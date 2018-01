Stiri pe aceeasi tema

- In scopul prevenirii raspandirii unor boli de natura animala care ar putea afecta sanatatea publica ori mediul inconjurator, poliția covasneana aduce in atenția crescatorilor de animale domestice și gestionarilor fondurilor de vanatoare ca au obligația de a intreprinde masurile necesare…

- Proiectul de buget al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2018, estimat la peste 105 milioane de lei, a fost supus, luni, dezbaterii publice pe site-ul Primariei, cetatenii putand sa-si exprime opiniile si propunerile de modificare pana pe data de 6 februarie a.c. Bugetul a fost proiectat la un nivel…

- Hotararea de Guvern privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescatorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița in vederea producerii carnii de porc” a fost prin adoptata de Executiv pe data de 10 ianuarie 2018 și a aparut in Monitorul Oficial din…

- COMPER 2018. Elevii din clasa pregatitoare și din clasele I-VIII din școlile private și de stat din mediul rural și urban, dar și din alte țpri in care se preda in limba romana pot participa la examen. Scopul concursului COMPER este evaluarea competențelor matematice și de comunicare in limba romanii,…

- Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase mai mulți arbori au cazut pe DN11C intre localitațile Bixad și Turia. Drumul a fost inchis circulației rutiere incepand cu ora 00:30, iar in momentul de fața pompieri din cadrul Detașamentului de pompieri Sf. Gheorghe și Secției de pompieri Tg. Secuiesc intervin…

- torilor acesteia. „Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune tunurile de zapada. (…) Ieri dupa-amiaza (luni – n.r.) am reusit sa redeschidem partia mica, iar conditiile de schi sunt foarte bune, stratul de zapada masoara peste 30 de centimetri, iar tunurile de zapada lucreaza incontinuu.…

- Covasnenii au avut ocazia sa traiasca sau sa retraiasca, duminica, atmosfera inalțatoare creata de fenomenul cultural numit „Cenaclul Flacara”, in cadrul spectacolului extraordinar „Remember Cenaclul Flacara – Adrian Paunescu”, oferit de fiul poetului, Andrei Paunescu, și invitații sai. La evenimentul…

- Inscrierile candidaților la sesiunea iunie -iulie 2018 se desfașoara in perioada 29 ianuarie – 2 februarie 2018, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna. Potrivit aceleiași surse, in acea perioada se pot inscrie pentru sesiunea din vara candidații din promoția curenta, cat și candidații…

- Portalul Ministerului Educației Naționale a publicat modele de subiecte pentru examenele naționale ce vor avea loc in acest an școlar, atat pentru absolvenții clasei a VIII-a, cat și pentru cei care vor susține Bacalaureatul. Astfel, potrivit calendarului anunțat de MEN, Evaluarea Naționala incepe,…

- Vacanța de iarna, inceputa sambata, 23 decembrie 2017, se va incheia duminica, 14 ianuarie, iar luni, 15 ianuarie (a.c.), elevii și preșcolarii se vor intoarce la școala și la gradinița. Din 3 februarie va fi din nou vacanța: cea intersemestriala. Cursurile vor fi reluate chiar de Ziua Culturii Naționale,…

- O platforma online, pe care sunt disponibile informații despre impozite și taxe, jocuri și activitați de invațare, dar și alte resurse a fost lansata la finele anului 2017. Platforma este intitulata „TAXEDU” (numele derivand din cuvintele „Taxa” și „Educație”) și a fost realizata in cadrul proiectului…

- In Baraolt și Covasna, taxele și impozitele raman neschimbate, dar in Intorsura Buzaului acestea vor suferi o majorare de aproximativ 10 procente. Anul 2018 incepe cu schimbari, in toate localitațile. Unele dintre acestea ii bucura pe locuitori, care afla despre noile proiecte de imbunatațire a infrastructurii,…

- Aceasta sprijina de aproape patru ani integrarea sociala a romilor din cartierul Ciucului, din Sfantu Gheorghe, prin programe de educare a mamelor, de socializare a copiilor preșcolari, ori de prevenție a consumului de droguri Inființata in anul 2014, la inițiativa unor oameni cu suflete mari și scopuri…

- Probele orale pentru prima sesiune la Bacalaureat 2018 vor avea loc in luna februarie, iar examenele scrise incep in 25 iunie, conform calendarului facut public de Ministerul Educatiei Nationale.

- Expoziția cu tablourile Melittei Dobrescu, lansata chiar de artista, saptamana trecuta, sub genericul „Din suflet pentru alt suflet”, in scopul de a-l ajuta pe Ciprian Anton, multiplu campion național la tenis de camp in scaun rulant, continua. Lucrarile pot fi vazute și achiziționate, pana la finele…

- Aproximativ 1250 de locuri pentru invațamantul profesional și dual au fost solicitate de agenți economici din județ, pentru anul școlar urmator. Analizarea acestor cereri a reprezentat unul dintre punctele de pe ordinea de zi a ședinței Comitetului Local De Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS)…

- La Complexul „Zathureczky Berta” din Sfantu Gheorghe se desfasoara, in aceasta perioada, un program bogat de manifestari specifice sarbatorilor de iarna. Reprezentanții instituției se pregatesc pentru un Craciun ca intr-o mare familie, primind vizita rudelor, dar și colindatori. „In aceasta perioada,…

- La Centrul de Cultura Arcus are loc luni, 18 decembrie, de la ora 18.30, un Recital de pian la patru maini sustinut de Pal Petra Noemi si Vitus Eszter – studente anul III la Academia de Muzica Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Facultatea teoretica, Sectia compozitie; profesor pian: asist. univ. dr.…

- In cadrul stagiunii de concerte simfonice din municipiul Sfantu Gheorghe, organizat de Casa de Cultura Konya Adam, pe data de 17 decembrie, duminica de la ora 19 va avea loc concertul intitlulat Calatorie cu Kodaly Zoltan in lumea cantecelor populare. In cadrul concertului din Teatrul Tamasi Aron, publicul…

- Firma care trebuia sa monteze ghirlandele luminoase de sarbatori pe strazile din municipiul Sfantu Gheorghe va fi penalizata, deoarece nu si-a respectat obligatiile contractuale, a informat conducerea primariei, printr-un comunicat de presa remis marti AGERPRES. „Compania contractata prin sistemul electronic…

- 47,17% din totalul elevilor claselor a VIII-a covasneni care au participat la simularea județeana examenului de Evaluare Nationala organizata recent, de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna, au obținut note peste 5. Potrivit rezultatelor date publicitatii, de conducerea Inspectoratului Scolar…

- In județul Covasna, tradițiile de iarna nu pier. De 27 de ani, Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe aduna in jurul sau cete de colindatori, care, in cadrul unui amplu festival, prezinta colinde și obiceiuri practicate in preajma Craciunului și a Anului Nou, așa cum le-au moștenit de la stramoși. …

- Sportivii Clubului Samurai OPS Sfantu Gheorghe, grupa incepatori, insoțiți de antrenoarea Oltean Cristina și arbitrul Caruz Cristinel, au participat la mini competiția OPEN JU-JITSU REGHIN ediția a VII-a care a avut loc sambata, 9 decembrie a.c., la Sala de Sport din Reghin, județul Mureș, in…

- Nascuta din solidaritate nationala si fiintand datorita solidaritatii tuturor romanilor, Asociațiunea ASTRA a fost, pe parcursul intregii sale existente, alaturi si de romanii din fostele scaune secuiesti. Infiintarea ASTREI in 1861 a coincis cu venirea in fruntea protopopiatului ortodox…

- Trupa Ego din Sfantu Gheorghe, castigatoarea editiei din acest an a Festivalului National de Teatru – Histrioniada liceenilor 2017, va sustine un spectacol caritabil pentru copii, in saptamana premergatoare Craciunului. Edi Brandabura, unul dintre membrii trupei, a declarat miercuri, pentru AGERPRES,…

- Regele Mihai I a murit la 5 decembrie 2017, la varsta de 96 de ani, la reședința din Elveția, a anunțat Casa Regala. Majestatea Sa Regele Mihai I; 25 octombrie 2012 Regele Mihai I (1927-1930; 1940-1947) s-a nascut la 25 octombrie 1921, la Sinaia, ca fiu al regelui Carol al II-lea (1930-1940) și al reginei…

- Miercuri, 6 decembrie, incep Zilele Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe. Festivitațile dedicate omagierii patronului spiritual al instituției sunt organizate de peste doua decenii. In deschiderea ediției actuale, miercuri, 6 decembrie, de la ora 11.00, elevii Școlii vor primi vizita…

- Asociatia Junior Business Club in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna organizeaza in luna decembrie (a.c.) o noua ediție a ceremoniei de decernare a „Premiului pentru tineri intreprinzatori”. Potrivit organizatorilor, evenimentul iși propune recunoasterea oficiala a antreprenorilor…

- Societatile cultural-patriotice mai jos semnate au luat act cu indignare de faptul ca la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca s-a organizat o expozitie intitulata „Coronatus in Regem Hungariae”, in colaborare cu Muzeul National al Ungariei, faptul fiind perceput ca o sfidare jignitoare…

- Programe dedicate copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), dar și parteneriate in scopul susținerii acestor copii și tineri și in scopul stimularii inovatiei didactice din invatamantul special, sunt cateva dintre obiectivele in direcția carora acționeaza Asociația covasneana „Help” („Ajutor”-n.r.).…

- Aeroportul Internațional Sibiu s-a alaturat proiectului „Asta Vreau Eu” lansat in județul Sibiu și derulat de Școala Gimnaziala Slimnic, cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Munca Sibiu și al Inspectoratului Școlar al Județului Sibiu. Aceasta inițiativa vine in intampinarea preocuparilor și dorințelor…

- Tarifele pentru apa si canalizare s-ar putea majora de anul viitor cu circa 10% si, respectiv, 3,2%, in 11 localitati din judetul Covasna, printre care municipiile Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc, conform autoritatilor in domeniu. Operatorul regional Gospodaria Comunala a solicitat si a obtinut avizul…

- In 2011, atunci cand a susținut examenul de Bacalaureat, a fost singura eleva din Gorj care a reușit sa obțina nota maxima la examenul maturitații. Pe atunci, Iulia Tașcau, fiica directorului Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”, se declara a fi o persoana modesta și ambițioasa. Adolescenta…

- Conferința dedicata intelectualilor romani din sud-estul Transilvaniei implicați in infaptuirea Marii Uniri, maine, la Sfantu Gheorghe O conferința cu tema „Intelectuali romani din sud-estul Transilvaniei participanți la pregatirea, desfașurarea și consolidarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”…

- In primele noua luni ale acestui an, I.T.M. Covasna a efectuat 684 de controale, la 672 de agenți economici. Conform datelor furnizate de catre I.T.M. Covasna, cei 7 inspectori de munca din cadrul instituției, compartimentul Securitate și Sanatate in Munca, au efectuat cu 128 mai multe controale, in…

- Asociația Distroficilor Muscular din Romania (ADMR) a lansat o campanie caritabila dedicata copiilor defavorizați din Valcele, sub genericul „Moș Craciun, in pași rotunzi”. „Membrii Consiliului Director al A.D.M.R s-au intrunit in ședința extraordinara in data de 11 noiembrie, la sediul asociației din…

- Elevii cu varsta cuprinsa intre 12 și 18 ani se pot inscrie pana vineri, 17 noiembrie, in campania „Ziua Ștafetei” , prin care li se ofera posibilitatea sa „preia” meseria mult visata, pentru o zi. Aflata la cea de-a VI-a ediție, „Ziua Ștafetei” este derulata de Fundatia Terre des hommes Elvetia, impreuna…

- Societatea de salubrizare TEGA SA din Sfantu Gheorghe, care presteaza serviciul de deszaperize in municipiul reședința de județ, este pregatita pentru iarna. Directorul societații, Mathe Laszlo, a declarat vineri, ca societatea are utilaje și materiale pregatite pentru deszapezire. „Chiar stam foarte…

- „Contractarea serviciilor sociale furnizate de ONG-uri – intre transparența, competitivitate și realitate”- este tema celei de-a patra conferințe a Federației ONG-urilor Sociale din Transilvania, ce va fi gazduita maine, la Sfantu Gheorghe. Scopul conferințelor Federației ONG-urilor Sociale din Transilvania…

- Patruzeci de lucrari semnate de artistul Gy. Szabo Bela, considerat a fi unul dintre cei mai insemnati reprezentanti ai artei grafice contemporane din tara noastra, vor fi donate Centrului de Arta al Transilvaniei din municipiul Sfantu Gheorghe. Directorul Centrului de Cultura Arcus, Kopacz Attila,…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna vrea sa construiasca trei case de tip familial pentru copiii aflati in prezent in Centrul de plasament din localitatea Olteni, care urmeaza sa fie desfiintat. Potrivit presedintelui CJ Covasna, Tamas Sandor, cele trei case ar urma sa fie construite din fonduri europene…

- Nagy Botond este castigatorul editiei din acest an a Festivalului national de debut in regie „DbutanT”, organizat la Sfantu Gheorghe de Teatrul „Andrei Muresanu”. In cadrul festivalului, care s-a desfasurat in perioada 30 octombrie-4 noiembrie, au fost prezentate zece spectacole, iar Nagy Botond a obtinut…

- Daca vremea va fi favorabila, cele doua patinoare din reședința de județ vor fi deschise publicului la inceputul lunii decembrie. Conform declarațiilor viceprimarului municipiului Sfantu Gheorghe, Toth Birtan Csaba, funcționarea celor doua patinoare va intra, și in acest an, in responsabilitatea Sepsi…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca locuintele sociale nu trebuie acordate beneficiarilor pe timp nelimitat, ci ca acestia trebuie determinati sa gaseasca solutii pentru a se reintegra in societate si a sta „pe picioarele lor”. Primarul Antal Arpad a declarat, in…

- Primaria Sfantu Gheorghe nu a reusit sa vand hotelul „Bodoc” din municipiu nici la a patra licitatie organizata la sfarsitul lunii trecute, iar daca la urmatoarea licitatie nu se va prezenta niciun ofertant, atunci se vor cauta alte solutii pentru reintroducerea acestei cladiri in circuitul public,…

- Un grup de elevi de la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe, de la specializarea „Frizer-coafor”, au fost ieri in vizita la Complexul de servicii pentru persoane varstnice „Zathureczky Berta” din municipiu. Acțiunea s-a desfașurat in cadrul unui parteneriat incheiat intre cele…

- Elevii din clasele din invațamantul primar, dar și de la grupele din invațamantul preșcolar, sunt in vacanța in perioada 28 octombrie – 5 noiembrie. Astfel, cei mici au luat o pauza de la cursuri și se bucura de zile libere pentru joaca. Pentru ca siguranța lor este importanta, asigurați-va ca aceștia…

- Cateva zeci de copii și tineri au prezentat ieri un program artistic, la grupul statuar Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe, ca un omagiu adus domnitorului. Programul a facut parte din manifestarile derulate de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, sub genericul „Mihai Viteazul și Visul…