Stiri pe aceeasi tema

- O persoana cazuta intr-o rapa pe Dealul Jurchii, din apropierea comunei Moisei, a fost localizata si salvata in noaptea de marti spre miercuri de o echipa a Salvamont Maramures, a precizat pe pagina sa de Facebook, directorul institutiei, Dan Benga, potrivit Agerpres. "Actiune incheiata cu succes!…

- O persoana ratacita, aflata in stare fizica precara si cazuta intr-o rapa este cautata in aceste momente de Salvamont Maramures, la Moisei. “Colegii de la Salvamont Viseu au plecat ca echipa de prim raspuns impreuna cu forte de la ISU. Zona e dificila si foarte intinsa iar misiunea se anunta una dificila…

- Accident rutier grav pe DN18 in urma cu putin timp. Din informatiile noastre un motociclist a pierdut controlul si s-a rasturnat pe Gutin. In urma impactului au rezultat 2 victime. La fata locului s-au deplasat SAJ Sighet si TIM Baia Mare. Acțiune in derulare. Vom reveni cu amanunte

- AJOFM Maramures reaminteste absolventilor institutiilor de invatamant faptul ca in termen de 60 de zile de la absolvire sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele AJOFM Maramures si a structurilor sale teritoriale (Agentia locala Baia Mare, Punctul de lucru Sighetu Marmatiei, Punctul de lucru Viseu…

- O persoana din Maramureș ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) , marți, 11 iunie, dupa ce a consumat ciuperci. De la inceputul lunii iunie, la Unitatea de Primiri Urgente a SJU Baia Mare au ajuns patru pacienti dupa ce s-au intoxicat cu ciuperci. „Pacientul a ajuns in stare grava,…

- Pompierii din cadrul ISU Maramures au intervenit pentru lichidarea a trei incendii in intervalul 3-5 mai. Vineri, 3 mai, militarii detasamentului Baia Mare au intervenit pe bulevardul Republicii, unde din cauza unei oale uitata pe foc a izbucnit un incendiu. Din fericire au ars doar alimentele din oala.…

- Un barbat din Borșa, județul Maramureș, susține ca a fost agresat fara motiv de un polițist local. Incidentul s-a petrecut in noaptea de 13 spre 14 aprilie. Respectivul a reclamat ca era pasagerul din dreapta in mașina condusa de prietena sa a fost oprita in trafic. Acesta susține ca omul legii are…

- La Ministerul Apelor si Padurilor, se afla propunerile de investitii care vizeaza mai multe obiective din judetul Maramures. In acest sens, directorul general al Administratiei Nationale Apele Romane, Victor Sandu, a facut o vizita de lucru in judet, unde s-a intalnit cu presedintele Consiliului Judetean,…