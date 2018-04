Persoana gasita inecata in raul Iza

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Sighetu Marmatiei pe strada Valea Hotarului a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima, transmite ISU Maramures. Din informatiile noastre un autoturism a cazut in raul Iza in urma cu cateva minute. Din informatiile primite o persoana este…

- In data de 1 aprilie, in jurul orei 13.30, la nivelul Sectorului PF Viseu de Sus, judetul Maramures, s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Pe timpul actiunii, un echipaj mobil al politiei de frontiera a depistat, in trafic, pe raza localitatii…

- Sportivii atleti ai Liceului cu Program Sportiv Baia Mare, condusi si pregatiti de profesorul Bonat Adrian, au obtinut rezultate deosebite la Campionatul National de Aruncari juniori 1, 2, 3 si Copii 1, desfasurat in perioada 21-25 martie la Bucuresti: doua titluri de campion national, trei de vicecampion…

- Liga Studentilor ”Pintea Viteazul”deruleaza proiectul Nord Universitar, prin intermediul caruia studentii informeaza liceenii din Maramures, Satu Mare si Salaj cu privire la oferta educationala a Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Acest proiect se va incheia la sfarsitul lunii aprilie. Nord Universitar este…

- 9.35 Din cauza fumului dens, șapte persoane au fost evacuate din imobil. Trei victime primesc ingrijiri medicale. O persoana este inconștienta! 9.18 Pompierii militari intervin la aceasta ora la un incendiu izbucnit, intr-o garsoniera de la etajul I al unui bloc situat in cartierul Noua, pe strada Brazilor.…

- Prim-vicepresedintele PNL Maramures, Marinel Kovacs, afirma ca PNL va contesta din nou legile justitiei la CCR si ca PSD-ALDE a incalcat procedurile parlamentare. “PNL va contesta din nou legile justitiei la Curtea Constitutionala pentru ca din nou PSD si ALDE au depasit limitele legii fundamentale…

- UPDATE: Pompierii baimareni au fost anuntati despre faptul ca o persoana este cazuta in apele raului Sasar. Spre locul intervetiei s-au deplasat echipajul de descarcerare si echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD Baia Mare. Imediat dupa ce echipajul de descarcerare a scos persoana din apa, echipajul…

- Controversatul caz de la Scoala Gimnaziala „Lucian Blaga”, din Baia Mare, naste controverse politice. Senatorul Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, il pune la punct pe colegul sau senator, Iustin Talpos, fost director al scolii respective, explicandu-i ca nu are prerogative legale in a se…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul lui Romaniuc Ioan, primar al comunei Rona de Sus si in cazul lui Dunca Liviu Toader, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Bogdan-Voda. Astfel, conform ANI, Romaniuc Ioan, in perioada 24 septembrie 2012…

- O eleva din Viseu de Sus a fost gasita spanzurata in dimineașa zilei de 9 martie. Fata, care era in clasa a X-a și avea 16 ani, ar fi suferit din dragoste. O eleva de 16 ani a liceului din Viseu de Sus, județul Maramureș, a fost gasita vineri dimineata de catre mama sa spanzurata. “In dimineata zilei…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comiterea unei tâlharii.Conform IPJ Cluj, la data de 5 martie, în jurul orei 20:00, barbatul, în vârsta de 47 de ani, din comuna Satulung, judetul Maramures, ar fi deposedat un barbat…

- Intamplare nefericita pentru un sofer din Maramures care si-a rupt efectiv masina in doua dupa ce a trecut printr-o groapa care era acoperita cu apa. Imagini incredibile au fost surprinse pe DJ 186 Vadu Izei – Sacel, pe raza localitatii Barsana, scrie vasiledale.ro . Un șofer a intrat in plin intr-un…

- Echipajele de urgența ale ISU Prahova și AMbulanței intervin, duminica dupa-amiaza, la Valenii de Munte, in urma unui incendiu izbucnit la o locuința de pe strada Nicolae Filimon. Potrivit ISU Prahova, incendiul a fost lichidat de cele doua echipaje de pompieri trimise la fața locului dupa…

- Joi-noapte, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati cu privire la comiterea unui furt din auto. O femeie de 53 de ani a declarat ca in jurul orei 22.00, persoane necunoscute i-au sustras telefonul mobil, 450 de euro si peste 1.400 de lei din portmoneul si poseta aflate in autoturismul parcat…

- Miercuri, 28 februarie, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea unor infractiuni la regimul armelor si munitiilor. La domiciliul unui barbat de 66 de ani din localitate, acestia au gasit o arma cu aer comprimat si peste 100 proiectile din plumb,…

- Politistii desfasoara investigatii pentru stabilirea identitatii unui barbat. Cel in cauza a fost depus la data de 21 aprilie 2017 la centrul de gazduire temporara din Cluj-Napoca de catre Serviciul de Ambulanta Judetean Cluj. Acesta nu a putut oferi informatii despre identitatea sa. Semnalmente: 30-35…

