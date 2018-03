Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in postul Paștelui și multe persoane au ales sa adopte un regim alimentar vegetarian. Insa, s-ar putea ca postul, in loc sa ne energizeze și sa favorizeze detoxifierea și curațarea organismului, sa ne faca mai mult rau. Restricțiile alimentare destul de severe ne pot impinge sa consumam alimente…

- Emil Boc va ”angaja” la Primaria Cluj-Napoca un robot-funcționar public virtual, dar instituția are probleme elementare de informatizare. Spre exemplu, Primaria Cluj-Napoca emite actele de identitate, dar solicita prezentarea acestora în original…

- Exista in Vrancea un foarte bine organizat grup al Galeriei roș-albastre, adica de suporteri ai unei foarte cunoscute echipe de fotbal din Romania – FCSB. Sunt și parte consistenta a galeriei echipei de handbal a CSM Focșani 2007. Dar sunt mult mai mult decat suporteri! Sunt oameni…

- Doar actualii ocupanți cu delegație ai posturilor de consilier juridic și auditor, scoase la concurs de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea, s-au inscris la examen, așa cum Monitorul de Vrancea a prevazut. Cel mai probabil acest lucru s-a intamplat ca urmare a faptului ca…

- Campania, care a demarat la inceputul lunii si care se va incheia abia in 7 aprilie, are in vedere verificarea modului in care sunt respectate conditiile sanitare veterinare din toate targurile de animale, pietele agroalimentare, abatoarele si centrele de sacrificare cu activitate temporara,…

- Și in acest an pensionarii brașoveni beneficiaza de tichete sociale acordate in campania Pentru Suflet. Chiar daca distribuirea lor a inceput de ceva timp mai puțin de o treime dintre beneficiari au venit pana acum sa-și ridice tichetele. Termenul limita este sfarșitul acestei luni.…

- Ca element de noutate adus Masurii 11 – Agricultura ecologica, incepand cu anul 2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a modificat modul de aplicare și sprijinul acordat in cadrul celor doua variante ale Pachetului 6 – pajiști permanente, atat pentru perioada de conversie, cat și…

- V. S. Direcția de Sanatate Publica Prahova a dat ieri vești bune in ceea ce privește incidența cazurilor nou aparute de infecții respiratorii, gripa și rujeola. Conform DSP Prahova, in perioada 5-11 martie, in județ s-au inregistrat 5597 de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare,…

- Incepand cu data de 12 martie 2018, la Brasov incepe campania de curatenie de primavara, ocazie cu care va fi declansata o ampla actiune de salubrizare a domeniului public si privat, in toate cartierele municipiului Brasov. ,,Avand in vedere ca anul acesta avem si Pastele mai devreme decat…

- In luna martie 2018 somerii brasoveni se pot inscrie gratuit la cursuri de formare profesionala pentru urmatoarele meserii: agent de securitate, casier, confecționer-asamblor articole din textile, cosmetician, inspector (refent) resurse umane, operator introducere, validare si prelucrare date, ospatar,…

- Cetațenii orașului Targu Jiu cu un venit mai mic de 400 de lei net lunar poate primi tichete sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Aceștia pot depune cererile incepand cu data de 15 martie la Direcția de Protecție Sociala din cadrul Primariei Municipiului Targu Jiu. „Anunțam ca, pana pe data…

- Camera de Comert Timis prin Direcția de formare profesionalademareaza in cursul lunii martie 2018 o serie de cursuri. Responsabil de mediu (Cod COR 325710) Perioada: 12 – 21 martie 2018 (de luni pana vineri intre orele 17.00– 21.00) Cursul se adreseaza tuturor celor interesați sa gestioneze procese…

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel national, a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure.

- Mai multe femei puternice, care infrunta ori au infruntat cancerul sau cunosc pe cineva diagnosticat cu aceasta boala, au scris o serie de mesaje emotionante catre cancer. Pentru ca luna martie este luna in care celebram femeile si le onoram curajul, bunatatea, demnitatea si lupta, HOSPICE…

- Primaria Municipiului Targu Jiu a anunțat ca, pana pe data de 15 martie, se primesc, la Direcția de Protecție Sociala, cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Distribuirea acestora se face in perioada 26-30 martie. Valoarea nominala a unui tichet social este de 40…

- Timpul se scurge destul de repede, asa ca, multi dintre noi incep deja sa se gandeasca la ce fel de cadouri ar putea oferi cu ocazia sarbatorilor Pascale… ei bine, in prag de sarbatoare cadourile sunt binevenite, asa ca, nimic nu este mai important decat sa daruiesti. Nu uita totusi ca traditia spune…

