Persoane arestate în Kosovo suspectate de trafic de organe Persoane arestate in Kosovo suspectate de trafic de organe Patru persoane, suspectate de implicare în trafic de organe, au fost arestate în Kosovo, relateaza France Presse, care citeaza surse politienesti. Suspectii, retinuti în cursul unui control al fortelor de ordine într-o clinica privata din apropierea capitalei Pristina, au fost acuzati de transplant ilegal si trafic de organe si de celule umane. Mai multe documente, în special cu caracter medical, au fost confiscate cu ocazia acestei operatiuni, a adaugat politia kosovara.

