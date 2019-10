Stiri pe aceeasi tema

- ​Persoanele care îsi platesc impozitele si taxele la timp ar putea beneficia, de la 1 ianuarie 2020, de un bonus de 3% din sumele achitate integral si la termen, a declarat, sâmbata, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mirela Calugareanu. Aceasta susține ca a fost întocmit…

- Guvernul a aprobat astazi, printr-o Hotarare, cheltuielile necesare pentru implementarea Sistemului Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD) - o platforma naționala centralizata pentru colectarea, stocarea și distribuirea catre autoritațile publice centrale și locale, beneficiari individuali…

- Potrivit acesteia, in acest sens a fost creionat un proiect de act normativ al listei albe a contribuabililor bun platnici, care se doreste a fi aplicat de la 1 ianuarie 2020. "Am realizat studiul de impact pe acest segment al celor care isi platesc impozitele si taxele la timp. Am identificat…

- Incepand de astazi, 16 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Legii privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, precum și pentru modificarea unor acte normative. Persoanele interesate pot trimite propuneri, sugestii…

- „Incepand cu data de 12.07.2019, a intrat in vigoare prevederile articolului 139 din Legea 127/2019 care prevede ca deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate in termen de 45 zile de la comunicare la instanța judecatoreasca competenta. Deciziile necontestate in termenul…

- ”Președintele Autoritatii Naționale a Persoanelor cu Dizabilitați (ANPD), din coordonarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, domnul Adrian Vlad Chiotan a semnat astazi, 11 iulie 2019, impreuna cu doamna Roxana Manzatu, ministrul Fondurilor Europene și domnul Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor…