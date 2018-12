Stiri pe aceeasi tema

- CLIPE de panica la Borșa . O femeie din localitate a fost gasita carbonizata dupa incendiul devastator care i-a mistuit casa. In intervalul 15.12-16-12.2018, pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a 6 incendii. Cele mai multe incendii au avut loc sambata, 15.12. Pompierii militari sigheteni…

- Politia si DSVSA Buzau au pus mana in aceasta dimineata pe un cetațean din Covasna care oferea spre vanzare porci in Vernesti. La momentul la care a fost depistat, acesta avea in duba de 3,5 tone cu care se deplasa doi purcei de aproximativ 20 kilograme si a declarat ca nu apucase sa vanda. Cu […] Articolul…

- Pompierii ramniceni acționeaza inca din cursul nopții pentru stingerea unui incendiu in zona fostei unitați militare, de la castelul de apa din Ramnicu Sarat unde au fost depozitate deșeuri vegetale de pe raza municipiului. Incendiul se manifesta pe o suprafața se 1000 metri patrați, volumul deșeurilor…

- Traficul va fi restricționat, marți, in centrul Capitalei, pentru un mars comemorativ in amintirea victimelor de la Colectiv, denumit „Marsul Chitarelor”, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Asociația Colectiv GTG 3010 organizeaza, marți, o campanie denumita „Marșul Chitarelor”. Astfel, intre orele…

- Bucataria unei cafenele din sectorul Centru al Capitalei a fost mistuita de flacari, in aceasta dimineața. Incendiul a izbucnit la ora 5 dimineața cand in localul era inchis astfel, nimeni nu a avut de suferit.

- Operatorul municipal de transport in comun isi va extinde liniile, anul viitor, in mai multe comune ale judetului. Aceasta pentru ca reprezentantii mai multor unitati administrativ-teritoriale din apropierea municipiului Buzau – Costesti, Gheraseni, Vernesti, Berca si Cernatesti – si-au exprimat dorinta…

- Un barbat in varsta de 38 de ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a provocat un incendiu la un depozit de furaje, el fiind nemultumit de banii pe care i-a primit pentru munca prestata acolo. In plus, suspectul avea un conflict mai vechi cuproprietarul depozitului. Incendiul…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe o suprafata de aproximativ 4 hectare in municipiul Tulcea, in zona Vararie Balta.Potrivit ISU Tulcea, la fata locului s a deplasat o autospeciala de stingere…