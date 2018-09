Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 septembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, au efectuat 4 perchezitii domiciliare la locuintele a 3 persoane, cu varste intre 24 si 39 de ani din Cluj-Napoca si Campia Turzii, judetul Cluj.…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 12 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de frauda informatica si constituire a unui grup infractional organizat. Au fost ridicate sisteme informatice si bani, iar…

- Politisti ai Inspectoratului de Politie Judetean Prahova efectueaza, miercuri, patru perchezitii in Bucuresti, Giurgiu si Prahova, la persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei prin evaziune fiscala. "Un numar 22 de mandate de aducere vor fi puse in aplicare", informeaza…

- Politistii prahoveni efectueaza trei perchezitii la persoane banuite de infractiuni de furt calificat si proxenetism. Patru persoane vor fi aduse cu mandat la sediul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova pentru a fi audiati

- “Procurorii DIICOT și ofiteri de politie din cadrul BCCO au efectuat un numar de 24 de perchezitii domiciliare pe raza judetului Sibiu (20 de perchezitii) si a municipiului Cluj-Napoca (4 perchezitii), în cadrul unei actiuni vizând destructurarea unui grup infractional organizat…

- Politistii din cadrul Politiei Ocna Mureș au identificat un tanar de 18 ani si un minor de 14 ani, ambii din localitatea Unirea, ca persoane banuite de comiterea unui furt, fapta sesizata politiei in data de 05.07.2018. La data de 05 iulie 2018, politistii din cadrul Politiei Ocna Mureș au identificat…

- Polițiștii din Calarași au reținut 18 persoane și au ridicat peste 360.000 de țigarete, in urma celor 53 de percheziții facute joi in județele Calarași, Ilfov, Giurgiu și in municipiul București, informeaza Mediafax.Joi, polițiștii din Calarași, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni…