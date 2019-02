Periuta electrica pentru dinti albi si gingii sanatoase - 8 propuneri de top in 2019 (P)

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 februarie, politisti din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizati de seful de tura din cadrul unui supermaket despre faptul ca a retinut o persoana care a incercat sa sustraga bunuri. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului a reiesit faptul ca un tanar…

- Din acest an, Enel, Electrica, E.On si CEZ vor despagubi automat consumatorii casnici de energie electrica din zona lor de retea daca au loc pene de curent mai lungi. Despagubirea este de 30 de lei si se plateste, in conditiile pe care le puteti vedea mai jos, fara ca oamenii ramasi fara current sa…

- (P) Material publicitar realizat in colaborare cu Medlife O buna igiena in baia ta te poate feri de multe probleme, infecții sau chiar boli mai periculoase, in anumite circumstanțe. Nimeni nu spune ca nu iți faci curat destul in baie, insa unele probleme nu apar din cauza ca nu ai șters inca o data…

- Dimensiunile actualului T-Roc, propulsie electrica si autonomie de peste 300 de kilometri. Acestea sunt detaliile unui crossover electric care va porni de la sub 20.000 de euro si va fi lansat de Volkswagen in 2023-2024.

- Prevederile OUG 114/2018 și legislația secundara emisa de ANRE in aplicarea acesteia nu vor conduce la creșteri de prețuri la energia electrica și gazele naturale furnizate clienților finali casnici care opteaza pentru furnizarea in regim reglementat, pana in 2022.Termenele aplicabile sunt…

- Potrivit unei informari a Prefecturii Buzau, sambata 26.01.2019, la ora 15:00. Erau aproximtiv 3400 abonați nealimentați din 14 localitați din judet. Probleme sunt si la stalpii si consolele rupte de vant si greutatea ghetii (Bentu, com. Galbinași - 2 stalpi și 5 console rupte) Interval de valabilitate:…

- Ford a anunțat o noutate majora in gama de modele din Statele Unite, care vizeaza F-150, cea mai vanduta mașina din lume. Constructorul american a dezvaluit ca pick-up-ul va primi și o versiune electrica, pe langa varianta hibrida care a fost deja anunțata pentru anul 2020. "Vom electrifica F-150 cu…

- Conform informatiilor din prezent BMW a construit 6 unitati bazate tehnic pe Seria 3 generatia E36, masini care in urma unui concurs au fost donate statului german. Tehnic noul pe atunci BMW Electric E36 avea un acumulator de 45 kwh care cantarea 350 de kg si care oferea…