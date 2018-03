Persoana accidentată în zona Sâmbăta din munţii Făgăraş - transportată cu un elicopter SMURD la spital Persoana accidentata duminica in zona Sambata, din muntii Fagaras, a fost preluata de un elicopter SMURD si transportata la un unitate medicala de specialitate, informeaza Dispeceratul National Salvamont, pe pagina sa de Facebook.



"Elicopterul a ajuns in zona si a aterizat pe o platforma curatata de zapada de catre salvamontisti si turisti. Victima a fost preluata si transportata catre o unitate medicala de specialitate", a anuntat Dispeceratul National Salvamont.



Salvamontistii, sprijiniti de un elicopter SMURD, au actionat duminica pentru salvarea unei persoane accidentata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

