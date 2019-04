Stiri pe aceeasi tema

- Doi deputați PSD au depus in Parlament o propunere legislativa care prevede ca permisul de conducere eliberat pentru categoria B va putea fi folosit și pentru motocicletele cu cilindree maxima de 125 cm3, daca persoana respectiva are 24 de ani și permis categoria B de cel puțin doi ani, transmite…

- Doi deputați PSD au depus în Parlament o propunere legislativa care prevede ca permisul de conducere eliberat pentru categoria B va putea fi folosit și pentru motocicletele cu cilindree maxima de 125 cm3, daca persoana respectiva are 24 de ani și permis categoria B de cel puțin doi ani, scrie…

- Șoferii care au permisul suspendat ar putea sa beneficieze de reducerea perioadei de suspendare in perioada urmatoare, potrivit unui act normativ ce a fost adoptat de curand de Senat. Proiectul de lege mai prevede eliminarea a doua condiții pe care trebuie sa le indeplineasca șoferii cu permisul suspendat…

- Deputații au aprobat, miercuri, Ordonanța de urgența a Guvernului privind implementarea programului „Investește in tine”. Potrivit modificarilor aduse in comisiile de specialitate, banii acordați pot fi cheltuiți inclusiv pentru plata intreținerii, chiriei sau a utilitaților potrivit mediafax.…

- Potrivit unui act normativ ce a fost adoptat de curand de Senat, șoferii care au permisul suspendat ar putea sa beneficieze de reducerea perioadei de suspendare in perioada urmatoare. Proiectul de lege mai prevede eliminarea a doua condiții pe care trebuie sa le indeplineasca șoferii cu permisul suspendat…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, cu unanimitate de voturi, proiectul de aprobare a Ordonantei de Urgenta 9/2019, prin care alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate din luna urmatoare celei in care se adopta bugetul de stat pe anul in curs. Opozitia a criticat tergiversarea de catre…

- Proiectul, initiat de parlamentari UDMR, PNL, PSD si minoritati, prevede ca, "in cazul in care rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit in cazul copilului anterior, sa se acorde cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea…

- De la 1 ianuarie 2019, toate primariile din Romania au obligatia de a asigura colectarea separata pentru hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale, conform Ordonantei de Urgenta 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor. Modificarea…