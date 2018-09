Stiri pe aceeasi tema

Magazinul Kaufland din Targu-Jiu invita toti targujienii si nu numai, la o proiectie de film in parcarea magazinului din strada Termocentralei, miercuri, 26 septembrie, ora 20:00. Este vorba de filmul "Berzele", o animație fermecatoare și cu umor pentru toate varstele. Organizatorii vor amenaja un mic…

La sediul poliției a mai fost adusa o persoana care a participat la incaierarea de langa un bar din Targu Jiu. A fost intocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. In urma altercației au fost avariate trei autoturisme aflate in fața barului.

In urma cu puțin timp a avut loc un accident in fața Parcului Central din municipiu Targu Jiu. Din primele informații traficul este blocat și un echipaj al pompierilor se afla la fața locului.

Contractul pentru preluarea noii piete din Targu Jiu nu poate fi semnat. La licitatie au participat persoane fizice care au depus o oferta. Cu toate acestea, conditiile de participare la licitatie vorbeau de incheierea unui contract doar cu un agent ...

Un barbat de 43 ani, in timp ce efectua lucrari de reparații la instalația de climatizare, din tavanul fals al unei S.C. din mun. Tg. Jiu, s a dezechilibrat și a cazut prin tavanul fals peste un barbat de 34 ani, lucrator comercial, care se afla in magazin. Polițiștii continua cercetarile in cadrul…

Din primele informatii femeia este din Balești și este polițista. In aceasta dupa-amiaza aceasta și-a impușcat mortal mama, și-a ranit grav fiul care acum se afla la UPU Targu Jiu dupa care s-a sinucis.

Accident rutier cu trei victime, posibil incarcerate in comuna Balești, spre Telești. Intervine SAJ Targu Jiu cu trei ambulanțe SMURD TG-JIU și DESCARCERAREA.

Mai mulți inspectori ANAF au luat cu asalt in aceasta dimineața mai multe depozite de cherestea din zona centurii Targu Jiu și Targul Auto din oraș. In acest moment inspectorii se afla in locațiile mai sus menționate.