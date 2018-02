Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a avut loc la Targu Ocna, judetul Bacau. Pompierii au fost primii care au ajuns la fata locului. In momentul in care i-au descoperit pe cei doi injunghiati, acestia au alertat autoritatile. Oamenii legii iau in calcul toate variantele. Prima ipoteza a politistilor ar fi ca mama si-ar…

- Pe tot parcursul noptii trecute, echipa mobila a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Secor 6 și polițiștii locali Sector 6 au distribuit supa și ceai in cinci locații diferite din sector, cunoscute ca fiind zonele cele mai frecventate de catre oamenii...

- Potrivit ISU Brasov, la incendiu intervin doua echipaje de stins incendii cu apa si spuma si unul SMURD. ”Incendiu este localizat, se lucreaza la lichidare”, arata plt. maj. Luiza Danila, reprezentant al ISU Brasov. Potrivit sursei citate, persoanele care erau inauntru s-au autoevacuat.

- Meteorologii au emis un Cod Portocaliu de frig, in urmatoarele zile, valabil in peste jumatate de tara, care vizeaza și județul Brașov. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in interval 26 februarie, ora 03.00 – 01 martie, ora 10.00, vor fi temperaturi foarte scazute, atat noaptea,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Popasuri pe „Drumul Kentului" (II) "ORGANIGRAMA" RETELEI DE CONTRABANDA PRINCIPALII BENEFICIARI ai tigarilor din import in ultima vreme au fost: • M.H.D. IMPEX SRL. In cursul lunii noiembrie 1992 s-au prezentat la ridicarea…

- Politistii bucureșteni au efectuat 11 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Teleorman, Olt, Valcea și Ilfov. Persoanele vizate sunt suspectate de infracțiuni de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul fiind de 1.500.000 lei. ”Politisti din cadrul Directiei Generale…

- Marți seara, mai multe persoane s-au adunat pe trotuar, in fața unei case din Galați și au inceput sa faca gratar și sa asculte muzica tare, lucru care i-a deranjat pe ceilalți localnci. Aceștia au sesizat Poliția, la fața locului fiind trimis un echipaj. Cei doi polițiști au fost luați la…

- DNA a difuzat un comunicat referitor la dezvaluirile facute la Antena 3 de Sebastian Ghița: „Cu referire la emisiunea difuzata de postul de televiziune Antena 3, in cursul serii de 11 februarie 2018, in care au fost prezentate o serie de inregistrari audio, ce redau presupuse discuții purtate de procurorul…

- La S.C. Uzina Metrom” S.A. Brașov, a avut loc recent, o intalnire de lucru, a directorului general Romarm, Marius Ioana (foto) cu liderii de sindicat ai filialelor care lucreaza pentru industria de aparare, eveniment la care au luat parte și reprezentanții sindicatelor de la Fabrica de Arme și Societatea…

- Centrul social pentru copii „Best Life” al Arhiepiscopiei Craiovei și Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj au organizat saptamana aceasta o sesiune de informare pentru copiii beneficiari, cu privire la modalitațile de obținere și pastrare a securitații personale, pe strada, ...

- Un apel la numarul de urgența 112, i-a pus pe jar atat pe polițiști, cat și pe salvamotiști. Un locuitor din zona Racadau a observat o persoana care statea de mai mult timp, pe marginea prapastiei de pe Dealul Melcilor și a sunat la 112, gandindu-se ca omul avea ganduri sinucigașe. Imediat, la fata…

- Stanel Corbu, cunoscut ca lider al unei grupari interlope din Braila si acuzat de tentativa de omor, a fost ridicat cu mascatii marti si dus in arestul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Braila. "Politistii au pus in aplicare un mandat de aducere emis pe numele acestuia de Parchetul…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din judetul Brasov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infractiunea de talharie, dupa ce a sustras o plasa cu bunuri din incinta unei agentii loto din municipiul resedinta, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie( IPJ)…

- Luni, 5 februarie 2018, conducerea administrației publice locale a municipiului Baia Mare a dispus efectuarea unei ample verificari inopinate a prezenței in toate structurile componente ale autoritații locale, respectiv Executivul Primariei, Serviciul Public de Asistența Sociala, Serviciul Public Ambient…

