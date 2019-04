Permis de conducere expirat: acte necesare pentru preschimbare Preschimbarea permisului de conducere dupa expirare va costa in 2019 sub 300 lei, suma care acopera vizita medicala la una dintre clinicile autorizate pentru a va elibera fisa medicala, din care reiese ca sunteti in continuare apt pentru a conduce... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

