- Mai multe persoane, acuzate de furt si trafic de bratari dacice si monede provenite din zona cetatilor dacice din Muntii Orastiei au scapat de pedepse, prin decizie definitiva la Curtea de Apel Alba Iulia. Initial, erau condamnate de de Judecatoria Deva la pedepse cu inchisoarea si la plata unor despagubiri…

- Potrivit deciziei postate pe portalul instantei, CA Alba Iulia, unde procesul a debutat in urma cu trei ani, a decis incetarea procesului penal sau achitarea majoritatii inculpatilor, trimisi in judecata in 2008, pe motiv ca, intre timp, a intervenit prescriptia raspunderii penale, informeaza Agerpres.…

- Mai multe persoane acuzate de furtul si traficarea unor bratari dacice si monede provenite din zona cetatilor dacice situate in Muntii Orastiei, condamnate, in prima instanta, la pedepse cu inchisoarea si la plata unor despagubiri in valoare de aproape 1,4 milioane de euro, au fost achitate de Curtea…

- Un barbat din comuna suceveana Cornu Luncii este cautat de autoritatile italiene dupa ce nevasta sa l-a acuzat ca ar fi violat-o in timp ce ambii se aflau la Roma. Individul a cerut sa execute pedeapsa ce ii va fi data de catre judecatorii italieni, intr-un Penitenciar din Romania. Judecatorii suceveni…

- Instanta de la Tribunalul Alba care l-a condamnat la inchisoare pe viata pe autorul omorului si a tentativei de omor, infractiuni savarsite in iulie 2017 intr-o locuinta din Alba Iulia, a ajuns la aceasta decizie prin contopirea a trei pedepse distincte.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti incetarea procesului penal impotriva fostului primar al municipiului Craiova Antonie Solomon, ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil. Initial, in decembrie 2016, Curtea de Apel Craiova…

- In prima instanța, conducatorul auto a fost condamnat la 8 ani și trei luni inchisoare pentru ucidere din culpa. Sentința a fost contestata atat de procuror, cat și de avocatul șoferului vinovat. Instanța de apel a schimbat incadrarea in omor calificat și a dat o sentința fara precedent:19 ani și 8…

- 225 de ani de inchisoare este pedeapsa record pe care a primit-o Ovidiu Rusu, un barbat din Radauți, acuzat de escrocherii, dupa ce i-au fost contopite mai multe mai multe condamnari. Chiar din celula penitenciarului, individul a reușit sa obțina bani de la mai multe persoane, pe care le-a pacalit,…

- Doi barbați au reușit sa scape de inchisoare cu executare chiar daca au inșelat, cu sume consistente, mai multe persoane. Vasile Iacob Erhan a fost condamnat la 10 luni de inchisoare cu suspendare, iar Bogdan Ioan Sacaloș cu șase luni.

- Sentinta nu este definitiva, putand fi apelata in termen de 10 zile. Instanta 'admite in parte actiunea civila formulata de catre Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau, si, in consecinta obliga, in solidar, pe inculpatii Boscodeala Constantin Octavian, Stana Viorica si Nicolae…

- Proxenet condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu executare pentru trafic de persoane • Inculpatul a obligat o tanara din Republica Moldova sa practice prostituția in Italia și in Romania • Instanța l-a condamnat la 3 ani, 11 luni și 7 zile de inchisoare Un tanar in varsta de 25 de ani a fost…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa, a comentat cele intamplate pentru ProSport."Am aflat despre acest caz extrem de grav in urma cu trei saptamani. O decizie urmeaza sa fie luata la urmatorul Consiliu Director. Dupa parerea mea, acest demers il face incompatibil pentru…

- DNA 2017, in cifre: 329 persoane trimise in judecata, 713 condamnate definitiv Activitatea DNA pe anul 2017, transpusa in cifre, arata ca procurorii au trimis in judecata mai multi demnitari, intre care trei ministri, un senator, iar pe baza rechizitoriilor intocmite au fost condamnati definitiv trei…

