Persoanele eliberate din nchisoare care fac parte din categorii defavorizate vor putea primi diverse ajutoare - proiect PSD-PNL

- Guvernul urmeaza sa aprobe joi Regulamentul cadru ce reglementeaza conditiile de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in cazul personalului contractual care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare si in institutiile din cadrul Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica."In…

- Mai multi parlamentari au depus miercuri, la Senat, o initiativa legislativa in care propun ca persoanele care sunt eliberate din inchisoare si care provin din categorii defavorizate sa beneficieze de o serie de facilitati. Semnatarii invoca motive sociale si de reducere a gradului de recidiva.

- Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, a anuntat luni ca Guvernul pregateste o companie „antrepriza” care va prelua lucrarile din marile santiere de infrastructura care au fost abandonate. „Am facut un proiect de reorganizare a companiei de drumuri, am aprobat saptamana trecuta un proiect de organizare…

- Ea a spus ca regulamentul prevede diferite procente de sporuri pe diverse categorii de personal, diverse specialitati. "Plafonarea de 30- este cuprinsa in Legea 153 a salarizarii. In regulamentul pentru sporuri au fost negociate cu sindicatele, pe diverse categorii, sporurile corespunzatoare. Ele sunt…

- In prezent, dupa 8-10 ani de activitate, aceste animale devin indezirabile pentru statul roman, care nu stie cum sa scape mai repede de ele si fie le scoate la licitatie, fie chiar le eutanasiaza. Un proiect de lege depus spre dezbatere la Senat prevede ca aceste animale de serviciu aflate in slujba…

- Un proiect de lege depus recent la Senat prevede infiintarea de birouri notariale publice de stat. Prin aceasta initiativa ar urma sa fie stimulata concurenta, astfel incat onorariile notarilor sa fie mai mici. Conform initiatorilor (PSD si ALDE) in birourile notariale publice va lucra personal specializat…

- Proiectul de ordin care prevede ca asistenta medicala sa se acorde si prin intermediul cabinetelor medicale mobile a fost dezbatut, joi, la Bucuresti, acesta fiind destinat oamenilor din zonele defavorizate, care nu au acces la spitale.

- Un proiect de lege aflat in dezbatere la Senat ar putea crea posibilitatea vanzarii bunurilor achizitionate in leasing, chiar daca acestea nu au fost platite integral, vanzarea putand perfectata de cel care a cumparat bunul in leasing, nu de firma de leasing, care este de drept proprietarul bunului…

- O solicitare in acest sens este depusa azi, la Senat, de organizațiile membre ale Inițiativei 2035 Fara Tutun. Astazi are loc, la Palatul Parlamentului, o dezbatere ampla pe tema impactului pe care il au asupra sanatații activitațile de marketing ale industriei tutunului. Evenimentul, care este programat…

- Filmele, documentarele și operele audiovizuale ale televiziunilor vor conține și subtitrare in limba romana, chiar daca sunt realizate in aceasta, potrivit unui proiect legislativ depus la Camera Deputaților. Mai multi parlamentari propun modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, invocand o Convenție…

- Persoanele juridice din Alba Iulia ar putea avea dreptul de a utiliza locul de parcare permanent, 24 de ore/zi, 7 zile pe saptamana. Firmele ar urma sa achite o taxa anuala majorata de 200 de lei/loc de parcare. Consilierii locali din municipiu vor avea de aprobat, in ședința de joi, 22 martie, un nou…

- Preț de cateva ore, aceștia și-au luat in serios rolul de bucatari și s-au intrecut intr-un concurs gastronomic, felurile de mancare preparate fiind apoi servite la masa persoanelor asistate din așezamantul social de la Ulmeni. Polițiștii buzoieni au continuat și anul acesta tradiția acțiunilor umanitare…

- O propunere legislativa depusa la Senat arata ca persoanele care nu se prezinta la comisiile parlamentare de ancheta și cele care nu furnizeaza informațiile solicitate se considera ca au comis o infracțiune, aplicandu-se astfel dispozitiile art.271 din Codul penal, mai exact pedeapsa cu inchisoarea…

- Persoanele active pe piata muncii din sapte judete din Romania si noua districte din Bulgaria isi vor putea cauta locuri de munca in tara vecina, printr-un proiect finantat din fonduri europene fiind operabila, in curand, o agentie de plasare pentru lucratorii transfrontalieri.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Romania ar putea acorda in aceasta vara sprijin financiar pentru oamenii cu venituri mici din Republica Moldova, precizand ca subiectul va fi luat in...

