Persoanele care cumpara bauturi online beneficiaza de aceste avantaje!

- Acest gen de fraude presupun oferirea de oportunitati ”speciale” de investitii cu profituri rapide sau transmiterea de ”oferte-bomba” de ”chilipiruri” in mediul online. Fraudele obisnuite cu investitii pot include „oportunitati” de a investi in actiuni, obligatiuni, criptomoneda (ex. bitcoin), metale…

- Black Friday 2018. Totuși, care varianta este mai sigura? Black Friday 2018. In cazul magazinelor clasice, ai posibilitatea sa inspectezi terenul cu o luna inainte, adica sa acorzi atenție la fluctuațiile prețurilor, astfel incat, de Black Friday, sa știi ce cumperi. Black Friday 2018.…

- Black Friday 2018. Vinerea neagra este ziua perfecta pentru a cumpara cele mai bune chilipiruri și a salva o mulțime de bani. Pe parcursul zilei vei putea gasi numeroase oferte la diverse produse, de la electronica, la moda sau articole pentru bebeluși.

- S-a decis! Concediul paternal se acorda și polițiștilor, cadrelor militare, soldaților și funcționarilor din penitenciare. Proiectul de lege este pus pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, de joi, 4 octombrie. Mai precis, modificarile privind concediul paternal sunt urmatoarele: ”1. Dupa alineatul (1)…

- Persoanele care au ieșit la pensie dupa 1 ianuarie 2011 și au lucrat minimum 25 de ani cu grupa I de munca sau in condiții speciale vor avea parte de creșterea pensiei, deoarece punctajul cumulat de aceștia nu se mai ...

- Persoanele fara venituri stabile, cu varste cuprinse intre 26 și 55 de ani, vor putea contracta, fara dobanda, credite garantate de stat, potrivit unei ordonanțe a Guvernului, condițiile accesarii banilor fiind incluse intr-un proiect cu normele

- REGULI…In urma abrogarii Regulamentului General privind Protectia Datelor – RGPD, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui a stabilit masuri tehnice si procedurale, pentru a proteja si a asigura confidentialitate, integritatea si accesibilitatea datelor cu caracter personal.…