- Un barbat a fost arestat in Marea Britanie pentru ca ar fi pilotat o drona in apropierea aeroportului Heathrow din Londra, pe 24 decembrie. George Rusu (38 de ani) este acuzat ca ar fi ridicat o drona pe un teren aflat in apropierea uneia dintre pistele aeroportului Heathrow, scrie BBC. Rusu locuiește…

- Peste 6.500 de zboruri au fost intarziate si aproximativ 800 au fost anulate, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor FlightAware. Aeroportul International Dallas-Fort Worth, din Texas, a fost cel mai afectat, cu peste 450 de anulari si 600 de intarzieri. Ploaia, zapada si vantul…

- O furtuna a provocat joi anularea a sute de zboruri si a intarziat alte mii in centrul Statelor Unite, afectand planurile calatorilor in aceasta perioada a sarbatorilor, relateaza AFP. Peste 6.500 de zboruri au fost intarziate si aproximativ 800 au fost anulate, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor…

- Muntele Etna din Italia, cel mai inalt si mai activ vulcan din Europa, a erupt luni, expulzand o coloana uriasa de cenusa in atmosfera si determinand inchiderea aeroportului Catania, situat pe coasta...

- Pe numele aradeanului in varsta de 43 de ani era emis un mandat european de arestare pentru infracțiunea de participare la constituirea unui grup infracțional organizat. „In data de 4.12.2018, in jurul orei 01.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I – Nagylak, pe sensul de iesire din tara, s-a…

- O furtuna de nisip a acoperit joi cu o mantie rosie o mare parte din statul australian New South Wales, provocand probleme de respiratie locuitorilor, intarzierea a numeroase zboruri pe aeroportul din capitala si acoperirea unor locuri emblematice ale orasului, precum Opera din Sydney, relateaza…

- Patru curse aeriene externe și interne au intarzieri, luni, fiind afectate de ceața de pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj au declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, ca sunt afectate…