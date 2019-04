Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va efectua o vizita in Romania in perioada 31 mai - 2 iunie. Sanctitaea Sa va participa la evenimente in București, Iași și Șumuleu Ciuc. Cei care vor sa participe s-au putut inscrie pe portalul www.inscrieri.papalabucuresti.ro. In cazul slujbei de la București inscrierile au fost prelungite…

- Incepand cu data de 22 aprilie, Primaria Municipiului Blaj va oferi bilete gratuite de acces pentru blajenii care doresc sa participe la Sfanta Liturghie oficiata de Papa Francisc pe Campia Libertații din Blaj, care se va desfașura pe 2 iunie 2019. Acestea vor fi disponibile la Centrul de Informare…

- Au inceput inscrierile pentru vizita Papei Francisc in Romania. Cei care doresc sa participe la Liturghia din 31 mai, oficiata de Papa Francisc la Catedrala ''Sfantul Iosif'' din Bucuresti, se pot inscrie pe o platforma online pana pe 30 aprilie, fara o limita de locuri.

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de București a lansat, vineri, un site unde pelerinii care vor sa participe la Liturghia oficiata de Papa Francisc la București se pot inscrie. In Catedrala Sfantul Iosif vor intra 1.000 de persoane, iar pe strazile din jurul bisericii se estimeaza 20.000 de pelerini,…

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de București a lansat, vineri, un site unde pelerinii care vor sa participe la Liturghia oficiata de Papa Francisc la București se pot inscrie. In Catedrala Sfantul Iosif vor intra 1.000 de persoane, iar pe strazile din jurul bisericii se estimeaza 20.000 de ...

- De sarbatoarea Buneivestiri, Biroul de Presa al Vaticanului a anunțat programul oficial al vizitei papei Francisc in Romania din perioada 31 mai – 2 iunie 2019. Dupa sosirea Sanctitații Sale pe aeroportul Otopeni din București, unde va fi intampinat de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, papa Francisc…

- Administratia Prezidentiala de la Bucuresti si Vaticanul au anuntat astazi programul oficial al vizitei pe care Papa Francisc o va face in Romania la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie. Suveranul Pontif va ajunge la Bucuresti pe 31 mai, cand va fi primit la Palatul Cotroceni de presedintele…

- Aproximativ 300.000 de credinciosi sunt asteptati sa participe la liturghia pe care Papa Francisc o va oficia, in 1 iunie, la sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc, judetul Harghita. Pelerinii care vor dori sa ocupe un loc in zona protejata se pot inscrie, pe parcursul lunii martie, pe site-ul pontifex.ro.…