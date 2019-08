Persoanele fizice nu vor mai avea poprire pe conturi daca valoarea datoriilor fata de stat este mai mica de 2.000 de lei, fata de 100 de lei cat este plafonul in prezent, potrivit unui proiect de ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala publicat luni. Potrivit ANAF, numarul contribuabililor persoane fizice pentru care nu se infiinteaza poprirea creste de aproximativ 4 ori fata de numarul celor care se incadreaza in plafonul existent, acestia inregistrand obligatii restante la nivelul anului 2018 in valoare totala de 161,7 milioane de lei. In cazul firmelor, pentru marii contribuabili…