- Poate va intrebați ce mai invața elevii la activitatea educaționala intitulata conferința “Womentalk” realizata la inițiativa Ambasadei SUA in Romania, in afara de Convenția de la Istanbul care consacra juridic ideologia de gen? Aparea aici: ( http://vranceamedia.ro/adevarul-despre-ce-au-fost-invatati-liceenii-din-vrancea-la-conferinta-organizata-de-ambasada-sua-dupa-ce-multi-dintre-ei-si-au-semnat-singuri-acordurile-parentale/…

- Duminica, 25 februarie, politistii Biroului Rutier Baia Mare au actionat cu aparatura radar din dotare pentru depistarea acelor soferi care, circuland cu viteza excesiva, pun in pericol siguranta participantilor la traficul rutier. In jurul orei 10.00, acestia au efectuat semnalele regulamentare de…

- UPDATE: Bebelusul a decedat in cursul zilei de sambata. “Bebelusul a fost adus la Spital in stop cardio-respirator. Inaintea efectuarii transportului, bebelusul a fost stabilizat, resuscitat intre 30 si 40 de minute, apoi a fost adus la Terapie Intensiva. Din nefericire, bebelusul a decedat azi (sambata…

- Joi, 22 februarie, politistii din Targu Lapus impreuna cu specialisti din cadrul Ocolului Silvic au organizat o actiune pentru prevenirea si combaterea taierii si transporturilor ilegale de material lemnos. In locul numit “Valea Goajelor” de pe raza localitatii Dobricul Lapusului, politistii au gasit…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au continuat controalele pentru protejarea populatiei impotriva activitatilor comerciale ilicite si combaterea evaziunii fiscale. Actiunea organizata ieri, 22 februarie, a avut ca scop prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilicite…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Salaj, intrunit in aceasta dupa-amiaza in sedinta extraordinara a hotarat si dispus inchiderea, pe o perioada nedeterminata, a sectorului de drum judetean 109F, Poiana Blenchii – limita judetul Maramuresul, incepand de astazi, 22 februarie, ora 20.00. Decizia…

- IPJ Maramures anunta toleranta zero fata de comiterea de fapte antisociale: in baza probatoriului administrat, barbatul de 37 de ani din Miresu Mare, care duminica seara a incendiat usa unui apartament de pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare a fost retinut pentru 24 de ore. Acesta urmeaza…

- Activitati pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun au fost desfasurate ieri si de politistii din Tautii Magheraus. In urma unei perchezitii domiciliare efectuate la domiciliul unei femei de 46 de ani din Handalu Ilbei, acestia au gasit 100 pachete cu tigari pentru care nu au putut fi prezentate…

- Un incendiu a izbucnit aseara, in jurul orei 19:40, la o locuința improvizata, situata pe strada Marginașa din Cluj-Napoca. In urma apelului la 112, doua autospeciale ale pompierilor clujeni au intervenit pentru stingerea flacarilor . Dupa inceperea operațiunilor de stingere, pompierii au gasit un barbat…

- O ampla actiune a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, intre orele 22.00 – 03.00, in barurile si discotecile de pe raza municipiului Sighetu Marmatie, dar si la casele de pariuri sportive si salile de jocuri de noroc. S-a actionat pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica,…

- Cutia neagra a a avionului prabusit, duminica, langa Moscova a fost gasita, anunta Russia Today. Presa rusa afirma ca pilotul ar fi semnalat o defectiune si ar fi solicitat sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Jukovski sau ca unul dintre motoarele aparatului ar fi explodat inaintea…

- Este vorba de un canishe/bischon cu cip neinregistrat. Cateaua este acum cazata la „Clinica de animale mici”, de pe strada Octavion Goga. Informatii in plus pot fi obtinute de la numarul de telefon 0733.783.107 sau la sediul clinicii.

- O persoana fara adapost a fost gasita decedata intr-o casa dezafectata din municipiul Galati, dupa ce a fost injunghiata si incendiata, a declarat luni purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate. ‘Este vorba despre un om fara adapost, B.F., cu varsta intre 45…

- UPDATE: Surse din cadrul unitatii medicale au precizat ca nu se impune evacuarea pacientilor din incinta, informeaza AGERPRES . Un incendiu a izbucnit in cursul diminetii de luni, 5 februarie, la Spitalul de Boli Infectioase Baia Mare, anunta ISU Maramures. Incendiul a pornit la acoperisul pavilionului…

- Duminica seara, la ora 22.28, un tanar din Borsa a sesizati politia prin SNUAU 112 ca in timp ce se afla intr-o statie de carburanti de pe raza orasului a fost agresat de mai multe persoane. Deplasati de urgenta pe strada Victoriei, la fata locului, politistii au constatat ca doi tineri, ambii de 26…

