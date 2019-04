Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita grav, sambata seara, dupa ce mașina in care se afla a lovit un copac și s-a rasturnat, pe DJ ... The post Accident rutier pe DJ 704 A, la Rachita: O persoana ranita grav dupa ce mașina in care se afla a lovit un copac și s-a rasturnat appeared first on Ziarul Unirea .

- O persoana a fost ranita grav, intr-un accident rutier petrecut sambata dupa-amiaza pe DJ 704 A, la Rachita. Potrivit IPJ Alba, din primele date, un șofer a pierdut controlul mașinii pe care o conducea, s-a lovit de un copac și apoi s-a rasturnat cu autoturismul. Citește ACCIDENT GRAV pe DJ 704 A, la…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 15.oo, in municipiul Sebeș. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un autobuz fara calatori. O persoana a fost ranita ușor. “Garda de intervenție Sebeș intervine cu descarcerarea și o ambulanța SMURD la un accident rutier, in municipiul…

- Un accident rutier s-a produs, joi, in jurul orei 15:10, pe DN7, in Sebeș. In urma impactului dintre un autobuz și un autoturism a rezultat o victima. Traficul este ingreunat, se circula alternativ pe un singur sens. Potrivit ISU Alba, garda de intervenție Sebeș intervine cu descarcerarea și o ambulanța…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane s-a produs in cursul acestei dimineți, pe DN 7, intre Tartaria și Balomir. ”Pe DN 7, intre Tartaria și Balomir, un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului. O persoana, ranita posibil ușor, a fost transportata la spital. Traficul rutier nu este…

- O persoana a fost ranita ușor, joi dimineața, in urma unui accident rutier petrecut in județul Alba, pe DN 7, intre Tartaria și Balomir. Potrivit IPJ Alba, victima a fost ranita dupa ce automobilul in care se afla s-a rasturnat in afara carosabilului. Persoana a fost transportata la spital. Traficul…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane s-a produs, joi dimineața, pe DN 7, intre Tartaria și Balomir. Potrivit IPJ Alba, un autoturism a ieșit de pe drum și s-a rasturnat. ”Pe DN 7, intre Tartaria și Balomir, un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului. O persoana, ranita posibil…

- Un accident rutier a avut loc joi seara, in jurul orei 22:00, pe raza localitații Rachita, comuna Sasciori. O persoana a fost ranita in urma unui impact intre doua autoturisme. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre…