Edda, in varsta de 34 de ani, care il…

- Penny Marshal, care a jucat alaturi de Cindy Williams in serialul de comedie de la ABC "Laverne & Shirley" si apoi a devenit o regizoare de succes, a murit, luni noapte, la varsta de 75 de ani, in locuinta din Hollywood Hills din cauza unor complicatii provocate de diabet, potrivit Variety, scrie…