- Conform statisticilor Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ), Brasovul devine un oras mai sigur de la an la an. Bilanțul IPJ Brasov pentru anul 2017 arata ca fața de anul 2016, infracționalitatea a scazut cu aproape 5%. Totul, in condițiile in care deficitul de personal al instituției este de aproape…

- Viceprimarul orasului Borsa, Remus Traian Timiș, este acuzat ca a amenintat un politist de la Pasapoarte, dupa ce, inainte de incident, a incercat sa “rezolve” documente pentru mai multe persoane. Potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului judetului Maramures, agentii principali de poliție Florin…

- Seful Serviciului Comunicatii si Informatica de la Inspectoratul Judetean de Politie din Brasov, comisarul sef Ion-Cristin Gojnea, a fost implicat in accidentul de joi seara la Brasov, in urma caruia sase persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cei doi politicieni care asigura conducerea Primariei Timisoara au dat, vineri, explicatii in fata reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie. Atat liberalul Nicolae Robu, cat si viceprimarul Dan Diaconu au fost audiati in calitate de martori. Concret, au dat explicatii oamenilor legii care…

- Un barbat fara adapost a fost gasit, sambata, mort intr-un imobil din municipiul Brasov. Politistii criminalisti au inceput ancheta, moartea fiind considerata suspecta, iar surse din cadrul anchetei declara ca exista deja un cerc de suspecti. Cadavrul barbatului a fost descoperit sambata dimineata,…

- Persoanele care iși pierd sau uita unele obiecte, banii sau actele in mijloacele de transport in comun sau in spațiile administrate de RATBV S.A., respectiv stații ori capete de linie, vor avea o șansa in plus sa-și recupereze lucrurile. Operatorul de transport public de calatori din municipiul…

- Persoanele care iși pierd sau uita unele obiecte, banii sau actele in mijloacele de transport in comun sau in spațiile administrate de RATBV S.A., respectiv stații ori capete de linie, vor avea de astazi o șansa in plus sa-și recupereze lucrurile. Operatorul de transport public de calatori din municipiul…

- Pe toate drumurile judetene si pe sase segmente de drumuri nationale din Constanta au fost instituite, joi, incepand cu ora 11,00, restrictii de circulatie din cauza viscolului, opt scoli si-au suspendat cursurile, iar zeci de localitati sunt fara electricitate, conform autoritatilor locale.…

- Un politist de la Simleu Silvaniei a fost agresat de un coleg, la o petrecere ce a avut loc marti, dupa bilantul anual al institutiei, fiind internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau. 'A fost aseara o agresiune intre doi politisti de la Politia orasului Simleu Silvaniei.…

- Polițiștii cauta o fata, de 13 ani, din localitatea Zavoaia, județul Braila, care a plecat de acasa și nu mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care pot conduce la gasirea acesteia sunt rugate sa apeleze numarul 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie. La data de 14…

- • Polițiștii de la Investigații Criminale se fac ca-l cerceteaza de ȘASE LUNI Cazul afaceristului din Rovinari, Laurențiu Țavoc, pentru asasinarea caruia nașul și concurentul sau in businessul cu case de amanet, Ion Șteaburdea, a platit trei interlopi, prezentat, pe larg, in urma cu o saptamana…

- Mancare otravita imprastiata langa o scoala din Bucuresti, din cauza unui caine care s-a urcat cu labele pe un copil. Stapanii de caini sunt in alerta. Un anunț postat pe o strada din sectorul 6 al Capitalei a starnit panica printre stapanii de animale, care sunt amenințați ca le vor fi otraviți cainii.…

- Incepand din aceasta saptamana si pana pe data de 31 ianuarie 2018, politistii locali vor distribui aproximativ 5000 de pliante, privind H.C.L 188/2017, pentru activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care stationeaza neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului…

- Intre timp, crengile pomilor au fost taiate. Adrian Moraru a fost cel care a publicat imaginile cu arborii din fața sediului PSD. Patru persoane au fost duse, luni, la Sectia 5 de Politie din Bucuresti, pentru a fi legitimate si sanctionate, dupa ce au fost implicate intr-un…

- Un primar din Spania, atac la adresa romanilor. Partidul Socialist din Spania a cerut demisia edilului din Pedrera in urma declarațiilor „iresponsabile” cu privire la disputele dintre localnici și mai mulți cetațeni romani. Primarul Antonio Nogales a spus ca i-ar „placea sa vad niste oameni impuscati”.…