- Directia de Servicii Sociale Brasov a anuntat ca in perioada 26 februarie – 31 martie se va desfasura o noua campanie de distribuire a tichetelor „Pentru suflet”, cu ajutorul carora pensionarii brasoveni cu o situatie economica precara vor putea cumpara produse pentru sarbatorile pascale. Pachetul…

- Directia de Servicii Sociale a Primariei Brasov va continua campania de acordare a tichetelor valorice „Pentru suflet”, cu ocazia sarbatorii de Invierea Domnului. Cu acestea se pot cumpara produse in cuantum de 50 lei si se va acorda sub forma de cu cinci tichete sociale cu valoarea de 10 lei/tichet.…

- Avand in vedere numarul alarmant al galatenilor diagnosticati cu viroze si gripa in acest sezon rece, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati prezinta masurile de prevenire a acestor doua boli specifice anotimpului rece. Masurile de prevenire a infectiilor respiratorii din sezonul rece se refera la…

- DNA Ploiesti solicita documente de la PSD Prahova DNA Ploiești. Foto: Simona Uța. Procurorii DNA Ploiesti au solicitat documentele din campania electorala pentru alegerile europarlamentare din anul 2014, de la PSD Prahova. Procurorii DNA- Ploiesti au transmis o adresa la sediul PSD…

- POSTUL PASTELUI 2018, reguli pentru o alimentatie corecta Nu va infometati Renuntand la carne, organismul elimina mult mai usor toxinele din organism, insa, cu toate astea, trebuie sa aveti mare grija sa nu va infometati. In caz contrar, atunci cand revenit la programul alimentar…

- Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala (CJRAE) Brasov deruleaza un proiect educational denumit „Siguranta in scoli“, in cadrul caruia se va desfașura, in perioada martie-mai 2018, concursul „Eu, noi pentru o școala mai sigura”. Sunt invitati sa participe la acest proiect toti elevii…

- Potrivit unui bilant prezentat, miercuri, de reprezentantii Politiei Capitalei, in primele doua saptamani ale lunii februarie, politistii au constatat in flagrant 294 de infractiuni, in timpul sau imediat dupa savarsirea acestora, infractiuni care se inscriu in gama celor ce aduc atingere patrimoniului,…

- Perioada de depunere in SEAP a ofertelor pentru contractele destinate proiectarii și execuției celor trei loturi ale secțiunii de autostrada Suplacu de Barcau Borș, parte a autostrazii Brașov – Targu Mureș – Cluj Napoca – Oradea – autostrada Transilvania – s-a incheiat luni, 19 februarie, anunța Compania…

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 40, dupa confirmarea unui nou caz. Este vorba despre un barbat de 59 de ani din Suceava. Conform Centrului National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in cazul barbatului a fost confirmat virusul gripal B. Pacientul avea și alte boli și…

- In acest context, cu ocazia zilei de 8 martie, numarul de companii care au optat sa acorde salariatilor tichete cadou a crescut cu 45% in 2017, comparativ cu 2016, iar valorile comandate au crescut cu 38%, in aceeasi perioada de referinta. Conform specialistilor din Grupul Up (fost Grup Cheque…

- „Brexit. Nu credeai ca se va intampla vreodata, dar totuși s-a intamplat. Așa ca treaba sta in felul urmator: daca nu-ți surade ideea de a fi blocat pe o insula cu Boris și Nigel (doi dintre liderii politici care au susținut ieșirea din UE) pentru restul vieții tale, avem un plan.” Acesta este mesajul…

- De mai bine de 27 de ani, Direcția 5 ne incanta cu baladele lor pop-rock, pline de seducție și romantism. Valentine’s Day e un bun prilej pentru a ne arata iubirea pentru oamenii speciali din viața noastra, iar cum sarbatoarea iubirii a fost celebrata saptamana aceasta, in cel ami apropiat…

- Suma alocata pentru campania 2018 este de peste 320 de milioane de lei si va fi asigurata de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru anul curent. Cantitatile de motorina care vor beneficia de ajutor de stat sub forma de…

- S-a decis ca si anul acesta agricultorii vor beneficia de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina. Suma alocata pentru campania 2018 este de peste 320 de milioane de lei si va fi asigurata de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul…

- Perioada pe care trebuie sa o astepte un candidat la statutul de sofer, de la programare pana examenul efectiv, este de aproximativ doua luni. Cel mai mare interval se inregistreaza in prezent in judetul Brasov, unde doritorii trebuie sa astepte chiar si patru luni pentru a deveni soferi cu acte in…