- Iranul a condamnat o persoana, al carei nume nu l-a dat publicitatii, la sase ani de inchisoare pentru vanzarea de informatii despre programul nuclear al Teheranului unei tari europene si Statelor Unite ale Americii, a anuntat duminica pe site-ul sau sistemul judiciar iranian, informeaza Reuters.…

- Joi, 1 februarie, politistii Serviciului Rutier au desfasurat activitati de supraveghere a traficului pe D.J.186. In jurul orei 16.00, acestia au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus de un barbat pe raza localitatii Oncesti. Intrucat persoana de la volan a ignorat semnalele…

- La regimul armelor, explozivilor si substantelor periculoase, IPJ Maramures a organizat anul trecut 38 actiuni, din care doua actiuni au fost organizate in comun cu alte structuri ale Politiei Romane. In cadrul acestora au fost efectuate peste 306 de controale pe liniile de munca specifice, din care…

- Echipaje de interventie au fost mobilizate, in noaptea de marti spre miercuri, pe malul Lacului Ghioroc, aflat la aproximativ 25 de kilometri de municipiul Arad, dupa ce o masina a iesit de pe sosea si a cazut in apa. Autoturismul s-a scufundat la scurt timp. La volanul autoturismului se afla un…

- IPJ Maramunres anunta, intr-un raport, ca activitatile desfasurate pentru prevenirea infractionalitatii in domeniul silviculturii s-au materializat in 1.127 controale, in urma carora au fost constatate 382 contraventii pentru care s-au aplicat amenzi in valoare de 994.000 lei si a fost confiscata cantitatea…

- Descoperire macabra la Constanta. O persoana a fost gasita decedata intre stabilopozi. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. UPDATE. Victima a fost gasita intre stabilopozi in apropiere de capatul digului de la Pesacarie. Hainele si geanta…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs pe DN 66 in dreptul localitatii Vart. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu precum si 2 echipaje din cadrul SAJ. In accident a fost implicat un…

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Tautii Magheraus pe E58, in zona DURA, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie in zona Dura. In urma impactului putenic, o persoana ranita a ramas incarcerata. La fața locului s-au…

- Un mesaj venit de la ISU Maramures anunta ca in prezent are loc o misiune de salvare in Baia Mare. Peronsajul principal este o pisica ajunsa intr-un copac (strangulata de lesa). Totul se petrece pe strada Ghioceilor, nr. 2 din municipiu. ZiarMM The post Alerta ISU Maramures: Misiune de salvare a unei…

- Luni dimineata, la nivelul Sectorului PF Viseu de Sus s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 5.30,, un echipaj al politiei de frontiera a indentificat si oprit in trafic, pe DN 17c, in localitatea…

- USR Maramures organizeaza sambata, 20 ianuarie, o intalnire cu mediul de afaceri din Maramures, la care vor participa parlamentarii Silvia Dinica, Cristina Pruna si Claudiu Nasui (foto). La eveniment vor participa si presedintele filialei Maramures, Dan Ivan, precum si deputatul Vlad Durus. Intalnirea…

- In contextul adoptarii bugetului local, AEM solicita acordarea burselor de merit in temeiul articolului 8, alin. 1, litera a), al Ordinului de Ministru 5576/2011 care prevede criteriile de acordare a burselor scolare. Totodata, Consiliului Local ii este propusa introducerea unui abonament gratuit pe…

- Vrei sa faci parte dintr-o echipa de profesionisti? Acum, poti veni alaturi de colectivul DruRelax. Complexul acvatic si de relaxare angajeaza EXPERT CONTABIL. Experienta in domeniul serviciilor de alimentatie publica, turism si cunoasterea programului Winmentor constituie un avantaj. Tot ce ai de facut…

- Joi, intre orele 08.00-15.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag au actionat impreuna cu reprezentantii Registrului Auto Roman – filiala Maramures, pentru verificarea starii tehnice a autoturismelor care au tranzitat zona de competenta. Sapte din cele 21 de autovehicule verificate au ramas…

- Miercuri seara, la ora 19.20, administratorul unei societati comerciale din Somcuta Mare a sesizat politia ca a surprins un barbat care avea asupra sa mai multe bunuri alimentare si cosmetice, sustrase din magazinul pe care il administreaza. Verificarile efectuate de politisti au relevat ca practic…

- Miercuri, 3 ianuarie, in jurul orei 13.00, o femeie domiciliata in Chechis a sesizat politia ca a fost pe cale sa fie inselata. Femeia le-a precizat politistilor ca a fost contactata pe telefonul mobil de catre o persoana necunoscuta, care a pretins ca este un reprezentant al unei societati care comercializeaza…