Persoanele fizice trebuie să notifice Fiscul dacă pleacă din țară pentru mai mult de 183 de zile ​Persoanele fizice care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, au obligatia completarii si depunerii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania", anunța ANAF. Anunțul vine dupa ce pe rețelele de socializare a aparut o poza a unui document primit de o persoana care a avut venituri in Islanda, iar Fiscul a cerut sa depuna o declarație. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