- Un barbat a fost condamnat definitiv la 17 ani de inchisoare, dupa ce a omorat in bataie o persoana intr-un sat din Alba. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin […]

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat trebuie…

- Magistratii Tribunalului Salaj s-au pronuntat miercuri, 21 februarie, in dosarul fostului preot din Aleus, Nicolae Sirca, barbatul care in luna august a anului trecut a injunghiat un simleuan in plina strada. Instanta l-a gasit vinovat de savarsirea infractiunii de tentativa de omor si l-au trimis dupa…

- Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, decizia definitiva in cauza cunoscuta opiniei publice drept “mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a fost condamnat definitiv la 7 ani si 4 luni de inchisoare, in timp ce Victor Becali 5 ani si 8 luni. In schimb, Cristian Borcea, fostul boss de la Dinamo,…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a a fost condamnata definitiv, de Inalta Curte, la sapte ani de inchisoare cu executare, potrivit Digi 24. Ioan Becali a primit 7 ani si 4 luni de inchisoare, Victor Becali 5 ani si 8 luni, iar Borcea, care primise si el o sentinta cu executare in prima instanta, a…

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, potrivit

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu.

- Ahmad Khan Rahimi, barbatul care a detonat bombe artizanale in New York si New Jersey in 2016, a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza news.ro.Barbatul a ranit 30 de persoane atunci cand a detonat o bomba in Manhattan. Cetateanul american nascut in Afghanistan, care a fost…

- Procesul unei presupuse grupari de traficanti de comori dacice din Muntii Orastiei dateaza de un deceniu. Magistratii au anuntat data solutionarii definitive a cauzei in care au fost judecati 10 inculpati, trei dintre ei aflandu-si deja sentintele in dosare disjunse.

- Magistratii Inaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat pe Darius Valcov, fost primar al Slatinei si fost ministru de Finante, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, relateaza Digi24 . Este vorba…

- Numarul doi in clanul Cordunenilor, Petronel Corduneanu, a fost achitat de judecatori dupa ce, in prima instanta, primise o sentinta de 14 ani de inchisoare, informeaza B1 TV.Citeste si: Scandal MONSTRU in lumea teatrului! Actori de RENUME acuza ca au fost INSELATI cu mii de euro: 'Nu poti…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politistii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat doi barbați ca persoane banuite de comiterea unor furturi dintr-o societate comerciala. La data de 6 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia…

- Dragos Basescu, nepotul fostului șef de stat Traian Basescu, condamnat luni, de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta va fi incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit politistilor, lucratorii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din…

- Barbatul care a intrat in locuinta Arhiepiscopului Tomisului si a furat un engolpion, o distinctie a rangului de episcop, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Constanta la un an si jumatate de inchisoare cu executare, decizia fiind definitiva. El primise din partea Judecatoriei Constanta aceeasi…

- Mai mulți miniștri scapa de acuzațiile din cel mai mare dosar din Romania, Microsoft, deoarece noul procuror care l-a preluat a constat ca suspecții au fost puși sub acuzație pentru infracțiuni care intre timp s-au prescris.

- Curtea de Apel Timisoara s-a pronuntat, joi, dupa apelurile formulate de maiorul SRI Arad Ciprian Sabin Mares si interlopului Eduard Palincas, ambii condamnati de Tribunalul Arad pentru trafic de droguri, sentinta care a fost atacata si de DIICOT, care a considerat pedepsele prea blande.Astfel,…

- Doi siiti au fost condamnati la moarte si alti 19 la inchisoare pe viata in Bahrein la finalul unui proces impotriva unei celule acuzate de atacuri teroriste, a anuntat agentia oficiala BNA preluata de France Presse si Reuters. In total, 58 de persoane au fost condamnate pentru apartenenta la aceasta…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Judecatorii lugojeni au pronuntat primele sentinte in cazul a trei indivizi care la mijlocul lunii noiembrie au furat banii unui lugojean dupa ce i-au pus acestuia cutitul la gat. Atacul a avut loc pe strada Dobrogeanu Gherea din Lugoj, iar tinerii au fugit cu 250 de lei, bani pe care victima i-a avut…

- Judecatoria Chișinau, sediul Centru a pronuntat sentinta prin care ex- Directorul Adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, a fost recunoscut culpabil în comiterea infracțiunii de trafic de influența, fiind condamnat la 4 ani închisoare, cu executarea pedepsei în…

- Clubul turc Sivasspor, la care s-a transferat de curand fundasul Paul Papp, a anuntat, luni, ca l-a atacantul brazilian Robinho, 33 de ani, condamnat in Italia la noua ani de inchisoare pentru viol.Robinhno a semnat pentru un sezon si jumatate cu echipa turca, scrie news.ro. Citește…

- Tinerii care au violat eleva de 18 ani, in urma cu trei ani, se numara printre beneficiarii recursului compensatoriu, scrie Adevarul.ro, iar trei dintre ei se pregatesc de liberarea condiționata. Toti cei sapte tineri sunt incarcerati in Penitenciarul Vaslui. Ei iși executa pedepsele in regim…

- La data de 19 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Vagiulești au fost sesizati de o femeie, de 72 de ani, din comuna Vagiulești, cu privire la faptul ca, in seara de 18 ianuarie a.c., persoane necunoscute i-ar fi sustras, dintr-o camera a casei unde locuieste, suma de 1.400 de…

- Zece persoane din judetul Hunedoara au fost retinute intr-un dosar in care sunt acuzate ca au furat 300 de tone de carbune provenit de la minele din Valea Jiului. Cantiotatea e carbune a fost transportata pe calea ferata la termocentrala Mintia. Suspectii urmeaza sa fie prezentati vineri in fata magistratilor,…

- Cinci persoane, printre care: doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chisinau, oficiul Ciocana; un ofiter superior de urmarire penala de la Inspectoratul de Politie Ciocana; un șef adjunct de direcție din cadrul INI, precum si un civil (fost politist), au fost retinuti, ieri, de Procuratura…

- Avocatul Poporului (AP) a anuntat luni ca formulat o actiune in contencios administrativ prin care solicita Directiei Judetene pentru Agricultura Prahova reincadrarea in functie a unui angajat despre care Directia spune ca ar fi ocupat postul dintr-o eroare. Potrivit unui comunicat transmis…

- Procesul unui fost politist tine capul de afis in presa rusa. Daca va fi gasit vinovat pentru noile crime imputate, barbatul va deveni cel mai sangeros ucigas din Rusia din ultimii 100 de ani.

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut ‘asa un entuziasm’ de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar in…

- Miscarea lui Gulen ar fi dezvoltat un program prin care persoane "nevinovate" par sa fi folosit o aplicatie de mesagerie criptata, despre care procuratura spune ca a fost utilizata de adeptii acestuia cu scopul de a comunica in secret intre ei, a declarat miercuri procurorul sef al Ankarei, Yuksel Kocaman.…

- TRAGEDIE pe SOSEA. TANARUL de 18 ani care a ucis un tanar de 23 de ani si a ranit grav alte doua persoane a fost ARESTAT. S-a filmat in noaptea tragediei cum mergea cu MASINA In varsta de doar 18 ani, O. Andreas din Chiesd a ucis un tanar de 23 de ani si a ranit grav alte doua persoane dupa ce s-a urcat…

- Dupa doua luni si jumatate de la intrarea in vigoare a legislatiei care permite detinutilor care si-au executat parte din pedeapsa in conditii necorespunzatoare sa ceara liberarea inainte de termen, peste 70 de condamnati au parasit Penitenciarul Aiud, reprezentand aproximativ 10% din numarul celor…