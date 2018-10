Alte 19 persoane au fost condamnate la inchisoare pe viata, iar alte 10 la pedepse cuprinse intre zece si 15 ani de incarcerare in acest dosar cu privire la atentate comise la Cairo, in decembrie 2016, si la Tanta si Alexandria (nord), in aprilie 2017.



Acesti 46 de acuzati au fst gasiti vinovati de uciderea a 74 de persoane si de tentativa de ucidere a altor 152, prezente la fata locului la momentul atentatelor respective, au precizat sursele citate.



Au fost abandonate procedurile vizand doua persoane, decedate in cursul acestora.



La 11 decembrie 2016, un atentat…