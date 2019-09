Persoanele asigurate vor putea cere lista cu medicamentele și serviciile de care au beneficiat și costul acestora Persoanele asigurate vor putea cere Casei de asigurari de sanatate lista cu toate medicamentele, serviciile și dispozitivele medicale de care au beneficiat in anul precedent. Un proiect de act normativ aprobat recent in Parlament prevede acest lucru. Inițiativa legislativa modifica Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Prin intermediul acestuia, asigurații din Romania pot […] Citește Persoanele asigurate vor putea cere lista cu medicamentele și serviciile de care au beneficiat și costul acestora in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

