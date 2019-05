Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul saptamanii trecute, la Constanta s a desfasurat conferinta "Piata muncii. Probleme si solutii. Cazuri de buna practica", eveniment organizat in cadrul proiectului "Labour market Employment for young Adults with a Disability ndash; LEAD". Actiunea a fost organizata de Fundatia Health Action…

- "Trebuie sa le aratam si o sa le aratam - si pe parcurs o sa vedem rezultatele - ca ele sunt necesare si utile societatii, dar trebuie sa aratam si societatii ca aceste persoane ne sunt utile. O sa venim nu numai cu masuri de angajare si de amenajare a locului de munca, ci si cu masuri de subventionare…

- Cel puțin șapte mii de persoane ar putea beneficia de voucherele in valoare de 5.000 de euro oferite de stat. Programul, finanțat din fonduri europene, are o valoare totala de 23.5 milioane de euro și este destinat achiziționarii echipamentelor asistive pentru persoanele cu dizabilitați. …

- "Minimum 7.000 de persoane cu dizabilitati vor primi vouchere cu o valoare de pana la 5.000 de euro fiecare pentru a-si putea achizitiona echipamente asistive, precum cititor pentru nevazatori, fotoliu rulant activ, proteza audio, elevator, produse asistive pentru desen si scriere, produse manipulatoare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri ca, in aceasta saptamana, a fost aprobata o procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive. "Avem in programul de guvernare un capitol numit…