- APC militeaza pentru respectarea dreptului pacientului de a alege daca vrea sa fie vaccinat sau nu Acțiunile in forța exercitate asupra societații civile autentice din Romania, la ordinul unor reprezentanți vremelnici ai statului roman, in primele zile ale acestui an, ne arata ca anul 2018 va fi un…

- ”Verificare in permanenta” a panourilor pe teme de sanatate Panou antivaccinare în Brasov. Foto: facebook.com/DrRaedArafat. Directiile de sanatate publica din toata tara verifica de acum în permanenta panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate, masura…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, de la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, un atac la adresa președinților celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Persoanele cu probleme penale nu au ce cauta in fruntea statului, spune președintele.

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Sergiu Curca, un tanar in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, luni, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el Tanarul in varsta…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru AGERPRES ca in accident au fost implicate doua autoturisme, iar din primele cercetari a rezultat ca acestea s-au ciocnit frontal, in urma unei depasiri riscante efectuate de catre unul…

- Tanara de 15 ani locuiește cu parinții in localitatea timișeana Pișchia. Joi seara a fost vazuta ultima oara, iar in cursul nopții a disparut. In momentul in care, vineri, parinții ei au observat ca lipsește au sunat imediat la poliție. Tanara nu s-ar afla la prima aventura de acest gen.…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza…

- Persoanele ramase fara adapost sunt expuse in special in anotimpul rece, cand temperaturile scazute le pot fi fatale. Politia Locala a demarat o actiune pentru a-i pune la adapost pe oamenii strazii.

- Stabilirea celei mai echitabile formule de acordare a unor drepturi salariale, pe structura si nu pe baza de pontaj, pentru categoriile de personal care beneficiaza acum de majorarea pentru asigurarea continuitatii serviciului de la domiciliu s-a aflat pe agenda discutiilor dintre conducerea Ministerului…

- Stabilirea celei mai echitabile formule de acordare a unor drepturi salariale, pe structura si nu pe baza de pontaj, pentru categoriile de personal care beneficiaza acum de majorarea pentru asigurarea continuitatii serviciului de la domiciliu s-a aflat pe agenda discutiilor dintre conducerea Ministerului…

- „In data de 05.12.2017, polițiștii locali au constatat ca pe strada Milcovului, in vecinatatea linilor de cale ferata, in spatele garajelor, un grup format din 5 persoane, 4 adulți și un minor, și-au improvizat un adapost din tabla zincata și imprejmuit cu gard din fier. Condițiile in care…

- Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Gorj va fi condus, in continuare, de actualul șef, Petre Sprincenatu. Comisarul de Poliție a reușit sa obțina, ieri, in urma concursului, nota 7,10, necesara pentru a fi admis. Acesta a mai susținut examenul in luna iulie a acestui an, insa a fost respins.…

- In data de 7 decembrie a.c., Ileana Constantin, de 86 de ani, din comuna Leordeni, județul Argeș, a plecat de la domiciliu, fara a se cunoaste motivul, si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inaltime 1,55-1,60 m, aproximativ 50-60 kg, par alb, sprancene albe și barba. Vestimentație: pulover…

- O profesoara de la Școala Gimnaziala ”Liviu Rebreanu” din Miercurea Ciuc a fost împinsa și lovita de un elev de clasa a șaptea, fara niciun motiv. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție…

- O persoana si a pierdut viata intr un accident rutier petrecut miercuri seara pe DN 13E, in zona localitatii Campu Frumos, in apropiere de municipiul Sfantu Gheorghe, iar alte patru au fost ranite, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie IJP Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin…

- Vacante de 9,4 milioane euro de 1 Decembrie. Clujul, destinatie preferata de city break Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a…

- Cu mai putin fast ca in anii trecuti, dar tot printre atractiile principale, in seria evenimentelor organizate de 1 Decembrie la Alba Iulia, defilarea militara se desfasoara vineri, de la ora 13.00, in apropierea Parcului Unirii din oras. Prin fata participantilor la sarbatoarea nationala, in Capitala…

- Militari in uniforme din Primul Razboi Mondial au defilat la Cluj Mai multi militari ai Batalionului 400 Feleacul, imbracati in uniforme din Primul Razboi Mondial, au defilat, vineri, in premiera, la parada de Ziua Nationala a Romaniei, organizata in Piata “Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Militari…