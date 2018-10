Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 65 de ani din Gugesti a fost calcat de tren, miercuri seara, in timp ce incerca sa traverseze linia de cale ferata in gara din localitate, potrivit Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Trenul Inter Regio 1665, care circula pe relatia Bucuresti-Iasi, a accidentat mortal,…

- Un barbat in varsta de aproximativ 45 de ani a intrat, joi, in stop cardiorespirator dupa ce a cazut de la etajul 4 al Tribunalului București, au declarat pentru MEDIAFAX reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov. La ora transmiterii știrii, barbatul este resuscitat…

- Cel putin o persoana a decedat si alte 37 au fost ranite duminica intr-o busculada provocata de suporteri la intrarea unui stadion din Antananarivo, care gazduieste meciul de fotbal dintre Mozambic si Se...

- Scene de panica la metrou. Un tren a fost evacuat joi seara, la statia de metrou Unirii, in urma unui incident. Potrivit primelor informatii, o persoana a folosit ceea ce parea un spray paralizant in metrou, imediat dupa plecarea din statie. S-a tras semnalul de alarta, iar calatorii au fost evacuati.…