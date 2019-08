Stiri pe aceeasi tema

- Faza maxima a curentul de meteori al Perseidelor va putea fi admirat de pe teritoriul Romaniei, in noptile de 12/13 si 13/14 august, incepand cu ora 22.00 (ora Romaniei), activitatea acestuia incepand in luna iulie (17) se incheindu-se spre sfarsitul lunii august (24). Cea mai buna perioada de observare…

- 10 – 13 august, la Cotnari, județul Iași, Tabara de astronomie „Perseidele”, parte a proiectului „Constelația bibliotecilor”, cofinanțat de Administratia Fondului Cultural National și Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” Iași. Tabara se suprapune cu momentul de varf al Perseidelor, cand pe cer se pot vedea…

- Crearea ploii artificiale nu este ceva nou. Procesul a fost dovedit ca posibil acum mai bine de 80 de ani, chiar de catre o romanca. Procesul este insa relativ complex si costisitor de utilizat pentru o regiune cu adevarat mare.

- Oamenii de știința au detectat o stea rebela care ar putea patrunde în Sistemul nostru Solar. Gliese 170 este considerata o stea rebela, pentru ca circula prin galaxie cu o viteza de 51.500 de kilometri pe ora și fara nicio constrângere gravitaționala.

- Luna plina din aceasta seara va fi speciala. Pasionații de astrologie trebuie sa stea cu ochii pe cer in noaptea asta pentru a vedea Luna Albastra! Fenomenul astronomic inedit va tine pana pe data de 19 mai 2019.