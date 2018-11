Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment religios va avea loc in cadrul Parohiei Greco-Catolice Ieud. Este vorba despre inaugurarea monumentului “Centenarul Marii Uniri și al victimelor regimului comunist”, eveniment ce a va avea loc duminica, 25 noiembrie, la Biserica Greco-Catolica din Ieud. Evenimentul religios incepe la ora…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind numirea lui Laurentiu Florian Coca in functia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 1989. Potrivit documentului semnat de Viorica…

- "Legiuitorul te obliga sa tii arma intr-un seif, cu munitia in alt seif si dureaza in jur de 12 minute ca sa poti sa iei arma. Daca cineva imi spune ca un hot sau un om care vrea raul familiei sta 12 minute ca sa-ti asamblezi tu arma si sa te duci la lupta acolo, e o problema. Eu ma gandesc ca trebuie…

- Deputatul PSD, Georgian Pop, a depus, un proiect de lege, la Senat, potrivit caruia persoanele care divorteaza sa primeasca, la cerere, trei zile de concediu platit, pentru ca ”trec prin trauma desfacerii casatoriei” si au nevoie de timp liber pentru ”solutionarea problemelor”.

- Senatul a adoptat, decizional, un proiect care propune modificarea Legii audiovizualului prin introducerea obligatiei pentru furnizorii de servicii media sa subtitreze in limba romana filmele si documentarele romanesti pentru a fi accesibile si persoanelor surde si celor cu deficiente de auz.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind unele masuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 1989. Astfel, la data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Sorin…

- Weekendul acesta, cei care-au donat la Muzeul Național de Arta pentru achiziționarea Cumințeniei Pamantului acum 2 ani sunt așteptați sa-și recupereze banii la Salonul de proiecte in centrul Capitalei. E inițiativa artistului Dan Perjovschi.