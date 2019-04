Persoane transportate de urgență la spital, după ce un tir a izbit o mașină în Calea Șagului Accident in Calea Șagului, in aceasta seara, in urma caruia doua persoane au ajuns la spital. Ambii raniți sunt victimele colaterale ale unui tampon dintre un tir și un autoturism, cel din urma fiind proiectat pe trecerea de pietoni, chiar in momentul in care persoanele ce au fost ranite traversau strada. La volanul tirului se ... The post Persoane transportate de urgența la spital, dupa ce un tir a izbit o mașina in Calea Șagului appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

