- O persoana a fost surprinsa sub un mal de pamant, sambata, in jurul orei 12.00. La fața locului intervin pompierii cu Descarcerare, Container Multirisc, ASAS, TIM. Potrivit ISU Alba, persoana surprinsa este conștienta, acoperita pana la nivelul toracelui sub malul de pamant. Revenim cu amanunte. The…

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina, luni, pentru deblocarea accesului intr-un apartament din municipiu. Potrivit ISU Alba, o persoana ar avea probleme medicale. Detasamentul Aiud intervine cu o autospeciala si o ambulanta SMURD. Revenim cu amanunte. Citește Persoana blocata intr-un apartament…

- Rezultate dezastruoase obținute de PSD in comuna Ciugud, unde partidul lua de obicei cel mai mare procent din județul Alba. Dupa exluderea primarului Gheorghe Damian, partidul de guvernamant a obținut in comuna abia locul al III-lea, dupa PNL și USR. La alegerile locale din 2016, Damian era ales pe…

- Reporterul Libertatea Ștefan Pana transmite care este situația in acest moment in comuna Ciugud din județul Alba. Comuna a devenit celebra dupa ce autoritațile locale au atras fonduri europene pe care le-au folosit pentru a ridica nivelul de trai, iar acum Ciugud a ajuns sa fie descrisa cu expresia…

- INCENDIU la un autoturism, in Blaj. Intervin pompierii Joi, in jurul orei 11.00, un autoturism a luat foc in localitatea Blaj, pe strada Timotei Cipariu. Potrivit primelor informații transmise de ISU Alba, Garda de intervenție Blaj a intervenit cu o autospeciala și o ambulanța SMURD pentru stingerea…

- In comuna Ciugud din judetul Alba, in care oamenii au apa curenta, canalizare si gaze in fiecare gospodarie, plata impozitelor si taxelor se face automat, prin aparatele electronice instalate de primarie in fiecare sat.

- In comuna Ciugud din județul Alba, locuitorii iși pot plati taxele și impozitele la automatele electronice instalate de primarie. Potrivit primarului Gheorghe Damian, montarea acestor sisteme de tip „self pay” in toate satele componente este o premiera la nivel național deoarece, in prezent aceasta…

- Pompierii din Alba actioneaza, duminica dupa-amiaza, pentru stingerea a noi incendii de vegetatie izbucnite in judet. Potrivit ISU Alba, in jurul orei 15.50, erau semnalate incendii de vegetatie la Poiana Aiudului, Garbova de Sus si Blaj. La Poiana Aiudului, pompierii intervin alaturi de SVSU Livezile.…