Din cauza lipsei de echipament, autoritatile au dificultati in a ajunge la supravietuitorii care sunt inca prinsi in ruinele cladirilor. Unii supravietuitori au jefuit magazine si au luat mancare, apa si combustibil, spunand ca nu mai au provizii, in timp ce transporturile cu alimente sau cu obiecte de necesitate sunt escortate de Politie, pentru a se asigura ca nu sunt furate, scrie Reuters.

Duminica seara, presedintele Joko Widodo a autorizat primirea de ajutor international si a facut apel la echipajele de urgenta sa lucreze "zi si noapte" pentru a gasi supravietuitorii captivi.