- Colegiul National al PMP a decis, la Sinaia, sa-si numeasca presedinti intermari proprii in organizatiile in care sefia celor 18 structurilor judetene detinute de reprezentanti ai UNPR. Satul de tergiversarea fuziunii dintre PMP si UNPR, fostul sef al statului, presedintele de facto al PMP Traian Basescu…

- Perioada de transferuri, inclusiv pentru asociațiile județene de fotbal, a fost stabilita, inițial, de FR Fotbal intre 23 ianuarie și 19 februarie. La solicitarea unei asociații județene – cea de la Brașov, Comitetul de urgența al FR Fotbal a prelungit, pentru fotbalul județean, prioada de transferuri…

- Din 06 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces a crescut in Social / Pana la data de 05 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces in cazul mortii asiguratului sau pensionarului a fost de 3.131. lei, iar in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 1.566 lei.…

- Aleșii locali ai Cugirului au aprobat recent, proiectul de hotarare al administrației locale intitulat ”Campania –Curǎtenia de primǎvarǎ in Orasul Cugir – 2018”, care urmeaza sa se desfașoare in perioada 1 martie – 30 martie a.c. Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Serviciului…

- Kamara a calcat stramb, dupa ce i-a cazut cu tronc o bruneta cunoscuta in mall. Madalina are 24 de ani, este din Brasov si, de aproape o luna, este amanta lui Kamara. Tanara a vorbit la o televiziune cum a ajuns sa fie amanta cantarețului. Un artist celebru si-a stabilit deja divortul. Detalii…

- In contextul in care Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizare hidrologica, de pericol pe gheața fragila a bazinelor acvatice, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a inceput desfasurarea campaniei de prevenire a cazurilor de inec in sezonul rece. Chiar astazi, la iazul din parcul…

- Un tricolor format din 3.000 de becuri rosii, galbene si albastre ar putea fi montat pe Muntele Tampa pentru celebrarea Centenarului Marii Unirii, presedintele interimar al organizatiei municipale Brasov a...

- Campania „Viața din sangele meu” se desfașoara intre 16 și 18 ianuarie 2018 (orele 7:00-13:00), la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara. „Daca ne doare ca oamenii mor zilnic din lipsa de sange. Daca ne pasa de parinții ai caror ochi sunt tulburi de chinul sufletesc provocat…

- Ajutorul de inmormantare a crescut cu 1.000 de lei, fiind acum in cuantum de 4.162 lei. Cui se acorda ajutorul de inmormantare. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care…

- Pana la sfarșitul lunii martie, cetațenii Sectorului 1 sunt așteptați la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 (ADP), din B-dul Poligrafiei nr. 4, pentru prelungirea contractului de inchiriere pe anul 2018. Pentru a inchiria un loc de parcare de reședința, bucureștenii din Sectorul…

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat ca, in acest an, se vor face demersuri pentru a amenaja și a da in funcțiune cabinete stomatologice in toate unitațile școlare din municipiu. „Vrem sa extindem programul in toate școlile, prin Direcția de Servicii Sociale, pe modelul celui inființat in…

- MINISTERUL TRANSPORTURILOR in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, are responsabilitatea pregatirii și gestiunii portofoliului de proiecte pentru finanțarea din fonduri europene in perioada 2014-2020 și post 2020 in conformitate cu Master Planul General de Transport (MPGT). Autostrada…

- RATBV S.A. va opera de la inceputul anului 2018 o serie de modificari in structura rețelei de transport, precum și in ceea ce privește unele orare, schimbarile fiind deja aprobate de Consiliul Local al Municipiului Brașov. Potrivit directorului general al RATBV S.A., Ovidiu Bucurei, ”rețeaua de transport…

- Incepand din prima zi a anului viitor, conducerea companiei de transport in comun, RATBV S.A., va face o serie de modificari in structura rețelei de transport, precum și in ceea ce privește unele orare, schimbarile fiind deja aprobate de Consiliul Local al Municipiului Brașov. Potrivit directorului…

- Conducerea administrativa de la SC Otelul a perfectat doua transferuri in aceste ultime zile din 2017. Este vorba de Bogan Matei, 28 ani, fundas central care in prima parte a sezonului 2017-2018 a fost capitanul formatiei Academica Clinceni (Liga a 2-a) si a mai jucat la Unirea Urziceni, Victoria Branesti,…

- Bilanț 2017, cu rezultate bune! La sfarșitul lui 2017, Direcția pentru Agricultura Județeana (DAJ) Ilfov, instituție in subordinea Ministerului Agriculturii, apreciaza anul drept unul bun atat din punct de vedere al masurilor administrative, cat și al rezultatelor din domeniu. Articol aparut in nr.…