Stiri pe aceeasi tema

- Inceputa pe 6 aprilie pentru a cere plecarea presedintelui Omar al-Bashir, inlaturat de la putere cinci zile mai tarziu de catre armata, o adunare a mii de manifestanti a continuat apoi pentru a obtine transferul catre civili a puterii preluate de Consiliul Militar. Interventia de luni a fost ferm…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, duminica, dupa incheierea procesului de votare si dupa anuntarea exit-pollurilor, ca reprezentantii Uniunii vor avea "o voce puternica" in Parlamentul European, inclusiv pentru a continua drumul cu Minority SafePack. "Prin rezultatul exit poll,…

- Un tamplar a lucrat timp de doi ani la o mașina din lemn pentru fiica lui adolescenta și a pornit la un drum de aproximativ 32.000 de kilometri, din Peru pana in New York, pentru a-i face cadou autovehiculul in ziua in care aceasta va implini 17 ani.

- Actiunile Uber Technologies au incheiat prima lor zi de tranzactionare la bursa din New York in scadere cu 7,6%, la 41,57 de dolari pe unitate, chiar daca Uber a stabilit un pret conservator in oferta sa publica initiala, alimentand discutiile pe Wall Street daca rezultatul celei mai anticipate listari…

- Nu suntem corpul nostru.Nu suntem emotiile noastre.Nu suntem mintea noastra.Avem un corp, avem emotii, avem ganduri ndash; dar noi SUNTEM CEEA CE SUNTEM.Drumul catre Libertatea personala, interioara este un drum individual, un drum singular. Chiar daca in cautarile noastre ne alaturam unor grupuri sau…

- Unul dintre copiii familiei care a trait in Parcul Vacarești este acum ranger și protejeaza zona de braconieri sau pescari. Baiatul s-a intors la școala pentru ca vrea sa fie un ghid bun pentru vizitatorii zonei protejate. Vali vorbește incet, ca intr-o manastire. E și puțin jenat, dar parca nici nu…

- Situație neobișnuita petrecuta in aceasta dupa amiaza in Timișoara, dupa ce o garnitura de tramvai a plecat singura și a produs importante pagube materiale. Femeia care conducea mijlocul de transport in comun, nu se mai afla in cabina

- Situație neobișnuita petrecuta in aceasta dupa amiaza in Timișoara, dupa ce o garnitura de tramvai a plecat singura și a produs importante pagube materiale. Femeia care conducea mijlocul de transport in comun, nu se mai afla in cabina