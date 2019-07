Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul alocat Programului ‘Rabla Clasic’ pentru persoanele fizice a fost epuizat, in timp ce, in cazul persoanelor juridice, mai este disponibila suma de peste 11,24 milioane de lei, a anuntat, joi, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES. Conform institutiei…

- Bugetul pe 2019 al programului Rabla pentru autovehicule, in valoare de 320 de milioane de lei, reprezentand circa 35.000 de prime de casare, a fost epuizat la inceputul lunii iunie, existand in prezent discutii in guvern in vederea suplimentarii programului la urmatoarea rectificare bugetara, a declarat…

- Toate tichetele pentru persoane fizice, disponibile in Programul Rabla Plus, au fost epuizate. Este pentru prima oara in istoria programului cand se intampla acest lucru, iar Ministerul Mediului a decis ca bugetul sa fie suplimentat incepand de luni cu 15 milioane de lei. “Incepand de luni, 15 iulie…

- Cea de-a treia sesiune a programului „Rabla pentru electrocasnice” incepe luni, 15 iulie, Administrația Fondului pentru Mediu punand la dispoziția persoanelor fizice aproximativ 20 milioane lei, pentru noi inscrieri. „Incepand de luni, 15 iulie 2019, ora 10ºº, Administrația Fondului pentru Mediu pune…

- Persoanele fizice se pot inscrie, incepand de luni, in cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice, bugetul us la dispozitie de Administratia Fondului pentru Mediu fiind de 20 de milioane de lei. ”Incepand de luni, 15 iulie 2019, ora 10.00, Administratia Fondului pentru Mediu pune la dispozitia…

- Incepand de luni, 15 iulie 2019, bugetul Programului Rabla Plus pentru persoanele fizice se va suplimenta cu 15 milioane de lei, fiind pentru prima data in istoria programului cand se epuizeaza sumele alocate. Ministrul Mediului: Speram sa fie consumata si noua alocare Bugetul alocat…

- La nici doua luni de la inceperea inscrierilor in programul Rabla Clasic 2019, s-au epuizat toate primele de casare, conform unui anunț publicat la finele saptamanii trecute de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), pe site-ul oficial. Inscrierile in Programul Rabla Clasic 2019 au inceput pe 12…