Persoanele cu handicap vor putea călători gratuit cu avionul Persoanele cu dizabilitati vor beneficia si de transport gratuit cu avionul, daca va fi adoptata o propunere legislativa aflata in dezbatere la Senat, conform avocatnet.ro. Proiectul de lege propune ca persoanele cu dizabilitați sa poata beneficia de gratuitate si la transportul cu avionul in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic. In momentul de fata, gratuitatea se ofera doar pentru transportul interurban cu autobuzul, cu trenul si cu navele de transport fluvial. Proiectul de lege mai prevede introducerea unui nou tip de insotitor a persoanei cu handicap care va beneficia, la randul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu handicap vor beneficia și de transport gratuit cu avionul, pe langa gratuitatea transportului interurban de care beneficiaza in prezent, conform unei propuneri legislative aflata in dezbatere la Senat. Persoanele cu dizabilitați vor putea beneficia de transport interurban gratuit cu avionul,…

- Conform unui proiect legislativ inițiat la Senat, persoanele adulte cu orice grad de handicap vor putea beneficia de credit de la stat, in limita a 60.000 de euro, in cadrul unui program derulat prin Autoritatea Naționala a Persoanelor cu Handicap. Proiectul prevede, de asemenea, noi drepturi pentru…

- Deputatul independent Oana Bîzgan a depus la Parlament doua proiecte pentru persoanele cu handicap, care prevad posibilitatea de a accesa credite pentru achiziționarea sau adaptarea unui autovehicul sau a unei locuințe și obligativitatea de construire a rampelor de acces în fața blocurilor.Oana…

- Ministerul Transporturilor a publicat in dezbatere publica proiectul de ordonanta de urgenta pentru reglementarea activitatii de ridesharing. Datele oficiale arata ca, in prezent, aplicatiile de mobilitate urbana sunt folosite de circa 2,5 milioane de romani. Saptamana trecuta a intrat in vigoare OUG…

- Cluburi pentru pensionari la parterul blocurilor nou construite. Vor fi obligatorii in cladirile care au mai mult de 25 de apartamente. Asta prevede un proiect legislativ depus recent la Senat. O intentie buna, spun dezvoltatorii, dar daca se va transforma in lege, doar pensionarii de lux isi vor permite…

- Proiectul de lege depus de Florin Iordache in Parlament, care prevede ca Hotararile Camerei Deputaților și cele ale Senatului, dar și cele ale celor doua camere reunite, pot fi atacate la CCR doar in decurs de 15 zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial, nu a intrunit, marți, numarul necesar…

- Vino sa susții alaturi de Caiac SMile proiectul “Skiing with disabilities”. Prin acest proiect persoanele cu handicap locomotor au șansa de a schia! La intrarea in hypermarket-ul Auchan Satu Mare va prezentam scaunul special, pus pe lame de schi, datorita caruia imposibilul a devenit realitate. Invitam…