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- Comisia de munca si protectie sociala din Camera Deputatilor a votat, marti, un amendament la Legea de aprobare a OUG 79/2017, care prevede acordarea unui spor de 15% pentru persoanele cu handicap vizual. Parlamentarii analizeaza corectiile la OUG 79/2017 privind modificarea Codului fiscal, astfel incat…

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere…

- Pe toata perioada acoperita de avertizarea de cod portocaliu de frig, Primaria Targoviste monitorizeaza, prin directia de specialitate, situatia persoanelor din categorii cu risc ridicat. Este vorba aici despre mai bine de 250 de persoane cu handicap grav, 58 de persoane varstnice care primesc ingrijiri…

- Un proiect de modificare a Codului Fiscal initiat de mai multi parlamentari PSD impune restrictii privind comercializarea masinilor second-hand. 41 de senatori si deputati au initiat un proiect de modificare a Codului Fiscal, respectiv a art. 312, scrie adevarul.ro. „Regimuri speciale pentru…

- Mai mulți parlamentari propun infiintarea Muzeului Centenarului Marii Uniri ca instituție publica aflata in subordinea Ministerului Culturii. Scopul principal al acesteia este documentarea, cercetarea istorica și expunerea catre public prin conferințe și expoziții, a evenimentelor care au dus la Marea…

- Deputații vor vota un proiect legislativ care prevede sanctionarea societatilor ce nu respecta depozitarea regulamentara a deseurilor prin obligarea curatarii terenului pe care au fost depozitate ilegal acestea si confiscarea masinilor de transport mai grele de 3,5 tone. Propunerea a fost respinsa recent…

- Persoanele fizice sau juridice care predau pentru casare masini mai vechi de 12 ani ar urma sa primeasca un voucher de 4.500 de lei, pentru achizitia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus si surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect depus la Senat.

- Bugetarii au dreptul la cate un voucher de vacanta anul acesta, insa pentru o serie de angajati cu statut special din institutiile de aparare si securitate nationala si pentru personalul din Serviciul Roman de Informatii (SRI) se va face decontarea serviciilor turistice, potrivit unui proiect normativ…

- O parte din suma corespunzatoare ajutorului social ar putea fi acordata in tichete alimentare, prevede un proiect legislativ de modificare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, inițiat la Senat. Masura ar fi una de protecție sociala, mai ales ca ajutorul social in sine este o forma de…

- ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca se va adopta in sedinta de joi o ordonanta in acest sens.Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze "defectiunile"…

- Amenzile pentru neplata muncii suplimentare, in cazul angajatorilor care nu respecta prevederile Codului muncii, ar putea fi date pentru fiecare persoana in parte, identificata ca a efectuat munca suplimentara și nu i s-au acordat plațile corespunzatoare, prevede un proiect legislativ depus recent la…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere initiativelor legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția ca persoanele care au suferit condamnari penale definitive sa nu poata candida la alegerile parlamentare. Proiectul…

- Cele doua proiecte, care au fost depuse in 2017, au fost respinse anterior de Senat. Proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi prevede ca 'daca niciunul dintre candidati nu a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Nerespectarea normelor de ordine și liniște publica va fi sanctionata mai dur. Un proiect legislative ce prevede cresterea amenzilor pentru aceste fapte a fost adoptat, luni, de Senat. Decizia finala va fi la Camera Deputatilor, in acest caz. Pentru acte sau gesturi obscene in public, injurii, expresii…

- Pentru a deveni alesi in Parlamentul Romaniei, candidatii ar trebui sa aiba aviz psihologic. Este prevederea mentionata intr-un proiect legislativ. Mai multe categorii de angajați prezinta un astfel de aviz atunci cand vor sa se incdreze pe un post, fie la stat, fie in cadrul unor firme private, astfel…

- Dupa transmisii live pe Facebook din plenul Camerei Deputaților și dans in comisia speciala pentru legile justiției, deputata USR Cosette Chichirau are și un demers care se potrivește cu propriul statut de parlamentar. Alaturi de alți colegi din USR, Chichirau a depus la Senat un proiect de lege…

- Parlamentarii au idei multe si traznite. Un proiect de lege depus la Senat de deputatul PSD Mihai Weber vrea sa-i scuteasca de amenzi pe soferii care depasesc linia continua. Asta in conditiile in care aceasta meteahna a soferilor a cauzat accidente cumplite.

- Ministerul Finantelor Publice informeaza ca pregateste un proiect de act normativ care va stabili un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice, termenul preconizat pentru finalizarea noului mecanism fiind 1 martie 2018. "In contextul prorogarii…

- Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a convocat duminica un inalt diplomat polonez, pentru a-i cere "o clarificare cu privire la votul asupra unei legi, denuntate de Israel, referitoare la rolul polonezilor in Holocaust", informeaza AFP. Aceasta lege prevede inchisoare pentru orice…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat, marți, un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Tot marți, la Senat, ministrul finantelor, Ionut Misa, a declarat ca regimul…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosinței bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, investiții, asocieri cu persoane juridice sau din alte surse vor fi obligate sa depuna formularul 600 in aceleași condiții ca și pana acum,…

- Mai multi politicieni au depus un act normativ care prevede ca pensionarii si familiile cu copii ce au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. „Statul este obligat prin Constitutie sa asigure traiul zilnic al cetatenilor sai, dar din…

- Deputata PSD Oana Florea, sefa Comisiei „Alegeri 2009“, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai putea ocupa o functie publica…

- Un proiect de lege prezentat luni de deputatul PSD Oana Florea, presedintele comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, prevede ca refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia…

- Conducerea SGU Ploiești a anunțat incetarea valabilitații permiselor de parcare eliberate pentru 2017, incepand de miercuri. "Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.201, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești…