Persoanele cu dizabilitati vor sa iasa din casa si sa duca o viata normala! Le poti ajuta alergand si donand

- Puteți alerga sau puteți dona pentru a ajuta persoane cu dizabilitați din Timișoara. Proiectul asociației Ceva de Spus din Timișoara poate fi susținut la Timotion, evenimentul de alergare caritabil care va avea loc in urbea de pe Bega in aceasta primavara, prin intermediul caruia se pot susține mai…

- Puteți susține proiectul asociației Ceva de Spus din Timișoara, alergand sau donand. Prin proiectul „Viața in comunitate”, reprezentanții Ceva de Spus iși propun sa stranga fonduri pentru a putea accesa servicii specializate la domiciliu și in comunitate pentru persoanele cu dizabilitați.…

- 1. Buric proeminent Buricul care iese in exterior manifesta un caracter puternic, scrie dot.ro. Esti mereu incapatanat si perseverent. Totusi, iti formezi principiile si credintele dupa ce te-ai gandit serios la ele. Iti place sa fii in centrul atentiei. Citeste si Oana Zavoranu, REACTIE…

- Un echipaj de jandarmi din Timisoara a depistat doua persoane care braconau pe un fond de vanatoare din judetul Caras- Severin, langa domeniul detinut de omul de afaceri Ion Tiriac si unde acesta a organizat, anul trecut, o partida de vanatoare. Braconierii au fost opriti cu focuri de arma.…

- Cele 5 scurtmetraje au fost filmate si produse in Arad, cu resurse locale, de tinerii cineasti participanti la primele doua editii ale Atelier de Film, un proiect marca CitiZenit. Toate au fost selectate la festivaluri de film din tara si strainatate (Premiile Gopo, TIFF, Ceau Cinema!, ANONIMUL,…

- George Rusu, un tanar de 19 ani care a reusit sa depaseasca dizabilitatea prin creativitate, detine tainele acestui mestesug. Si a hotarat sa imparta cu altii bucuria de a realiza ceva cu propriile maini, raspunzand prompt la invitatia Centrului de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati din…

- Celebritatile au acceptat invitatia lansata de antrenoarea de Kangoo Jumps pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer aflați in grija Asociației M.A.M.E.! Kinga Sebestyen va dona, alaturi de instructorii de Kangoo Jumps parteneri din intreaga țara, taxele de participare la clasele de Kangoo Jumps din aceasta…

- Iata ca doi profesori din judetul Timis ajuta elevii de gimnaziu si de liceu, facand meditatii cu ei in fiecare sfarsit de saptamana. Dascalii nu iau niciun ban pentru orele suplimentare, ba mai mult, isi asigura singuri transportul pana in comuna Banloc din judetul Timis. Profesoara Simona Stanila,…

- Ion Dragoman, din București, dar și alți cititori cu diferite grade de invaliditate, ne intreaba ce salariu are asistentul personal pentru persoanele cu handicap, in momentul de fața, și care este actul normativ care reglementeaza aceasta problema. RASPUNS: Asistentul personal, angajat cu un contract…

- Cu toții știm ca lamaile au multe vitamine, fiind foarte bune pentru sanatate. Ele au și proprietați antibacteriane și antiseptice. Imbunatatește viața-pentru asta taie niște lamai și pune-le in locul in care dormi. Lasa-le peste noapte. Repeta asta zilnic. Iata beneficiile pe care ți le asigura:Aerul…

- Reprezentanții Asociației Ceva de Spus trag un semnal de alarma și le transmit șoferilor ca nu este deloc ușor pentru cei care au dizabilitați locomotorii sa se plimbe pe strazile orașului. Daca cu scaunele cu rotile obișnuite mai reușesc „sa sara” peste borduri, cu cele electrice este ceva…

- Theodor Constantinescu are 36 de ani, insa un accident pe care l-a suferit in urma cu zece ani il impiedica sa isi traiasca normal tineretea. Inainte de accident, era un tanar dornic sa aiba o meserie respectabila. A plecat in ...

- Mai mulți cititori din București, persoane cu dizabilitați care și-au depus dosarele pentru ajutorul financiar de 500 de lei de la Primaria Capitalei, destinat acestei categorii de locuitori din București, ne intreaba ce se intampla, pentru ca ei nu au primit deocamdata niciun leu. RASPUNS: Așa cum…

- Patru societati comerciale din Timisoara si Lugoj au fost perchezitionate astazi de oamenii legii. Persoanele vizate sunt banuite de fals in inscrisuri, instigare la savarsirea infractiunii de fals si uz de fals sub semnatura privata. Reprezentantii unei societati comerciale care desfasoara actiuni…

- Incident ieșit din comun la Timișoara! Un tanar de 20 de ani a cazut in gol, luni seara, de la etajul 6 al unui bloc din oraș, prabușindu-se pe o mașina. Din fericire, tanarul a supraviețuit, dar nu-și amintește ce s-a intamplat. Incidentul s-a petrecut in Piața Maraști, din Timișoara. Baiatul s-a…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore de 14 ani disparuta din municipiul Timișoara. Politistii timiseni au fost sesizati despre disparitia unei minore de 14 ani, din municipiul Timișoara, judetul Timis. La data de 03 martie a.c., in…

- Aproape opt din zece moldoveni care sufera un accident vascular cerebral raman cu dizabilitati fizice pe viata sau, mai grav, mor din cauza atacului. Cifra ar putea fi mult mai mica daca pacientii Asta, in timp ce medicamentele care i-ar putea salva raman nefolosite.

- Peste 2000 de persoane cu dizabilitați au ramas fara un loc de munca dupa ce o modificare legislativa a desființat practic unitațile protejate in care acestea lucrau. Ca raspuns la aceasta situație, Asociația Nevazatorilor din Arad va deschide un centru modern terapie prin masaj, unde membrii acesteia…

- Dupa gafa impardonabila facuta fața de persoanele afectate de autism, premierul incearca sa „dreaga busuiocul” printr-o serie de masuri care ar trebui sa rezolve problemele pacienților cu autism, cu boli rare, cu sindrom Down și nevazatorii. Premierul Viorica Dancila incearca sa iși repare gafa facuta…

- Persoanele care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, somerii, persoanele inactive, inclusiv studentii, pot beneficia de finantari nerambursabile de pana la 40.000 de euro, prin intermediul a cinci proiecte finantate din fonduri europene si derulate…

- Arpad Kendi, un om care a trait timp de zece ani pe strazile din Timisoara, a renuntat la viata de vagabond in urma cu an. Ajutat de un om de afaceri din capitala Banatului, barbatul si-a schimbat radical infatisarea, a primit un acoperis deasupra capului si un loc de munca. La scurt timp dupa dupa…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de șase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, considerat cel mai dur ultramaraton din lume, ce va debuta in 9 martie in Canada, in zona Cercului Polar. Levente Polgar, caruia prietenii ii spun Levi,…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat recent de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua.In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa de oameni de…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de sase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”. Sportivul a vorbit pentru MEDIAFAX despre antrenamente, planuri de viitori si idoli.

- Abilitatea iubirii - este tema ediției de astazi, a emisiunii Vorbește Moldova. Cupluri in existența carora este greu de crescut, dar totuși exista.In studio la Natalia Cheptene vin oameni cu dizabilitați și jumațile lor, care ii iubesc asa cum sunt.

- O tanara din Iasi poarta pe cont propriu o lupta grea cu o boala care-i provoaca numai suferinta. Eleva in clasa a X-a E la Liceul Dimitrie Cantemir, Andreea are nevoie de tot sprijinul pe care il poate primi de la familie, colegi, prieteni dar si alte persoane cu suflet bun. https://www.bzi.ro/o-eleva-din-iasi-duce-o-lupta-grea-pentru-a-avea-o-viata-normala-haideti-sa-o-ajutam-sa-scape-de-suferinta-641015

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video . Iata titlurile saptamanii: FitSmoke este un dispozitiv inovativ care te-ar putea ajuta sa renunti la fumat Cu solutia ISOCELL Dual, Samsung vrea sa aduca sistemele dual camera pe smartphone-urile…

- In contextul in care centrul Micul Prinț risca sa fie inchis, Ana Dragu prezinta 7 masuri esențiale pentru crearea condițiilor de dezvoltare a serviciilor sociale oferite categoriilor vulnerabile de catre ONG-urile acreditate și pentru asigurarea terapiilor de recuperare GRATUITE pentru cei cu tulburari…

- Persoanele care au stomacul sensibil trebuie sa urmeze un regim alimentar, recomandat de obicei de medic, pentru a evita complicatiile. Stomacul sensibil este foarte pretentios, reactionand imediat daca a primit ceva ce nu i-a placut.

- Anii de liceu reprezinta perioada senina, fara griji, din viata fiecaruia, de care ne amintim mereu cu drag si cu nostalgie. In ciuda faptului ca viata curge ametitor, pe repede inainte, la „Feeling Dance” timpul se masoara in pasi de dans. Clubul oradean lanseaza un nou curs de dans…

- Intr-un municipiu impanzit de semafoare, montate dupa un proiect de management bine pus la punct pe hartie, așa cum este Timișoara, s-ar putea presupune ca traficul in urbe e precum ceasurile elvețiene. Greșit! In realitate, lucrurile stau cum nu se poate mai prost. Multe dintre semafoare (cu precadere…

- Mai mulți salvatori din cadrul Detașamentului cautare salvare nr1 al IGSU au testat pe parcursul a trei zile metodele de salvare a persoanelor prabușite sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Instruirile practice au avut loc pe lacul Ghidighici din apropierea localitații Vatra.

- Viata a doi barbati din Caransebes atarna de un fir de ata dupa ce acestia au fost implicati intr-un accident la iesirea din Lugoj. Evenimentul rutier s-a petrecut marti dimineata la iesirea de pe soseaua de centura a municipiului Lugoj spre Caransebes. Conform mai multor martori, autoturismul condus…

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare,…

- Salvamontistii anunta ca, din cauza vremii nevaforabile, riscul producerii de avalanse in intreaga zona montana este considerabil si recomanda turistilor ”atentie, prudenta si renuntare”. ”Viata este mult prea valoroasa pentru a risca oricand si in orice conditii”, spun salvamontistii care precizeaza…

- Soare Petre, din Calarași ne intreaba daca terenurile cadastrate și intabulate pe cheltuiala proprietarului sunt scutite de la plata impozitului anual. RASPUNS: Potrivit Art. 464 , alin 2, din noul Cod fiscal, consiliile locale pot hotari scutirea sau reducerea impozitului pe teren, dar numai in anumite…

- Odata trecute de a doua tinerete, foarte multe persoane se afla prinse intr-un impas, descris prin stari emotionale ce pot varia de la fericire la agonie, singuratate, sedentarism, plictiseala. In acelasi timp, sanatatea incepe sa cauzeze din ce in ce mai multe probleme, acest aspect fiind nimic altceva…

- Pentru a-l ajuta pe Ilan Șor sa preia controlul asupra "Bancii de Economii" S.A., a-i asigura prosperitatea afacerii cu magazine duty-free și a-i promova interesele in diferite domenii, ex-premierul Vladimir Filat a fost remunerat ilicit de primarul de Orhei cu peste 300 de

- Masura a fost aprobata in sedința extraordinara din aceasta dimineața, find un pas necesar din punct de vedere legal, intrucat lucrarile vor fi derulate de catre Compania Naționala de Investiții. In aceasta dimineața a fost facut nu nou pas inainte in cadrul proiectului ce vizeaza construirea la…

- BUNATATE… In preajma sarbatorilor, batranii si persoanele cu dizabilitati din Husi au avut parte de o vizita ce le-a mangaiat sufletul. Cele aproximativ 500 de persoane rezidente ale „Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice” si ale „Centrului de Recuperare pentru Persoane cu dizabilitati…

- Țigarile electronice te ajuta sa te lași de fumat arata un nou studiu științific facut de cercetatorii americani. In schimb, avertizeaza specialiștii, noile variante de țigari electronice devin tot mai atractive pentru adolescenți. Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea de Medicina din…

- Atacul vascular cerebral este o patologie grava si din ce in ce mai frecventa. Recunoasterea semnelor este foarte importanta pentru ca pacientul are nevoie ca intr-o fereastra relativ scurta de timp sa ajunga intr-o clinica de neurologie. Recuperarea trebuie inceputa chiar din momentul internarii. Altfel,…

- Polițiștii locali și jandarmii continua patrularile mixte pe mijloacele de transport in comun din Timișoara. Pana acum, oamenii legii au reușit sa prinda patru persoane care au furat portofelul unei femei și au luat masuri legale in cazul nerespectarii legislației referitoare la ordinea și liniștea…

- Ion Abrudan s-a stins din viața in a doua zi de Craciun, pe masa de operație. Actorul a suferit luni un infarct, in urma caruia a fost transportat de urgența cu elicopterul la Timișoara, unde a murit pe masa de operație, in urma unei complicații. Pe contul sau de facebook, Crina Abrudan a…

- Cele mai frecvente formulari pe care le aud politistii din partea victimelor furturilor prin imprietenire, sunt , “Au spus ca au un necaz si vor doar un pahar cu apa…”, “Pareau niste oameni de treaba…”, “S-au recomandat a fi de la o firma de instalatii…”. …iar cele mai dese urmari… “Nu am crezut niciodata…